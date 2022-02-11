Фаркоп: зачем он и нужно ли его регистрировать
Что это и зачем
Это тягово-сцепное устройство, предназначенное главным образом для крепления и буксировки прицепов и трейлеров. Но этим его «функционал» не ограничивается. Кто-то считает, что фаркоп нужен чтобы оттащить машину, если кто попросит, и это вполне разумно. Больше вопросов возникает к использованию фаркопа в качестве ограничителя при парковке задом. Вроде как новичкам удобно не спеша двигаться, пока не упрешься в стену или забор. И машина цела, и встал удачно. Проблема только в том, что забор не всегда остается цел, да и не каждый владелец здания оценит такой стиль парковки.
Другой не очень разумной версией, почему стоит ставить фаркоп, считается его польза при мелких ДТП. Дескать если въедет в тебя кто-то, то удар придется на фаркоп, а машина не пострадает. Вот только крепится он к несущей части кузова, она слабо подвержена деформации и сила удара не будет погашена, как происходит при ударе в заднюю часть кузова, которая сминаясь гасит часть импульса. Так что даже мелкое ДТП с фаркопом может быть для пассажиров машины опаснее, чем без фаркопа. А если удар будет сильным, то вместо деформации навесных элементов может пострадать геометрия кузова.
Есть ли штраф за установку фаркопа
Да! Статья 12.5 КоАП РФ предусматривает штраф до 500 рублей за самодельный или неисправный фаркоп. При монтаже фаркопа на автомобиль, чья конструкция предусматривает его установку, вам не требуется это регистрировать в ГИБДД. Все что нужно в таком случае, это провести установку в сертифицированном сервисном центре и возить при себе следующие документы:
- Паспорт фаркопа с отметкой об установке;
- Копия сертификата соответствия, заверенная в магазине или сервисном центре;
- Чеки или накладные на фаркоп и работы по его установке.
Если же ваша модель не предусматривает установку фаркопа, то его придется регистрировать по той же схеме, что и любые конструктивные изменения. Делается это через сертифицированную лабораторию, не бесплатно, после получения всех заключений.
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