Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

16 ноября 2026, 16:06

Скидку урезали на 100 тысяч: сколько теперь стоит гибридный кроссовер Exlantix

Скидку урезали на 100 тысяч: сколько теперь стоит гибридный кроссовер Exlantix

469 сил и 30-дюймовый экран: названа новая цена 6-местного гибрида Exlantix ET8

Скидку урезали на 100 тысяч: сколько теперь стоит гибридный кроссовер Exlantix

В ноябре условия предложения изменились для покупателей. Однако один значимый параметр остался прежним. Салон рассчитан на поездки всей семьей. Есть подробности и о запасе хода модели.

В ноябре условия предложения изменились для покупателей. Однако один значимый параметр остался прежним. Салон рассчитан на поездки всей семьей. Есть подробности и о запасе хода модели.

У Exlantix ET8 бензиновый турбомотор объемом 1,5 л работает как генератор и механически не связан с колесами. Тягу создают два электромотора. Такая последовательная гибридная схема REEV сочетается с полным приводом и тяговой батареей емкостью около 40 кВт·ч. Российская версия развивает суммарную мощность 469 л. с. Максимальный крутящий момент составляет 634 Н·м.

В ноябре прямая скидка на кроссовер уменьшилась с 900 тыс. до 800 тыс. рублей. Базовая цена осталась на отметке 7 690 000 рублей. Поэтому автомобиль в единственной комплектации «Топ» теперь обходится с учетом скидки в 6 890 000 рублей, на 100 тыс. рублей дороже, чем прежде. Рост составил 1,5%. Об этом пишут Автоновости дня.

В России ET8 продается под маркой Esteo с августа 2026 года в единственной версии, с шестиместным салоном и полным приводом. Китайский родственник модели, Fulwin T11, вышел на домашний рынок в октябре 2025 года. Обе машины построены на модульной архитектуре Chery E0X. Ее также использует семейство Exlantix ET и ES.

Для версии «Топ» указаны 2026 год выпуска и двигатель 1.5T мощностью 469 л. с. Два электромотора вместе развивают пиковый крутящий момент 634 Н·м. При полностью заряженной батарее и полном 67-литровом баке заявленный запас хода достигает 1100 км по циклу WLTP. В расчет входят бензин и электроэнергия, так что это не расстояние, которое автомобиль проходит только на электротяге. Снаряженная масса ET8 составляет около 2,7 т. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды.

В шестиместном салоне установлены отдельные кресла второго ряда. Оснащение включает адаптивные амортизаторы CDC, а сиденья первых двух рядов получили вентиляцию и массаж. Обогрев предусмотрен для всех шести кресел. Есть подогрев руля, заднего и лобового стекол. В салоне также установлены система кругового обзора и ионизация воздуха. Для двух смартфонов предусмотрены беспроводные зарядки.

Среди других опций есть проекционный дисплей и 30-дюймовый двухзонный сенсорный экран. Для задних пассажиров предусмотрен потолочный монитор диагональю 17,3 дюйма с сервоприводом. В оснащение также входят охлаждаемый и нагреваемый выдвижной бокс, аудиосистема с 23 динамиками и шесть USB-портов. Двери получили двойное шумоизоляционное остекление. Режим кемпинга даёт возможность подключать внешние электроприборы мощностью до 3,5 кВт.

Ранее Esteo представил зимние решения для гибридного Exlantix ET. Среди них предварительный прогрев салона и тяговой батареи; предусмотрен также режим «Снег» для интеллектуального полного привода. Также, Esteo готовит к выходу на российский рынок гибридный кроссовер V25. Его продажи ожидаются ориентировочно весной или летом 2027 года.

Упомянутые модели: Exlantix ET
Упомянутые марки: Exlantix
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