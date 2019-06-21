21 июня 2019, 07:52
Ежегодный рейтинг качественных автомобилей возглавили «корейцы»
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Американское агентство J.D. Power в очередной раз составило список автомобильных брендов, которые выпускают самые качественные автомобили. Первые три места заняли корейские автопроизводители: Genesis, Kia и Hyundai.
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Больше всего повезло владельцам Genesis. На каждые 100 автомобилей фиксируется, в среднем, 63 жалобы. Второе место досталось Kia с результатом – 70 проблем на сотню автомобилей. Вслед за ней на третьей строчке идет Hyundai (71). Замыкают пятерку самых надежных марок американские бренды: Ford (83) и Lincoln (84). Лучшие из японских брендов – Toyota и Lexus – поделили восьмое место, набрав по 90 неисправностей. Лучшими «европейцами» стали Mercedes-Benz (94) и Porsche (96). Самыми проблемными в 2019 году были названы Jaguar (130), Land Rover (123) и Mitsubishi (121).
Львиная доля нареканий приходится на электронные системы: функцию распознавания голоса и жестов, работу медиасистемы и вспомогательных систем безопасности. На сегодняшний день именно корейские бренды стали лидерами в этих сферах, предлагая простые в использовании и интуитивно понятные системы. Эксперты отмечают, что в целом за последние 10 лет число жалоб на новые автомобили снизилось на 14%.
В рейтинге лучших автомобилей по итогам 2018 года по совокупности показателей победа досталась спорткару Porsche 911, набравшему 94 балла из 100 возможных (в данном случае, чем выше балл, тем лучше). На втором месте оказался Genesis G90 (93). По 92 очка набрали Mercedes-Benz S-Class и Lincoln Continental, по 91 - Porsche Macan, Lincoln Navigator и Lexus RX. Остальные места в топ-10 заняли модели, набравшие по 90 баллов: Porsche 718, BMW 7 Series, Cadillac Escalade, Genesis G80, Lexus GS и Porsche Cayenne.
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По моему мнению, ну как слышал от знакомых ( у меня таких машин не было) Mitsubishi L200 или Toyota Hilux
Переплавят теперь!) ) ) А вообще помню в Мск видел как то золотой Ягуар и тогда еще подума: как удобно, кто его угонять-то будет такой приметный!
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