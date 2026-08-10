Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 09:36

Exlantix ES REEV: опыт эксплуатации после 5000 км и неожиданные нюансы

Exlantix ES REEV: опыт эксплуатации после 5000 км и неожиданные нюансы

Не электромобиль, но уже не бензин: 5000 км на Exlantix ES REEV — сколько можно реально сэкономить

Exlantix ES REEV: опыт эксплуатации после 5000 км и неожиданные нюансы

Гибридный Exlantix ES после 5000 км пробега показал не только экономичность и комфорт, но и ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор автомобиля. В материале - реальные впечатления, плюсы и минусы, а также детали, которые стоит учитывать в российских условиях.

Гибридный Exlantix ES после 5000 км пробега показал не только экономичность и комфорт, но и ряд особенностей, которые могут повлиять на выбор автомобиля. В материале - реальные впечатления, плюсы и минусы, а также детали, которые стоит учитывать в российских условиях.

Exlantix ES в гибридной версии REEV явился одним из первых автомобилей такого типа, появившихся в Москве весной 2025 года. Модель сразу привлекла внимание тех, кто ищет современный стиль без постоянной зависимости от зарядных устройств. В отличие от классических гибридов, здесь бензиновый двигатель работает исключительно как генератор, включая зарядную аккумуляторную батарею и не передавая крутящий момент напрямую на колеса.

Владельцы отмечают заметную экономию топлива, плавный ход и практически бесшумную работу силовой установки. Внутри - просторный салон с современным оборудованием, аудиосистема с 23 динамиками и потолочными динамиками Sky, которые создают эффект полного погружения в музыку, что особенно ценят любители качественного звука.

Однако не обошлось без нюансов. В зимний период электроника иногда ведет себя медленно: возможны мелкие программные сбои, влияющие на работу отдельной системы. Пневмоподвеска требует внимательного отношения - автоматический режим высоты кузова не всегда выгоден, особенно при парковке или в снегу. 

Подобные вопросы с электроникой и адаптацией новых технологий встречаются и в других сегментах. Например, в материале о складном электровелосипеде, который также рассчитан на дальние поездки и российские условия - подробнее об этом можно узнать в обзоре электробайк с увеличенным запасом хода .

Гибридная схема Exlantix ES может стать оптимальным выбором для тех, кто ценит независимость от зарядных станций и не готов жертвовать комфортом. Важно помнить, что такие автомобили требуют более внимательного отношения к электронике и подвеске, особенно в условиях российской зимы. Для рынка РФ это направление выглядит перспективным: гибриды постепенно занимают нишу между классическими бензиновыми моделями и чистыми электрокарами, соблюдая баланс между экономией, автономностью и современными технологиями.

Упомянутые модели: Exlantix ES
Упомянутые марки: Exlantix
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