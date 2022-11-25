Faraday вновь откладывает начало производства FF 91. Что на этот раз?

По данным Reuters, у компании, чья стоимость акций в этом году упала на 94%, появились «существенные сомнения» относительно возможности в принципе продолжать свою деятельность. Поставки первых машин должны были начаться в текущем году, но, поскольку производство по-прежнему не запущено по причине отсутствия средств, компании вряд ли удастся уложиться в ранее озвученные сроки.

Что интересно, количество ноябрьских заказов на автомобиль FF 91 к сегодняшнему дню составило 369 ед. - это на 30 машин меньше, чем в июне. При этом чистый убыток Faraday Future сократился в III квартале до 103,4 млн долларов, по сравнению с 303,9 млн долларов в III квартале прошлого года.

Руководству Faraday Future приходится бороться с целым набором проблем – это и невозможность наладить производство, и внутренний разлад (инвестор подал в суд на компанию, чтобы уволить двух топовых менеджеров), а также рост стоимости сырья и нестабильность цепочек поставок.

Ситуация такова, что инвесторы стали сомневаться в успешности стартапа, это, в свою очередь, отразится на привлечении новых средств для начала автопроизводства.

Вроде, все против Faraday Future, но ее генеральный директор Карстен Брайтфельд назвал III квартал «поворотным моментом для компании». Он имел в виду, прежде всего, завершение строительных работ на «ieFactory California» в Хандфорде. Но эксперты полагают, что одним этим фактом сыт не будешь, и в грядущий год компания въедет, скорее всего, без товарных машин.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах