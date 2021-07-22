Фанат автомобилей: мужчина ходит по парковке и бесплатно ремонтирует машины
Грейсон Эллиотт, 18-летний студент колледжа, работает в магазине мгновенной замены масла Valvoline недалеко от Форт-Уэрта, штат Техас. Парень ярый поклонник Chevy Silverados и GMC Sierras с 1999 по 2006 гг., построенных на любимой платформе «GMT800». В субботу Эллиотт заметил красивый GMT800 со сломанной лицевой панелью ручки задней двери. Починить автомобиль для парня не составило большого труда, что он и сделал на месте, совершенно бесплатно.
Молодой человек страстный любитель GMT800, который твердо верит, что это последние современные грузовики, построенные на долгие годы. Молодой человек вырос вокруг пикапов, которые находились на стоянке подержанных автомобилей его отца. Эллиот видел насколько они выносливы, надежны и хороши во всем. Когда у Эллиотта спросили, почему пикапы, построенные на платформе GMT800 это последние пикапы Chevy, «созданные на долгие годы», вот, что он ответил.
«Поколение после (GMT900s, 07-13) страдает от проблем, связанных в основном с отключением цилиндров [активное управление топливом], а также с более дешевыми материалами и качеством сборки. Я чувствую, что они потеряли «душу», когда с конвейера сошел последний GMT800. Следующее поколение, K2XX 2014-2018 / 19, страдает от проблем с трансмиссией, а также с проблемами подъемника, как и предыдущее поколение, а также полно электрических неполадок, которые часто возникают. По крайней мере, за весь мой опыт работы и нахождения рядом с грузовиками всю свою жизнь я видел именно это. GMT800 работают намного дольше, чем любой грузовик их поколения, и большинство грузовиков, появившихся после них. С уверенностью могу заявить, что они не делают их так, как раньше».
Что касается доброго поступка, Эллиотт сказал, что возвращаясь в магазин, увидел на парковке около дома для престарелых любимый пикап. Видно было, что за ним хорошо ухаживают, но на ручке отсутствовала лицевая панель, это распространенная проблема у пикапов. Парень покупает панели оптом, и стоят они всего 3 доллара. По его словам, он просто не мог пройти мимо. Эллиотт отремонтировал автомобиль в знак уважения такому же поклоннику GMT800, как и он.
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