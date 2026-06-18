EXLANTIX: как прошел первый год продаж в России

Гибридные автомобили EXLANTIX дебютировали в России в мае прошлого года. Продажи стартовали с полноразмерного кроссовера EXLANTIX ET, а в августе к нему добавилось четырехдверное купе EXLANTIX ES.

EXLANTIX ET стал лидером в продажах марки. Этот полноприводный гибрид оснащается двумя электродвигателями и 1,5-литровым турбомотором. Их совокупная мощность составляет 469 л.с. Исключительно на электротяге с помощью аккумулятора емкостью 40 кВт/ч кроссовер способен преодолеть 180 км, а при полном баке и максимальном заряде батареи - 1180 км. Автомобиль предлагается с цифровой приборной панелью, панорамной крышей, индивидуальным климат-контролем для второго ряда сидений, функцией вентиляции и массажа, режимом «нулевой гравитации» для пассажирских кресел.



В начале этого года EXLANTIX ET получил версию с новым цветом салона. К светлой и темной добавилась коричневая гамма. Также производитель прошлой осенью обновил программное обеспечение автомобиля - улучшил управление мультимедийными и голосовыми системами, добавил новые возможности в салоне машины, увеличил набор опций, связанных с безопасностью при движении.



Купе EXLANTIX ES оснащено 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем и двумя электромоторами на передней и задней оси. Их общая мощность также составляет 469 л.с., а суммарный запас хода автомобиля чуть больше, чем у кроссовера ЕТ, – 1231 км. Осенью в линейке этого автомобиля появилась лимитированная версия EXLANTIX ES Sport с интеллектуальной пневмоподвеской, которая оснащена изменяемым уровнем дорожного просвета. EXLANTIX ES предлагается с панорамной крышей от лобового стекла до задних стоек, для которой применена технология серебристого опыления, защищающая от нагревания во время жаркой погоды.



Руководитель отдела продаж новых автомобилей петербургского дилерского центра «EXLANTIX Аларм-Моторс» Александр Цылина в беседе с редактором 110km.ru отметил, что за первый год в России было реализовано более 3000 гибридных автомобилей EXLANTIX. «Обе модели оснащены редкими для российского авторынка технологиями и решениями, направленными на облегчение управления и безопасное вождение, комфортное нахождение в автомобиле и использование машины как дополнительного источника энергии. Производитель изначально учел условия эксплуатации в России, поэтому провел предварительные испытания гибридов EXLANTIX в экстремально низких и высоких температурах – от −30°C до +50°C. Предусмотрены и все необходимые зимние опции, которыми, в том числе, можно управлять дистанционно. Согласно нашим данным, в этом году спрос на автомобили EXLANTIX растет от месяца к месяцу. И самым успешным по объему продаж для этих гибридов стал май, когда производитель ввел собственную субсидию на покупку автомобилей EXLANTIX, продлив ее затем на июнь».



1 июня десять автомобилей ESTEO EXLANTIX ET совершили автопробег из Москвы в Санкт-Петербург. Они преодолели более 730 километров на одном заряде батареи и одном баке топлива, поддерживая скорость 100–110 км/ч. Согласно информации дистрибьютора марки, это стало рекордом для России и странам БРИКС. Для установления этого достижения гибридным автомобилям было важно двигаться по загородной трассе на постоянной скорости. В этом случае гибридные системы обеспечивают оптимальное использование топлива и расход электроэнергии.