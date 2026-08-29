Falcon Pro: Электроэндуро с мощью 8500 Вт, который не боится дождя, грязи и конкуренции

29 августа 2026, 03:06
Falcon Pro: электроэндуро с мотором 8500 Вт и запасом хода до 120 км
Falcon Pro: электроэндуро с мотором 8500 Вт и запасом хода до 120 км
Falcon Pro - это электроэндуро с мощным мотором, продуманной электроникой и легкой рамой. Модель выделяется запасом хода до 120 км и адаптацией к российским условиям. Важно для тех, кто ищет универсальный транспорт вне зависимости от типа дороги.
Falcon Pro привлекает внимание тех, кто не готов мириться с ограничениями асфальта. Этот электроэндуро создан для тех, кто ценит свободу передвижения и не боится сложных маршрутов. Модель ориентирована на райдеров, благодаря чему важны мощность, надежность и минимальные эксплуатационные расходы.
В основе Falcon Pro - мотор LPMSM с пиковыми 8500 Вт, который обеспечивает моментальный отклик и крутящий момент 410 Н·м на колесо. Такая тяга позволяет уверенно преодолевать подъемы, каменистые участки и грязь. Подвеска Fastace 2.0 с ходом 200 мм спереди и многорычажная система сзади эффективно сглаживают неровности, что особенно актуально для российских дорог и бездорожья.
Электроника Falcon Pro защищена по стандарту IP67, что позволяет использовать байк в любых климатических условиях – от дождя до пыли. Литий-ионная батарея LG 72V 35Ah съемная, ее можно заряжать дома. Запас хода до 120 км на одной зарядке делает модель подходящей как для обычных поездок, так и для длительных выездов за город. Алюминиевая рама авиационного типа сочетает в себе легкость и прочность, гарантия на нее составляет 3 года.
Falcon Pro рассчитан на широкий круг пользователей: новичкам он прощает ошибки, а опытным райдерам дает полный контроль. Экономия на обслуживании очевидна: необходимости менять масло нет, зарядка обходится дешевле бензина.
В комплектации предусмотрены современные решения: цветной TFT-дисплей, NFC-ключ, USB и Type-C для зарядки гаджетов, ночной режим и LED-оптика. Система безопасности включает датчики подножек и опрокидывания. Такой набор функций делает Falcon Pro не просто транспортом, а полноценным средством передвижения для активной жизни.
На рынке электроэндуро Falcon Pro отличается сочетанием мощности, автономности и адаптации к меняющимся условиям. Для сравнения другие модели, такие как Белая Сибирь BELLLUGA 002, также предусматривают высокий клиренс и запас хода, но Falcon Pro делает акцент на легкости и универсальности. Подробнее о конкурентах можно узнать в материале об электромотоциклах с запасом хода и клиренсом для бездорожья .
Falcon Pro — это пример того, как современные технологии меняют подход к личному транспорту. Электроэндуро становится все более востребованным среди тех, кто ищет универсальности и свободы передвижения. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, такие модели могут стать новым стандартом для российских райдеров.
Похожие материалы
-
30.08.2026, 02:09
Интерлюн разработал технологию ускоренного внедрения гелия в лунный грунт
Американская компания Interlune из Сиэтла впервые смогла внедрить гелий в имитатор лунного реголита, чтобы испытать свою уникальную технологию добычи гелия-3. Это открывает новые возможности для тестирования лунных экскаваторов и ускоряет разработку оборудования для освоения ресурсов спутника. Важно понять, как это повлияет на рынок и перспективы добычи редких изотопов.Читать далее
-
30.08.2026, 01:13
Rieju Scrambler 607: новый ретро-байк с двухцилиндровым мотором 581 см³ для Европы
Rieju выводит на европейский рынок Scrambler 607 - мотоцикл с ретро-дизайном и современным двухцилиндровым двигателем. Модель отличается сочетанием классических форм и актуальных технических решений, что делает ее заметной новинкой сезона.Читать далее
-
30.08.2026, 00:32
Toyota Celica восьмого поколения: гибридная платформа и 400 л.с. для нового купе
Toyota готовит возвращение легендарной Celica: купе получит гибридную силовую установку, платформу от Corolla и полный привод. Новинка обещает стать одной из самых обсуждаемых моделей ближайших лет благодаря сочетанию мощности и современных технологий.Читать далее
-
29.08.2026, 22:03
TMBK DUKES 200: особенности дорожного мотоцикла с новым 200-кубовым двигателем
TMBK DUKES 200 - дорожный мотоцикл с 200-кубовым мотором Loncin, рассчитанный на широкий круг пользователей. Модель выделяется сбалансированной конструкцией, простотой управления и современным дизайном. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к ней растет именно сейчас.Читать далее
-
29.08.2026, 21:07
Новый одноэтажный пассажирский вагон: сертификация и ключевые особенности модели
Современный одноэтажный вагон, созданный «Трансмашхолдинг» для «Федеральной пассажирской компании», прошел сертификацию по стандартам Таможенного союза. Это событие может повлиять на развитие пассажирских перевозок и повысить комфорт поездок для разных категорий пассажиров.Читать далее
-
29.08.2026, 20:17
Escape E13: компактный прицеп с ретро-стилем и монолитным корпусом
Escape E13 - новинка среди компактных автоприцепов, сочетающая ретро-дизайн, современные технологии и прочную конструкцию. Модель рассчитана на три взрослых и предлагает индивидуальные опции, что особенно актуально для любителей путешествий в любое время года.Читать далее
-
29.08.2026, 19:20
Рейтинг электромотоциклов 2025: лучшие модели для города и трассы по мнению экспертов
Электромотоциклы уверенно занимают место на рынке транспорта, и в 2026 году выбор стал особенно актуален. Эксперты выделили пять моделей, которые прошли европейскую сертификацию и получили высокие оценки за надежность, динамику и удобство эксплуатации. В этом материале - подробности о каждом байке и нюансы, которые стоит учесть при покупке.Читать далее
-
29.08.2026, 18:07
УАЗ Байкал выходит на рынок: серийный автодом для России и Европы с новыми решениями
Серийный автодом УАЗ Байкал ориентирован на российский и европейский рынки, предлагая обновленный интерьер, трансформируемую мебель и несколько вариантов крыши. Модель может изменить подход к внутреннему туризму и сделать автопутешествия доступнее.Читать далее
-
29.08.2026, 16:00
Vanksy 54 2026: модульный автодом для семьи с автономией и скандинавским интерьером
Vanksy 54 2026 года - это компактный автодом с модульной планировкой и скандинавским стилем, рассчитанный на автономные путешествия всей семьей. Модель выделяется возможностью трансформации пространства и современными системами для жизни вне города. Важно знать, как такие решения меняют рынок автодомов сегодня.Читать далее
-
29.08.2026, 12:04
Toyota Corolla Fielder с правым рулем доступна во Владивостоке менее чем за 2 млн рублей
Во Владивостоке стартовали продажи универсала Toyota Corolla Fielder по цене ниже 2 млн рублей. Модель выделяется простотой конструкции, выносливым мотором и большим багажником, что делает ее актуальной для тех, кто ищет надежный автомобиль на каждый день.Читать далее
Похожие материалы
-
30.08.2026, 02:09
Интерлюн разработал технологию ускоренного внедрения гелия в лунный грунт
Американская компания Interlune из Сиэтла впервые смогла внедрить гелий в имитатор лунного реголита, чтобы испытать свою уникальную технологию добычи гелия-3. Это открывает новые возможности для тестирования лунных экскаваторов и ускоряет разработку оборудования для освоения ресурсов спутника. Важно понять, как это повлияет на рынок и перспективы добычи редких изотопов.Читать далее
-
30.08.2026, 01:13
Rieju Scrambler 607: новый ретро-байк с двухцилиндровым мотором 581 см³ для Европы
Rieju выводит на европейский рынок Scrambler 607 - мотоцикл с ретро-дизайном и современным двухцилиндровым двигателем. Модель отличается сочетанием классических форм и актуальных технических решений, что делает ее заметной новинкой сезона.Читать далее
-
30.08.2026, 00:32
Toyota Celica восьмого поколения: гибридная платформа и 400 л.с. для нового купе
Toyota готовит возвращение легендарной Celica: купе получит гибридную силовую установку, платформу от Corolla и полный привод. Новинка обещает стать одной из самых обсуждаемых моделей ближайших лет благодаря сочетанию мощности и современных технологий.Читать далее
-
29.08.2026, 22:03
TMBK DUKES 200: особенности дорожного мотоцикла с новым 200-кубовым двигателем
TMBK DUKES 200 - дорожный мотоцикл с 200-кубовым мотором Loncin, рассчитанный на широкий круг пользователей. Модель выделяется сбалансированной конструкцией, простотой управления и современным дизайном. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к ней растет именно сейчас.Читать далее
-
29.08.2026, 21:07
Новый одноэтажный пассажирский вагон: сертификация и ключевые особенности модели
Современный одноэтажный вагон, созданный «Трансмашхолдинг» для «Федеральной пассажирской компании», прошел сертификацию по стандартам Таможенного союза. Это событие может повлиять на развитие пассажирских перевозок и повысить комфорт поездок для разных категорий пассажиров.Читать далее
-
29.08.2026, 20:17
Escape E13: компактный прицеп с ретро-стилем и монолитным корпусом
Escape E13 - новинка среди компактных автоприцепов, сочетающая ретро-дизайн, современные технологии и прочную конструкцию. Модель рассчитана на три взрослых и предлагает индивидуальные опции, что особенно актуально для любителей путешествий в любое время года.Читать далее
-
29.08.2026, 19:20
Рейтинг электромотоциклов 2025: лучшие модели для города и трассы по мнению экспертов
Электромотоциклы уверенно занимают место на рынке транспорта, и в 2026 году выбор стал особенно актуален. Эксперты выделили пять моделей, которые прошли европейскую сертификацию и получили высокие оценки за надежность, динамику и удобство эксплуатации. В этом материале - подробности о каждом байке и нюансы, которые стоит учесть при покупке.Читать далее
-
29.08.2026, 18:07
УАЗ Байкал выходит на рынок: серийный автодом для России и Европы с новыми решениями
Серийный автодом УАЗ Байкал ориентирован на российский и европейский рынки, предлагая обновленный интерьер, трансформируемую мебель и несколько вариантов крыши. Модель может изменить подход к внутреннему туризму и сделать автопутешествия доступнее.Читать далее
-
29.08.2026, 16:00
Vanksy 54 2026: модульный автодом для семьи с автономией и скандинавским интерьером
Vanksy 54 2026 года - это компактный автодом с модульной планировкой и скандинавским стилем, рассчитанный на автономные путешествия всей семьей. Модель выделяется возможностью трансформации пространства и современными системами для жизни вне города. Важно знать, как такие решения меняют рынок автодомов сегодня.Читать далее
-
29.08.2026, 12:04
Toyota Corolla Fielder с правым рулем доступна во Владивостоке менее чем за 2 млн рублей
Во Владивостоке стартовали продажи универсала Toyota Corolla Fielder по цене ниже 2 млн рублей. Модель выделяется простотой конструкции, выносливым мотором и большим багажником, что делает ее актуальной для тех, кто ищет надежный автомобиль на каждый день.Читать далее