6 апреля 2018, 14:44

Ездить можно быстро и при этом безопасно

Повышение скоростного лимита на дорогах далеко не всегда влечет за собой увеличение количества ДТП. На первый взгляд нонсенс, но при соблюдении ряда условий это действительно так. Залог успеха – исключение факторов, провоцирующих водителей на неадекватные и опасные действия.
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  Ездить можно быстро и при этом безопасно Ездить можно быстро и при этом безопасно Ездить можно быстро и при этом безопасно Ездить можно быстро и при этом безопасно Ездить можно быстро и при этом безопасно Ездить можно быстро и при этом безопасно
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Об этом и о многом другом шла речь на завершившейся сегодня в Калуге III Всероссийской конференции «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис», организатором которой выступила Государственная компания «Автодор».

Сергей Кельбах, председатель правления Госкомпании "Автодор" « В последние годы мы много говорим о повышении или, наоборот, не повышении скорости на российских трассах, это нормальный живой процесс. И дороги Госкомпании стали своеобразным полигоном для принятия правильных решений. Как только один из участков магистрали М-4 «Дон» в Липецкой области стал платным и более скоростным, аварийность на нем упала в разы. Спрашивается, почему? Да потому что там, равно как и на других аналогичных участках, появилась грамотно продуманная инфраструктура: разноуровневые развязки и пешеходные переходы, отличный по качеству и ровности асфальт, разграничение встречных потоков, даже исключена вероятность попадания на проезжую часть диких животных, что также очень важно »
Сергей Кельбах, председатель правления Госкомпании "Автодор"

По словам г-на Кельбаха, на таких магистралях автомобили не должны стоять, они должны передвигаться. Если транспортное средство стоит, и сей факт зарегистрировала видеокамера, это считается инцидентом. Оказывается, в 9 из 10 случаев такие машины становятся участниками аварий с последствиями. Поэтому, как только «глазок» камеры зафиксировал простой ТС, к нему в  течение 10-12 минут подъедет аварийный комиссар и узнает причину остановки. В случае необходимости будет оказана соответствующая техническая помощь. Практика для нашей страны еще новая, но все делается для того, чтобы она стала обыденной.

Несмотря на замечания некоторых экспертов о, якобы, не обязательном применении на скоростных платных дорогах систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД (по примеру ряда западных стран), Сергей Кельбах полагает, что такая практика имеет право на существование, поскольку она реально дисциплинирует водителей.

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Зам. начальника УГИБДД УВД по Калужской области Алексей Холопов в своем выступлении заметил, что регион делает ставку не столько на количество фотокамер (сегодня их в области не более 30 ед.), сколько на эффективное их размещение – преимущественно в очагах аварийности. По мнению полковника дорожной полиции, сегодня следует повышать скоростной режим на платных участках дорог, отличающихся своей очевидной безопасностью, при этом необходимо жестче  штрафовать водителей за нарушения ПДД в населенных пунктах. 

Алексей Холопов посетовал на отсутствие на большинстве калужских дорог разделительных полос, разметки и освещения – тех важных факторов, которые способствуют более безопасному по ним передвижению. Это подчеркнула и Ольга Иванова, министр дорожного хозяйства Калужской области. По ее информации, из 15 000 км региональных дорог лишь 200 км освещены. К счастью, в этот список попали многие места, связанные с туризмом и паломничеством, в частности, знаменитые Оптина и Тихонова пустыни. 

Образцовым, с точки зрения освещения, эксперты назвали платный участок магистрали М-11 Москва-Санкт-Петербург в обход Вышнего Волочка. Петр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведерок», и вовсе охарактеризовал этот 72-километровый участок «лучшей дорогой в России, по которой ему приходилось перемещаться».

Со слов Александра Морозова, зам. министра промышленности и торговли РФ, сегодня в стране достаточно производственных мощностей по обеспечению всей дорожной сети современными лампами освещения, прежде всего, более экономичными и «долгоиграющими» светодиодными. «Есть большая потребность замены нынешних систем дорожного освещения на LED-конструкции, - заявил г-н Морозов. – Промышленность готова помочь, и все текущие вопросы – к дорожникам».

Сергей Кельбах ответил, что в настоящее время все скоростные платные участки магистралей ГК «Автодор» освещены. Более того, новые проекты Госкомпании, включая бесплатные дороги, также  подразумевают наличие опор освещения. При этом глава «Автодора» отметил, что в Европе далеко не все автобаны «подсвечены». В той же Германии, по его словам, свет есть на развязках и подъездах к городам, но это совсем не означает, что эти скоростные трассы опасны. Совсем нет: в конструкции проезжей (в асфальте, барьерных ограждениях и т.п.) части широко используются светоотражающие элементы, показывающие водителям путь следования. Такую практику не грех использовать и на российских дорогах.

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Ездить можно быстро и при этом безопасно
Об этом и о многом другом шла речь на завершившейся сегодня в Калуге III Всероссийской конференции «Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис», организатором которой выступила Государственная компания «Автодор».{{person_41_В последние годы мы много говорим о повышении или, наоборот, не повышении скорости на российских трассах, это нормальный живой процесс. И дороги Госкомпании стали своеобразным полигоном для принятия правильных решений. Как только один из участков магистрали М-4 «Дон» в Липецкой области стал платным и более скоростным, аварийность на нем упала в разы. Спрашивается, почему? Да потому что там, равно как и на других аналогичных участках, появилась грамотно продуманная инфраструктура: разноуровневые развязки и пешеходные переходы, отличный по качеству и ровности асфальт, разграничение встречных потоков, даже исключена вероятность попадания на проезжую часть диких животных, что также очень важно}}По словам г-на Кельбаха, на таких магистралях автомобили не должны стоять, они должны передвигаться. Если транспортное средство стоит, и сей факт зарегистрировала видеокамера, это считается инцидентом. Оказывается, в 9 из 10 случаев такие машины становятся участниками аварий с последствиями. Поэтому, как только «глазок» камеры зафиксировал простой ТС, к нему в  течение 10-12 минут подъедет аварийный комиссар и узнает причину остановки. В случае необходимости будет оказана соответствующая техническая помощь. Практика для нашей страны еще новая, но все делается для того, чтобы она стала обыденной. Несмотря на замечания некоторых экспертов о, якобы, не обязательном применении на скоростных платных дорогах систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД (по примеру ряда западных стран), Сергей Кельбах полагает, что такая практика имеет право на существование, поскольку она реально дисциплинирует водителей. {{material_111762}} Зам. начальника УГИБДД УВД по Калужской области Алексей Холопов в своем выступлении заметил, что регион делает ставку не столько на количество фотокамер (сегодня их в области не более 30 ед.), сколько на эффективное их размещение – преимущественно в очагах аварийности. По мнению полковника дорожной полиции, сегодня следует повышать скоростной режим на платных участках дорог, отличающихся своей очевидной безопасностью, при этом необходимо жестче  штрафовать водителей за нарушения ПДД в населенных пунктах.  Алексей Холопов посетовал на отсутствие на большинстве калужских дорог разделительных полос, разметки и освещения – тех важных факторов, которые способствуют более безопасному по ним передвижению. Это подчеркнула и Ольга Иванова, министр дорожного хозяйства Калужской области. По ее информации, из 15 000 км региональных дорог лишь 200 км освещены. К счастью, в этот список попали многие места, связанные с туризмом и паломничеством, в частности, знаменитые Оптина и Тихонова пустыни.  Образцовым, с точки зрения освещения, эксперты назвали платный участок магистрали М-11 Москва-Санкт-Петербург в обход Вышнего Волочка. Петр Шкуматов, координатор движения «Общество Синих Ведерок», и вовсе охарактеризовал этот 72-километровый участок «лучшей дорогой в России, по которой ему приходилось перемещаться». Со слов Александра Морозова, зам. министра промышленности и торговли РФ, сегодня в стране достаточно производственных мощностей по обеспечению всей дорожной сети современными лампами освещения, прежде всего, более экономичными и «долгоиграющими» светодиодными. «Есть большая потребность замены нынешних систем дорожного освещения на LED-конструкции, - заявил г-н Морозов. – Промышленность готова помочь, и все текущие вопросы – к дорожникам».Сергей Кельбах ответил, что в настоящее время все скоростные платные участки магистралей ГК «Автодор» освещены. Более того, новые проекты Госкомпании, включая бесплатные дороги, также  подразумевают наличие опор освещения. При этом глава «Автодора» отметил, что в Европе далеко не все автобаны «подсвечены». В той же Германии, по его словам, свет есть на развязках и подъездах к городам, но это совсем не означает, что эти скоростные трассы опасны. Совсем нет: в конструкции проезжей (в асфальте, барьерных ограждениях и т.п.) части широко используются светоотражающие элементы, показывающие водителям путь следования. Такую практику не грех использовать и на российских дорогах.
2018-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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