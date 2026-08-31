Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 20:17

FARAON ULTRA PLUS: мотоколяска с грузоподъемностью 250 кг и съемным модулем

FARAON ULTRA PLUS: мотоколяска с грузоподъемностью 250 кг и съемным модулем

FARAON ULTRA PLUS: технические характеристики, запас хода 70 км и возможность трансформации под любые задачи

FARAON ULTRA PLUS: мотоколяска с грузоподъемностью 250 кг и съемным модулем

FARAON ULTRA PLUS - это мотоколяска, способная перевозить до 250 кг и трансформироваться в двухколесную версию за считанные минуты. Модель выделяется не только практичностью, но и возможностью индивидуальной настройки, что особенно актуально для владельцев частных домов и небольших производств.

FARAON ULTRA PLUS - это мотоколяска, способная перевозить до 250 кг и трансформироваться в двухколесную версию за считанные минуты. Модель выделяется не только практичностью, но и возможностью индивидуальной настройки, что особенно актуально для владельцев частных домов и небольших производств.

FARAON ULTRA PLUS — это не просто очередная мотоколяска, а многофункциональное решение для тех, кто ценит мобильность и практичность. Модель рассчитана на перевозку грузов, людей или строительных материалов весом до 250 кг, что делает её востребованной как на даче, так и на небольшом производстве. Благодаря съёмному механизму транспорт можно быстро превратить в двухколёсную версию, что особенно удобно при необходимости маневрировать в ограниченном пространстве.

Производитель предлагает базовую комплектацию с чёрными обтекателями, но при желании можно выбрать любой цвет за дополнительную плату. Для увеличения автономности предусмотрен дополнительный аккумулятор. В стандартной версии FARAON ULTRA PLUS развивает скорость до 25 км/ч, а в модификации PRO — до 55 км/ч. Запас хода составляет 70 км, что позволяет использовать мотоколяску для длительных поездок без подзарядки.

Технические характеристики модели включают гидравлические дисковые тормоза, газомасляную переднюю вилку с регулировкой жёсткости и отскока, а также цветной программируемый бортовой компьютер. Время полной зарядки аккумулятора — 6 часов. Габариты устройства — 170×85×110 мм, вес — 60 кг. Всё это делает FARAON ULTRA PLUS удобным и надёжным помощником для решения повседневных задач.

FARAON ULTRA PLUS производится в России, что особенно важно в условиях ограниченного выбора импортной техники. Модель может заинтересовать тех, кто ищет надёжный и простой в обслуживании транспорт для сельской местности или небольших предприятий. Возможность индивидуальной настройки и быстрой трансформации под разные задачи делает мотоколяску актуальной для широкого круга пользователей. Судя по характеристикам, FARAON ULTRA PLUS способен занять свою нишу среди практичных и доступных решений для перевозки грузов и людей.

Интересно, что на рынке появляются и другие универсальные транспортные средства, сочетающие в себе современные технологии и практичность. Например, в сегменте ретро-байков можно отметить модель, о которой рассказывалось в материале о новом двухколесном транспорте с классическим дизайном и современным мотором. Это подтверждает тренд на развитие многофункциональных и адаптивных решений для частных пользователей и малого бизнеса.

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