Falcon Pro: Электроэндуро с мощью 8500 Вт, который не боится дождя, грязи и конкуренции

Falcon Pro: электроэндуро с мотором 8500 Вт и запасом хода до 120 км

Falcon Pro - это электроэндуро с мощным мотором, продуманной электроникой и легкой рамой. Модель выделяется запасом хода до 120 км и адаптацией к российским условиям. Важно для тех, кто ищет универсальный транспорт вне зависимости от типа дороги.

Falcon Pro - это электроэндуро с мощным мотором, продуманной электроникой и легкой рамой. Модель выделяется запасом хода до 120 км и адаптацией к российским условиям. Важно для тех, кто ищет универсальный транспорт вне зависимости от типа дороги.

Falcon Pro привлекает внимание тех, кто не готов мириться с ограничениями асфальта. Этот электроэндуро создан для тех, кто ценит свободу передвижения и не боится сложных маршрутов. Модель ориентирована на райдеров, благодаря чему важны мощность, надежность и минимальные эксплуатационные расходы.

В основе Falcon Pro - мотор LPMSM с пиковыми 8500 Вт, который обеспечивает моментальный отклик и крутящий момент 410 Н·м на колесо. Такая тяга позволяет уверенно преодолевать подъемы, каменистые участки и грязь. Подвеска Fastace 2.0 с ходом 200 мм спереди и многорычажная система сзади эффективно сглаживают неровности, что особенно актуально для российских дорог и бездорожья.

Электроника Falcon Pro защищена по стандарту IP67, что позволяет использовать байк в любых климатических условиях – от дождя до пыли. Литий-ионная батарея LG 72V 35Ah съемная, ее можно заряжать дома. Запас хода до 120 км на одной зарядке делает модель подходящей как для обычных поездок, так и для длительных выездов за город. Алюминиевая рама авиационного типа сочетает в себе легкость и прочность, гарантия на нее составляет 3 года.

Falcon Pro рассчитан на широкий круг пользователей: новичкам он прощает ошибки, а опытным райдерам дает полный контроль. Экономия на обслуживании очевидна: необходимости менять масло нет, зарядка обходится дешевле бензина.

В комплектации предусмотрены современные решения: цветной TFT-дисплей, NFC-ключ, USB и Type-C для зарядки гаджетов, ночной режим и LED-оптика. Система безопасности включает датчики подножек и опрокидывания. Такой набор функций делает Falcon Pro не просто транспортом, а полноценным средством передвижения для активной жизни.

На рынке электроэндуро Falcon Pro отличается сочетанием мощности, автономности и адаптации к меняющимся условиям. Для сравнения другие модели, такие как Белая Сибирь BELLLUGA 002, также предусматривают высокий клиренс и запас хода, но Falcon Pro делает акцент на легкости и универсальности. Подробнее о конкурентах можно узнать в материале об электромотоциклах с запасом хода и клиренсом для бездорожья .

Falcon Pro — это пример того, как современные технологии меняют подход к личному транспорту. Электроэндуро становится все более востребованным среди тех, кто ищет универсальности и свободы передвижения. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, такие модели могут стать новым стандартом для российских райдеров.