Прометей на колесах: 1000-сильный HEMI, кузов из карбона и дух 60-х — как ExoMod создал уникальный Titan

16 декабря 2025, 17:28
ExoMod превратил современный Dodge в ретро-монстра с HEMI и 1000 л.с. из карбона
Встречайте Prometheys - автомобиль, который сочетает в себе 1000 л.с., карбоновый кузов и стиль 60-х. ExoMod создал нечто особенное, вдохновившись мифами и технологиями. Узнайте, как современный Dodge превратился в легенду на колесах. Остается только догадываться, что еще скрывает этот проект.
На автомобильной сцене появился настоящий хищник — Prometheys, созданный американской компанией ExoMod. Этот проект не просто очередной рестомод, а смелый эксперимент, в котором современные технологии сочетаются с духом классики. В основе лежит современный Dodge Challenger, но внешне автомобиль напоминает культовый Dodge Charger конца 60-х годов. При этом под капотом скрывается настоящий монстр — двигатель HEMI, способный выдавать до 1000 лошадиных сил.
Название машины выбрано неслучайно. Прометей отсылает к древнегреческому титану, который, по мифам, передает людям огонь богов. В данном случае «огонь» — это невероятная мощь и технологии, которые ExoMod заложил в этот автомобиль.
Под капотом автомобиля скрывается 6,2-литровый двигатель HEMI V8 с наддувом. Однако базовых 807 лошадиных сил оказалось мало, поэтому специалисты Hennessey доработали силовой агрегат, доведя его мощность до солидных 1000 л.с. и крутящий момент до 948 Нм — уровень, характерный для суперкаров. Или, если следовать определению ExoMod, даже гиперкара. По сути, перед нами Demon, заключённый в кузов Dodge Charger 1968 года выпуска.
Мощность передаётся на задние колеса через специально подготовленную восьмиступенчатую трансмиссию TorqueFlite 8HP90 — как и полагается настоящему маслкару. Расположенный под капотом HEMI издаёт мощный рёв благодаря кастомной активной выхлопной системе, оснащённой длинными выпускными коллекторами и спортивными катализаторами.
