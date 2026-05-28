Тарифы на техосмотр вырастут - что изменится для водителей уже скоро

ФАС меняет правила: техосмотр в России подорожает с 2026 года

В России готовят новые правила расчета стоимости техосмотра: ФАС предлагает повысить базовые тарифы и изменить подход к формированию цен. Почему это важно для всех автовладельцев, какие детали часто упускают и что ждет рынок - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как нововведения скажутся на сервисах и кошельках водителей.

Изменения в стоимости техосмотра автомобилей в России затронут практически каждого владельца машины. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект новых правил, которые напрямую повлияют на расходы водителей и работу сервисных станций. Уже с 2026 года базовые тарифы на техосмотр вырастут, а сама процедура станет дороже для большинства категорий транспорта. Это решение связано с необходимостью сделать рынок техосмотра более прозрачным и экономически устойчивым, чтобы операторы могли поддерживать станции в рабочем состоянии и развивать инфраструктуру.

Согласно проекту приказа, опубликованному на regulation.gov.ru, ФАС предлагает установить единый предельный тариф на техосмотр без учета НДС и госпошлины за внесение данных в ЕАИСТО. Исключение составят регионы с районными коэффициентами и надбавками к зарплате - для них тарифы будут рассчитываться отдельно. Еще одно новшество - снижение минимального процента операторов, чьи данные учитываются при формировании тарифов: теперь достаточно 35% вместо прежних 50%. Если эта квота не набирается, стоимость услуги будет индексироваться по инфляции.

Базовый тариф для легковых автомобилей планируется поднять до 1155 рублей вместо нынешних 913. Для других категорий транспортных средств диапазон составит от 406 до 2487 рублей, тогда как сейчас он находится в пределах 321-1966 рублей. В Москве, например, тариф на 2026 год уже установлен на уровне 1295 рублей. Как отмечают специалисты, эти изменения позволят операторам техосмотра не только покрывать издержки, но и инвестировать в развитие новых станций, что особенно актуально на фоне нехватки аккредитованных сервисов.

Важный момент связан с изменениями в налоговом законодательстве: с сентября 2025 года при оформлении электронной диагностической карты вводится госпошлина в 500 рублей, а сама услуга техосмотра больше не освобождается от НДС. ФАС предлагает не учитывать эту пошлину при расчете тарифов, чтобы избежать двойного налогообложения и сделать ценообразование более прозрачным для конечного потребителя. По мнению экспертов, такой подход может снизить нагрузку на водителей, хотя итоговая сумма все равно вырастет.

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК общественной палаты Александр Холодов считает, что новые правила способны оздоровить рынок техосмотра. По его словам, повышение тарифов сделает содержание станций рентабельным, что простимулирует открытие новых точек и позволит в будущем вернуться к обязательному техосмотру для всех категорий транспорта. Сейчас главная проблема - недостаток аккредитованных станций, из-за чего процедура часто превращается в формальность.

Стоит отметить, что в последние годы власти активно пересматривают подходы к регулированию автомобильного рынка. Помимо изменений в техосмотре, обсуждаются новые правила ремонта машин по отзывным кампаниям и ужесточение контроля за эксплуатацией транспорта. Как пишет Autonews, эти меры направлены на повышение безопасности и качества обслуживания. В контексте последних новостей о запуске новых брендов и изменениях в работе дилеров, о чем недавно рассказывалось в материале о том, почему российские автозаводы массово меняют названия и что это значит для покупателей, становится понятно: рынок переживает масштабную трансформацию.

Для справки: аккредитацию на проведение техосмотра могут получить как дилеры, так и независимые сервисы, если они соответствуют требованиям закона № 170-ФЗ. Перечень условий довольно обширен, а стоимость услуги до сих пор оставалась относительно низкой. Новые правила должны изменить ситуацию, сделав рынок более конкурентным и прозрачным. Важно помнить, что любые изменения в тарифах и процедурах техосмотра напрямую отражаются на безопасности дорожного движения и финансовой нагрузке на автовладельцев. Следить за обновлениями стоит всем, кто планирует эксплуатацию личного или коммерческого транспорта в ближайшие годы.