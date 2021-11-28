Фары немецких автомобилей светят не по правилам: итоги плановой проверки
В октябре 2021 года, согласно данным ZDK, с проблемами в работе оптических приборов столкнулись около 32,3% попавших под проверку автомобилей. В прошлом году этот показатель составлял 31,4%.
Налицо и такая проблема, как неправильный поток света. 10,1% проверенных транспортных средств, согласно тестовым исследованиям ZDK, светят выше положенного, а фары 9,5% машин, наоборот, отрегулированы вниз.
Понятное дело, что всем тем, кого «вывели на чистую воду», предстоит устранить неисправности за свой счет, в Германии с этим строго. Тем более что подобным проверки в стране проходят далеко не впервые. Акция «Light-Test» от Ассоциации немецкого автомобильного бизнеса, проводится с 1956 года и всегда в октябре. При этом выборочная проверка автомобильных систем освещения проводится совершенно бесплатно.
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