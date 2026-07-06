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Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 14:13

ФАС начала расследование против сетей АЗС из-за подозрительного роста цен

ФАС начала расследование против сетей АЗС из-за подозрительного роста цен

Сговор на АЗС: ФАС вскрыла синхронное повышение цен - разбираем детали громкого дела

ФАС начала расследование против сетей АЗС из-за подозрительного роста цен

В Московском регионе сразу несколько сетей АЗС оказались под пристальным вниманием ФАС из-за синхронного повышения цен на бензин и дизель. Мало кто знает, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям для рынка и автомобилистов. Какие компании попали под подозрение, что грозит нарушителям и почему эта ситуация важна именно сейчас - объясняем подробно.

В Московском регионе сразу несколько сетей АЗС оказались под пристальным вниманием ФАС из-за синхронного повышения цен на бензин и дизель. Мало кто знает, что подобные действия могут привести к серьезным последствиям для рынка и автомобилистов. Какие компании попали под подозрение, что грозит нарушителям и почему эта ситуация важна именно сейчас - объясняем подробно.

Резкое и одновременное повышение цен на топливо в Московском регионе стало причиной громкого антимонопольного расследования. Для российских автомобилистов это не просто очередная новость: от стоимости бензина и дизеля напрямую зависит стоимость поездок, расходы на обслуживание и даже цены на товары и услуги. Как сообщает Autonews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки сговора среди шести операторов сетей АЗС, что может повлиять на всю топливную отрасль.

В поле зрения ФАС оказались компании «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант» и один индивидуальный предприниматель. По данным ведомства, все они практически одновременно изменили прайсы на бензин и дизельное топливо. Такой синхронный рост цен, по мнению специалистов, может указывать на нарушение антимонопольного законодательства. В результате против этих операторов возбуждено дело, и теперь им предстоит объяснить свои действия перед регулятором.

Ситуация не ограничилась только Московским регионом. В Саратовской области местное управление ФАС выдало предупреждение компании «Алькорр», владеющей сетью АЗС «Торэко». Здесь также зафиксировано изменение цен на популярные марки бензина АИ-92 и АИ-95. Ведомство считает, что подобные действия могут ущемлять интересы потребителей и нарушать закон о конкуренции. Компании предписано прекратить спорные действия до конца июля, иначе последуют более серьезные меры.

Параллельно в Оренбурге региональное управление ФАС возбудило дело против трех независимых операторов, реализующих дизельное топливо. Их подозревают в заключении соглашения, которое могло привести к искусственному поддержанию или изменению цен при мелкооптовых продажах. Такие схемы, по мнению экспертов, способны негативно сказаться на доступности топлива для малого бизнеса и частных перевозчиков.

Важно отметить, что антимонопольные расследования в топливной сфере происходят на фоне общего роста цен и нестабильности на рынке. Подобные случаи уже не редкость: ранее водители сталкивались с мошенниками, предлагающими фальшивые купоны на топливо. А вопросы регулирования цен и контроля за действиями операторов АЗС становятся все более актуальными. В этом контексте стоит вспомнить, как недавно обсуждалась тема доначисления утильсбора для владельцев авто из ЕАЭС - подробности о причинах и последствиях таких решений также вызвали широкий резонанс среди автомобилистов.

Для справки: ФАС регулярно отслеживает динамику цен на топливо и может вмешиваться при выявлении признаков сговора или злоупотребления доминирующим положением. В случае подтверждения нарушений компаниям грозят крупные штрафы и обязательства по изменению ценовой политики. Для автомобилистов это означает, что государство старается держать ситуацию под контролем, хотя полностью исключить резкие скачки цен пока не удается. Следить за развитием событий стоит всем, кто зависит от личного транспорта или работает в сфере перевозок.

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