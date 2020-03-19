Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 марта 2020, 12:10

ФАС: причин для роста цен на бензин нет

  • 1907
  • 0
Фото: iStock
Федеральная антимонопольная служба постоянно контролирует цены на отечественном рынке нефтепродуктов и не видит предпосылок для подорожания топлива как в оптовых поставках, так и в розничных сетях.
Ранее мы писали
В России в 2021 году могут начаться контрольные закупки топлива на автозаправках. Об этом заявил глава Росстандарта ...
Читать далее
Как сообщили в пресс-службе ФАС журналистам РИА Новости, причин для роста цен на бензин и дизель в России нет. Ведомство ведет мониторинг ситуации на местном рынке. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты необходимые меры.

По данным ФАС, с 1 января по 18 марта 2020 года динамика розничных цен на автомобильный бензин не превышала инфляцию. Цены на марку АИ-92 выросли на 0,2%, на АИ-95 – на 0,2%, на зимнее дизельное топливо – на 0,19%. Инфляция за тот же период составила 0,9%. В понедельник, 17 марта, президент страны Владимир Путин обратил внимание членов правительства на цену бензина АИ-92, который подорожал на фоне падения стоимости нефти. 

Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что цены на российских заправках не будут снижаться вслед за котировками нефти. Резкое снижение стоимости нефти компенсируется ослаблением рубля и регуляторными механизмами правительства. Поэтому цены на АЗС будут только расти по мере усиления инфляции в стране.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Помогите с поиском запчастей
ПОМОГИТЕ-НАЙТИ-КПП-ДЕРВЕЙС-АВРОРУ
ТАТЬЯНА
Транспортный налог
Я просто не понимаю за что мы платим такие суммы, если у нас нет дорог по ктороым можно передвигаться без риска. Да и не важно сколько л.с. у тебя под капотом, всеравно ты вынужден соблюдать скоростной режим и дороги все разбитые. Остается только пересесть на велосипеды. В Москве, Чечне, Ингушетии за ...
Игорь
BMW показал «ноздри» четвертой серии во время тестовой обкатки
Ребят, мне одному это одно место напоминает или нет? Не, конечно, можно представить, что это яблоко... Но чего-то не туда они идут, не туда. Дизайнера на мыло. Действительно бобер какой-то, а хищный спортивный автомобиль
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 26 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 77 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 90 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
ФАС: причин для роста цен на бензин нет
{{material_129328}}Как сообщили в пресс-службе ФАС журналистам РИА Новости, причин для роста цен на бензин и дизель в России нет. Ведомство ведет мониторинг ситуации на местном рынке. При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты необходимые меры.По данным ФАС, с 1 января по 18 марта 2020 года динамика розничных цен на автомобильный бензин не превышала инфляцию. Цены на марку АИ-92 выросли на 0,2%, на АИ-95 – на 0,2%, на зимнее дизельное топливо – на 0,19%. Инфляция за тот же период составила 0,9%. В понедельник, 17 марта, президент страны Владимир Путин обратил внимание членов правительства на цену бензина АИ-92, который подорожал на фоне падения стоимости нефти. Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что цены на российских заправках не будут снижаться вслед за котировками нефти. Резкое снижение стоимости нефти компенсируется ослаблением рубля и регуляторными механизмами правительства. Поэтому цены на АЗС будут только расти по мере усиления инфляции в стране.
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Воронеж Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться