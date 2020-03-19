19 марта 2020, 12:10
ФАС: причин для роста цен на бензин нет
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Фото: iStock
Федеральная антимонопольная служба постоянно контролирует цены на отечественном рынке нефтепродуктов и не видит предпосылок для подорожания топлива как в оптовых поставках, так и в розничных сетях.
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По данным ФАС, с 1 января по 18 марта 2020 года динамика розничных цен на автомобильный бензин не превышала инфляцию. Цены на марку АИ-92 выросли на 0,2%, на АИ-95 – на 0,2%, на зимнее дизельное топливо – на 0,19%. Инфляция за тот же период составила 0,9%. В понедельник, 17 марта, президент страны Владимир Путин обратил внимание членов правительства на цену бензина АИ-92, который подорожал на фоне падения стоимости нефти.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что цены на российских заправках не будут снижаться вслед за котировками нефти. Резкое снижение стоимости нефти компенсируется ослаблением рубля и регуляторными механизмами правительства. Поэтому цены на АЗС будут только расти по мере усиления инфляции в стране.
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