Esteo запускает кроссовер MX в России с локальной сборкой

2 июня 2026, 15:06
Exlantix ET и Exlantix ES сменили бренд: новые модели Esteo уже на сайте
Exlantix ET и Exlantix ES сменили бренд: новые модели Esteo уже на сайте
На российском рынке произошла заметная смена бренда: гибридные автомобили Exlantix теперь представлены под маркой Esteo. Уже в июне дилеры начнут получать кроссовер MX, собранный в Санкт-Петербурге. В ближайшее время ожидается локализация еще одной модели. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эти перемены - разбираемся в материале.
Гибридные автомобили Exlantix официально перешли под новый бренд Esteo. Теперь кроссовер Exlantix ET и четырехдверный купе Exlantix ES размещены на сайте Esteo, хотя ранее они были доступны под маркой Exeed. Это решение стало частью стратегии по укреплению позиций бренда на российском рынке, сообщает AutoRun SPb.
Первой моделью Esteo, которая поступит в продажу в России, стал кроссовер MX. Производство этой новинки организовано на территории бывшего завода GM в Санкт-Петербурге, в промышленной зоне Шушары. Уже в июне дилерские центры начнут получать первые автомобили, что может существенно повлиять на расстановку сил среди конкурентов в сегменте кроссоверов.
По информации источника, следующим шагом станет локализация гибридного Exlantix ET. Сейчас дистрибьютор предлагает на эту модель субсидию, сопоставимую с государственной поддержкой для электромобилей и гибридов, произведенных в России. Это может сделать покупку более привлекательной для тех, кто рассматривает современные экологичные автомобили.
Стоит отметить, что смена бренда и локализация производства - не просто формальность. Для российского рынка это означает не только расширение ассортимента, но и потенциальное снижение цен за счет местной сборки и субсидий. Кроме того, появление новых моделей Esteo может усилить конкуренцию среди китайских и отечественных производителей, что в перспективе приведет к большему выбору для покупателей.
Если Вы не знали, Esteo - это новый автомобильный бренд, который активно выходит на российский рынок, предлагая современные кроссоверы и гибридные модели. Ранее автомобили Exlantix ET и Exlantix ES были частью линейки Exeed, известного китайского производителя, который входит в состав концерна Chery.
Локализация производства в Санкт-Петербурге позволяет Esteo претендовать на государственные субсидии и льготы, что может существенно повлиять на стоимость и доступность новых моделей для российских покупателей. В ближайшие месяцы ожидается расширение модельного ряда и дальнейшее укрепление позиций бренда в России.
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