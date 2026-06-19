Почему независимые заправки оказались под пристальным вниманием антимонопольщиков

19 июня 2026, 12:17
ФАС начала масштабную проверку независимых АЗС из-за скачка цен на топливо
ФАС начала масштабную проверку независимых АЗС из-за скачка цен на топливо
ФАС инициировала расследование на рынке топлива. Независимые АЗС попали под пристальный контроль. Компании должны раскрыть детали ценообразования. Ведомство усилило мониторинг в регионах.
В июне 2026 года Федеральная антимонопольная служба активизировала проверки на рынке топлива, сосредоточив внимание на независимых автозаправочных станциях. Причиной стали резкие изменения стоимости бензина и дизельного топлива, что вызвало обеспокоенность как среди автомобилистов, так и среди участников отрасли.
Еще в конце мая ведомство направило нефтяным компаниям официальные предупреждения о недопустимости необоснованного увеличения цен. Тогда же ФАС напомнила, что подобные действия со стороны компаний, занимающих лидирующие позиции, могут быть расценены как нарушение антимонопольного законодательства. Уже тогда рассматривались дела в отношении одиннадцати игроков рынка нефтепродуктов, подозреваемых в ограничении конкуренции.
16 июня ФАС объявила о возбуждении дела против трех организаций: АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел». В ходе внеплановых выездных проверок были обнаружены факты, указывающие на согласованные действия компаний при заключении сделок на биржевых торгах. По мнению службы, эти компании регулярно скупали весь объем топлива, предназначенный для реализации на бирже, что могло привести к искусственному завышению цен и ограничению доступа для других участников рынка.
Как сообщает Avtospravochnaya.com, подобные действия могли негативно сказаться на стоимости топлива для конечных потребителей и создать препятствия для добросовестных покупателей. В случае подтверждения нарушений компаниям грозят административные штрафы по статье 14.32 КоАП РФ.
Уже на следующий день, 17 июня, ФАС поручила своим территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива, особенно в мелкооптовом сегменте и среди аграриев. Ведомство рекомендовало уделить особое внимание поставкам топлива сельхозпроизводителям в период сезонных работ, а также оперативно реагировать на любые признаки нарушений антимонопольного законодательства.
В рамках этих мер антимонопольные органы совместно с региональными властями начали формировать перечень сельскохозяйственных предприятий с указанием объемов их потребления топлива. Это позволит более точно отслеживать движение нефтепродуктов и выявлять возможные злоупотребления.
18 июня стало известно, что ФАС инициировала отдельную проверку в отношении крупнейшей независимой сети АЗС - «ТД «Нефтьмагистраль», работающей в Москве и Московской области. Компании предстоит до 26 июня предоставить детальную информацию о средневзвешенных ценах на бензин и дизельное топливо, объемах реализации, рентабельности продаж и экономических причинах изменения стоимости топлива. Эти данные необходимы для объективной оценки ситуации и контроля за соблюдением антимонопольных требований.
Таким образом, ФАС усиливает давление на рынок нефтепродуктов, стремясь предотвратить необоснованный рост цен и обеспечить честную конкуренцию среди всех участников отрасли.
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