Почему Falcon Lynx обходит Kawasaki Ninja e‑1: мощность, запас хода и цена

26 августа 2026, 19:20
Falcon Lynx: электромотоцикл с запасом хода 120 км и быстрой зарядкой
Falcon Lynx: электромотоцикл с запасом хода 120 км и быстрой зарядкой
Falcon Lynx выделяется среди электромотоциклов сочетанием высокой мощности, легкой алюминиевой рамы и быстрой зарядки. Модель рассчитана на тех, кто ищет надежный транспорт для города и активного отдыха, а также ценит современные технологии и безопасность.
Falcon Lynx — это электромотоцикл, который сразу обращает на себя внимание сочетанием высокой мощности и продуманной конструкции. В условиях, когда спрос на экологически чистый и динамичный транспорт растёт, эта модель становится ведущим игроком на рынке. Ключевая особенность — задний двигатель мощностью 10 000 Вт, развивающий скорость до 95 км/ч. Такой показатель редко встречается среди серийных электромотоциклов в этом ценовом сегменте.
Аккумулятор NMC M59T ёмкостью 35 000 мА·ч и напряжением 72 В обеспечивает до 120 км пробега на одной зарядке. Время полной зарядки составляет всего 3,5 часа, что выгодно отличает Falcon Lynx от большинства конкурентов, у которых этот процесс обычно длится дольше. Лёгкая и прочная рама из алюминиевого сплава весит всего 69 кг, что положительно сказывается на управляемости и маневренности.
Колёса диаметром 19 и 18 дюймов со внедорожными шинами (70/100‑19 спереди и 90/90‑18 сзади) обеспечивают уверенное сцепление с дорогой и позволяют использовать мотоцикл не только в городе, но и на пересечённой местности. За безопасность отвечает гидравлическая дисковая тормозная система, которая гарантирует эффективное торможение даже на высоких скоростях.
Falcon Lynx — это выбор для тех, кто ценит баланс между скоростью, автономностью и надёжностью, а также ищет современные решения для города и активного отдыха.
Falcon Lynx выгодно отличается от многих конкурентов не только мощностью и автономностью, но и зарядным устройством, что особенно актуально для активных пользователей. Для сравнения, некоторые модели, например Kawasaki Ninja e‑1, имеют меньший запас хода и более скромные характеристики, что отмечают эксперты в обзоре электрических мотоциклов .
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