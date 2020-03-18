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18 марта 2020, 00:35

Ежегодно каждый пятый автомобиль продается повторно

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Фото: autokassa.ru
В России на вторичном автомобильном рынке в течение года каждое пятое авто продается дважды. Аналитики изучили более миллиона уникальных по VIN машин, впервые добавленных и снятых с продажи в 2019 году.
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Аналитики Авто.ру изучили судьбу машин, проданных на сайте в течение прошлого года. Учитывались следующие параметры: сколько раз авто появлялось на сайте, кто его покупал и продавал, в какие регионы перемещалось.

Эксперты обратили внимание на тот факт, что за период исследования четыре процента автомобилей в 2019 году продавали три и более раз. Как правило, машины, которые постоянно продают, остаются в том же регионе. Лишь в 19 случаях из ста машина позже появлялась в продаже в другом регионе.

Более пятидесяти процентов автомобилей попавших на сайт авто.ру второй раз, продают частники, а именно 55%. Как правило, эти машины покупались тоже у частников. Четверть автомобилей, которые продают перекупщики, также покупались у физических лиц. Еще 10% автомобилей покупается в автосалонах.

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Ежегодно каждый пятый автомобиль продается повторно
{{material_129310}}Аналитики Авто.ру изучили судьбу машин, проданных на сайте в течение прошлого года. Учитывались следующие параметры: сколько раз авто появлялось на сайте, кто его покупал и продавал, в какие регионы перемещалось.Эксперты обратили внимание на тот факт, что за период исследования четыре процента автомобилей в 2019 году продавали три и более раз. Как правило, машины, которые постоянно продают, остаются в том же регионе. Лишь в 19 случаях из ста машина позже появлялась в продаже в другом регионе.Более пятидесяти процентов автомобилей попавших на сайт авто.ру второй раз, продают частники, а именно 55%. Как правило, эти машины покупались тоже у частников. Четверть автомобилей, которые продают перекупщики, также покупались у физических лиц. Еще 10% автомобилей покупается в автосалонах.
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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