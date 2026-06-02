Esteo запускает кроссовер MX в России с локальной сборкой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

2 июня 2026, 15:06

Exlantix ET и Exlantix ES сменили бренд: новые модели Esteo уже на сайте

Exlantix ET и Exlantix ES сменили бренд: новые модели Esteo уже на сайте

Esteo запускает кроссовер MX в России с локальной сборкой

Exlantix ET и Exlantix ES сменили бренд: новые модели Esteo уже на сайте

На российском рынке произошла заметная смена бренда: гибридные автомобили Exlantix теперь представлены под маркой Esteo. Уже в июне дилеры начнут получать кроссовер MX, собранный в Санкт-Петербурге. В ближайшее время ожидается локализация еще одной модели. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти перемены - разбираемся в материале.

На российском рынке произошла заметная смена бренда: гибридные автомобили Exlantix теперь представлены под маркой Esteo. Уже в июне дилеры начнут получать кроссовер MX, собранный в Санкт-Петербурге. В ближайшее время ожидается локализация еще одной модели. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти перемены - разбираемся в материале.

Гибридные автомобили Exlantix официально перешли под новый бренд Esteo. Теперь кроссовер Exlantix ET и четырехдверный купе Exlantix ES размещены на сайте Esteo, хотя ранее они были доступны под маркой Exeed. Это решение стало частью стратегии по укреплению позиций бренда на российском рынке, сообщает AutoRun SPb.

Первой моделью Esteo, которая поступит в продажу в России, стал кроссовер MX. Производство этой новинки организовано на территории бывшего завода GM в Санкт-Петербурге, в промышленной зоне Шушары. Уже в июне дилерские центры начнут получать первые автомобили, что может существенно повлиять на расстановку сил среди конкурентов в сегменте кроссоверов.

По информации источника, следующим шагом станет локализация гибридного Exlantix ET. Сейчас дистрибьютор предлагает на эту модель субсидию, сопоставимую с государственной поддержкой для электромобилей и гибридов, произведенных в России. Это может сделать покупку более привлекательной для тех, кто рассматривает современные экологичные автомобили.

Фото: Esteo

Стоит отметить, что смена бренда и локализация производства - не просто формальность. Для российского рынка это означает не только расширение ассортимента, но и потенциальное снижение цен за счет местной сборки и субсидий. Кроме того, появление новых моделей Esteo может усилить конкуренцию среди китайских и отечественных производителей, что в перспективе приведет к большему выбору для покупателей.

Если Вы не знали, Esteo - это новый автомобильный бренд, который активно выходит на российский рынок, предлагая современные кроссоверы и гибридные модели. Ранее автомобили Exlantix ET и Exlantix ES были частью линейки Exeed, известного китайского производителя, который входит в состав концерна Chery.

Фото: Esteo

Локализация производства в Санкт-Петербурге позволяет Esteo претендовать на государственные субсидии и льготы, что может существенно повлиять на стоимость и доступность новых моделей для российских покупателей. В ближайшие месяцы ожидается расширение модельного ряда и дальнейшее укрепление позиций бренда в России.

Упомянутые модели: EXEED ES, EXEED ET, Exlantix ES, Exlantix ET
Упомянутые марки: EXEED, Exlantix
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Эксид, Экслантикс

Похожие материалы Эксид, Экслантикс

В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Geely Monjaro после рестайлинга: новые опции, умная подвеска и спорные решения
Hongqi Guoya стал самым дорогим китайским автомобилем в России - цены и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Новороссийск Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться