17 января 2018, 17:21
Фабьен Гульми стал директором по маркетингу Lada
С 1 января 2017 года дирекцию по маркетингу Lada возглавил Фабьен Гульми, перешедший из Группы Renault. Во французской компании топ-менеджер получил богатый опыт работы в сфере продаж и маркетинга.
Фабьен Гульми родился в 1970 году. Закончил бизнес-школу в Тулузе. Начал работать в Группе Renault с 1995 года. Получив опыт в маркетинге и развитии дилерской сети, он перешел в Renault Retail Group, где работал в качестве директора по послепродажному обслуживанию, затем в должности директора парижского дилерского центра. В дальнейшем он возглавил департамент стратегического маркетинга в Renault Германия.
Вернувшись в Париж в 2007 году, Гульми был назначен менеджером по маркетингу продукта, и отвечал за мировое продвижение линейки Renault Laguna. В 2009 году он перешел в подразделение Renault Business LCV, сначала как директор по глобальным продажам и маркетингу малых автомобилей класса LCV и пикапов, затем как директор по стратегическом маркетингу всей линейки LCV.
Вернувшись в Париж в 2007 году, Гульми был назначен менеджером по маркетингу продукта, и отвечал за мировое продвижение линейки Renault Laguna. В 2009 году он перешел в подразделение Renault Business LCV, сначала как директор по глобальным продажам и маркетингу малых автомобилей класса LCV и пикапов, затем как директор по стратегическом маркетингу всей линейки LCV.
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