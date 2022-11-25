Faraday вновь откладывает начало производства FF 91. Что на этот раз?
Фото: ff.com
Фото: ff.com
Фото: ff.com
Фото: ff.com
Фото: ff.com
Фото: ff.com
Фото: ff.com
Фото: ff.com
По данным Reuters, у компании, чья стоимость акций в этом году упала на 94%, появились «существенные сомнения» относительно возможности в принципе продолжать свою деятельность. Поставки первых машин должны были начаться в текущем году, но, поскольку производство по-прежнему не запущено по причине отсутствия средств, компании вряд ли удастся уложиться в ранее озвученные сроки.
Что интересно, количество ноябрьских заказов на автомобиль FF 91 к сегодняшнему дню составило 369 ед. - это на 30 машин меньше, чем в июне. При этом чистый убыток Faraday Future сократился в III квартале до 103,4 млн долларов, по сравнению с 303,9 млн долларов в III квартале прошлого года.
Руководству Faraday Future приходится бороться с целым набором проблем – это и невозможность наладить производство, и внутренний разлад (инвестор подал в суд на компанию, чтобы уволить двух топовых менеджеров), а также рост стоимости сырья и нестабильность цепочек поставок.
Ситуация такова, что инвесторы стали сомневаться в успешности стартапа, это, в свою очередь, отразится на привлечении новых средств для начала автопроизводства.
Вроде, все против Faraday Future, но ее генеральный директор Карстен Брайтфельд назвал III квартал «поворотным моментом для компании». Он имел в виду, прежде всего, завершение строительных работ на «ieFactory California» в Хандфорде. Но эксперты полагают, что одним этим фактом сыт не будешь, и в грядущий год компания въедет, скорее всего, без товарных машин.
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29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 15:37
Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?
В каждом автомобиле должен быть огнетушитель объемом не менее двух литров. Существует, по крайней мере, пять типов огнетушителей. Какой из них лучше выбрать?Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
-
29.11.2022, 13:31
Эпичное фото из Владивостока: гололед загнал автомобиль на дерево
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-
29.11.2022, 09:08
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Конституционный суд запретил судам лишать водителей прав и штрафовать на 30 000 рублей, если в их организме будут обнаружены следы седативных веществ, не относящихся к психотропным или наркотическим препаратам. Корвалол по-прежнему приравнен к наркотикам.Читать далее
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