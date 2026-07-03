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Автор: Мария Степанова

3 июля 2026, 20:04

FAA готовит новые правила для сверхзвуковых самолетов над США

FAA готовит новые правила для сверхзвуковых самолетов над США

Сверхзвук над Америкой разрешат: FAA представит стандарты, которые перепишут историю авиации

FAA готовит новые правила для сверхзвуковых самолетов над США

Впервые за десятилетия Федеральное авиационное управление США обсуждает отмену запрета на сверхзвуковые рейсы над континентальной частью страны. Это может открыть дорогу новым технологиям и изменить подход к проектированию гражданских самолетов.

Впервые за десятилетия Федеральное авиационное управление США обсуждает отмену запрета на сверхзвуковые рейсы над континентальной частью страны. Это может открыть дорогу новым технологиям и изменить подход к проектированию гражданских самолетов.

В США обсуждается важное изменение: Федеральное авиационное управление (FAA) объявило о подготовке новых стандартов шума для гражданских сверхзвуковых самолетов. Это решение может стать поворотным моментом для всей отрасли, ведь с 1970-х годов действовал жесткий запрет на такие полеты над населенными территориями из-за громких звуковых ударов.

Долгое время этот запрет фактически остановил развитие гражданских сверхзвуковых лайнеров. После ухода Concorde с рынка ни один крупный производитель не решался инвестировать в подобные проекты — ведь использовать их на полную мощность было невозможно. Однако за последние годы ситуация начала меняться: появились стартапы, работающие над новыми технологиями, а NASA запустило программу Quiet Supersonic Technology (QueSST), чтобы снизить уровень шума от преодоления звукового барьера.

Теперь FAA официально заявляет о намерении разрешить сверхзвуковые рейсы над континентальной частью США, если самолеты будут соответствовать новым стандартам по шуму. Как отметил министр транспорта США Шон П. Даффи, ведомство предлагает ввести сертификацию по уровню шума для таких самолетов, а отдельные требования к взлету и посадке появятся позже. Ожидается, что финальные правила будут утверждены к середине следующего года.

Даже после введения новых стандартов не любой сверхзвуковой самолет сможет летать над городами. Ключевое требование — минимизация звукового удара. FAA рассматривает технологию Mach cutoff, над которой работает компания Boom Supersonic: она позволяет направлять звуковую волну так, чтобы она не достигала земли. Это достигается за счет особой аэродинамики, выбора высоты и скорости полета, а также учета погодных условий.

По словам главы FAA Брайана Бедфорда, современные достижения в аэрокосмической инженерии, материаловедении и снижении шума позволяют рассчитывать на отмену устаревших ограничений без ущерба для жителей. Ведомство также планирует согласовать новые стандарты с NASA, Международной организацией гражданской авиации и зарубежными регуляторами, чтобы обеспечить единые правила для всех стран.

Для российского рынка тема может быть интересна с точки зрения перспектив экспорта технологий и участия в международных проектах. Важно отметить, что пока ни один серийный гражданский сверхзвуковой самолет не готов к эксплуатации по новым стандартам. Однако появление четких правил может ускорить разработку таких машин и дать толчок развитию новых материалов и конструкций. В мировой практике сверхзвуковые пассажирские перевозки пока остаются нишевым направлением, но интерес к ним растет на фоне развития технологий и ужесточения требований к экологии и комфорту.

В целом, инициатива FAA может стать отправной точкой для новой эры гражданской авиации. Если новые стандарты действительно позволят снизить шум до приемлемого уровня, это откроет дорогу не только американским, но и международным производителям. Для России это шанс следить за мировыми трендами и, возможно, интегрироваться в глобальные цепочки поставок или совместные проекты по созданию новых сверхзвуковых лайнеров.

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