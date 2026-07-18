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Автор: Мария Степанова

18 июля 2026, 10:15

eXplorer M1: необычная концепция метро с раздельными уровнями и зонами для транспорта

eXplorer M1: необычная концепция метро с раздельными уровнями и зонами для транспорта

eXplorer M1: поезд, который делится на трамвай и метро прямо во время движения — как это работает и что мешает внедрению

eXplorer M1: необычная концепция метро с раздельными уровнями и зонами для транспорта

В 2024 году проект eXplorer M1 получил бронзу на международном конкурсе в Китае и вызвал интерес специалистов. Концепция сочетает метро и трамвай в одном составе, а также предлагает необычные решения для пассажиров. Разбираемся, что это значит для будущего городских перевозок.

В 2024 году проект eXplorer M1 получил бронзу на международном конкурсе в Китае и вызвал интерес специалистов. Концепция сочетает метро и трамвай в одном составе, а также предлагает необычные решения для пассажиров. Разбираемся, что это значит для будущего городских перевозок.

Проект eXplorer M1 привлекает внимание экспертов благодаря необычному подходу к организации традиционных перевозок. В отличие от привычных поездов метро, здесь реализована двухуровневая система: верхний модуль работает как трамвай, нижний — как подвесной вагон метро. Такие конструкции позволяют составу разделяться по маршрутам и перемещаться по разным направлениям, а затем снова соединяться в другой части города.

Автор идеи — дизайнер Алехандро Оталора, ранее известный по проекту Auto.m. Его новые решения сочетают классические наработки метро с современными технологиями легкорельсового транспорта. В eXplorer M1 предусмотрены специальные станции с несколькими уровнями, где пассажиры могут выбрать нужный маршрут и пересесть между модулями прямо во время движения поезда. Для этого внутри предусмотрены лестницы, позволяющие менять уровень без остановки состава.

Особое внимание уделяется комфорту: в каждом модуле есть не только стандартные сидячие места, но и открытая площадка с доступом к свежему воздуху. Здесь можно провозить электросамокаты, велосипеды и другой личный транспорт. Зелёные зоны с растениями создают атмосферу уюта, а открытые пространства делают поездку приятнее, особенно в теплое время года. Однако отсутствие крыши на этих площадках может стать проблемой в регионах с частыми дождями.

С технической точки зрения проект требует серьёзных изменений. Для обеспечения безопасности eXplorer M1 необходимы новые станции, переоснащение тоннелей и изменение расположения рельсов. Это связано с большими затратами и сложностями, особенно для городов с устоявшейся сетью метро. Кроме того, необычное распределение функций между уровнями — трамвай сверху, метро снизу — может вызвать вопросы у специалистов по эксплуатации.

Несмотря на амбициозность, концепция eXplorer M1 отражает современные тенденции в развитии городского транспорта. В последние годы в ряде мегаполисов появились монорельсы и подвесные поезда, а также гибридные решения для повышения мобильности. По данным отраслевых исследований, такие проекты могут повысить доступность общественного транспорта и снизить нагрузку на дороги. Для России подобные идеи интересны в ходе постоянного обновления крупных городов и поиска новых форм транспорта. Важно учитывать, что внедрение подобных систем требует не только инвестиций, но и адаптации к климатическим и техническим условиям страны.

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