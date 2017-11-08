8 ноября 2017, 11:09

Ездить по тротуарам и опасно, и накладно

В июне 2016 года, управляя автомобилем в нарушение требований ПДД, запрещающих движение транспортных средств по тротуарам, петербуржец Виталий Павленко двигался по тротуару и совершил наезд на пешехода, причинив ему тяжкие телесные повреждения.
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На днях Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Виталий Павленко уже признал вину в совершении преступления. С учетом мнения гособвинения, а также того обстоятельства, что у подсудимого на иждивении имеется малолетний ребенок, суд признал г-на Павленко виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев с лишением права управления ТС сроком на 2 года.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, который требовал от обвиняемого  компенсации морального вреда в размере 600 тыс. рублей.

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Ездить по тротуарам и опасно, и накладно
{{material_121652}} На днях Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Виталий Павленко уже признал вину в совершении преступления. С учетом мнения гособвинения, а также того обстоятельства, что у подсудимого на иждивении имеется малолетний ребенок, суд признал г-на Павленко виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев с лишением права управления ТС сроком на 2 года. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, который требовал от обвиняемого  компенсации морального вреда в размере 600 тыс. рублей.
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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