Революция в астрономии - как Nancy Grace Roman изменит поиск нейтронных звезд и черных дыр

Falcon Heavy готовит запуск: новый телескоп NASA откроет невидимые объекты Вселенной

В 2026 году NASA запускает телескоп Nancy Grace Roman, который способен обнаружить ранее недоступные для наблюдения объекты. Ученые рассчитывают, что новая миссия позволит выявить скрытые нейтронные звезды и получить уникальные данные о структуре Млечного Пути. Почему этот проект может изменить наше представление о Вселенной - в материале.

Запуск телескопа Нэнси Грейс Роман, запланированный на сентябрь 2026 года с помощью ракеты Falcon Heavy, станет одним из самых значимых событий в современной астрономии. Аппарат отправится к точке Лагранжа L2 на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, чтобы не только выполнить основные задачи, но и открыть новые горизонты для науки.

Главная интрига миссии — возможность обнаружить нейтронные звезды, которые до сих пор остаются невидимыми для большинства телескопов. Эти объекты, сверхплотные остатки взорвавшихся массивных звезд, обладают массой, сравнимой с Солнцем, но сжаты в шар диаметром всего около 16 километров. Учёные знают о существовании нескольких тысяч таких звёзд, но многие из них уклоняются от исследований из-за своей природы.

Одна из ключевых задач телескопа — обзор Галактического выступа во временной области, самое масштабное исследование центра Млечного Пути. В рамках этой программы «Роман» будет наблюдать сотни миллионов звёзд, искать экзопланеты и фиксировать редкие явления, включая изолированные чёрные дыры.

Благодаря методу гравитационного микролинзирования телескоп впервые сможет обнаружить нейтронные звезды, которые не излучают в радиодиапазоне или рентгене. Когда массивный объект проходит перед звездой, он искривляет пространство и вызывает характерное изменение яркости, что позволяет зафиксировать даже невидимые сами по себе объекты.

Особенность «Романа» — способность не только находить такие события, но и точно измерять массу объектов. Чем массивнее объект, тем сильнее эффект микролинзирования. Нейтронные звёзды с их экстремальной плотностью идеально подходят для такого наблюдения. Телескоп сможет вывести из тени сотни миллионов неизвестных ранее объектов в нашей Галактике.

Кроме того, «Роман» позволит изучить, как формируются и эволюционируют нейтронные звёзды, а также выяснить, существует ли разрыв между их массой и массой чёрных дыр. Это даст ключ к пониманию процессов гибели массивных звёзд и распространения химических элементов во Вселенной.

Поиск нейтронных звёзд начнётся сразу после получения первых данных. Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса отмечают, что уже в первые месяцы могут быть обнаружены кандидаты на роль этих загадочных объектов. Если прогнозы подтвердятся, «Роман» первым соберёт большую выборку изолированных нейтронных звёзд, найденных исключительно по их гравитационному воздействию на свет.

Помимо основной миссии, телескоп реализует ещё два крупных проекта: высокоширотное широкомасштабное исследование более миллиарда галактик и наблюдение одной и той же области для обнаружения переменных объектов. Около четверти времени работы «Романа» будет посвящено инициативам учёных со всего мира, включая детальное изучение Галактической плоскости, поиск тёмной материи, экзопланет и сверхновых.

Таким образом, запуск телескопа Нэнси Грейс Роман может не только перевернуть наше представление о населении Галактики, но и дать ответы на вопросы, которые долго оставались без ответа. В ближайшие годы астрономов и всех, кто интересуется тайнами Вселенной, ждёт множество открытий.