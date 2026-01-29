Как слияние крупнейших операторов кикшеринга угрожает пользователям

29 января 2026, 18:56
ФАС выявила угрозу монополии на рынке проката самокатов из-за сделок Whoosh и МТС Юрент
ФАС выявила угрозу монополии на рынке проката самокатов из-за сделок Whoosh и МТС Юрент
ФАС изучила сделки Whoosh и МТС Юрент. Ведомство опасается последствий для конкуренции. Возможны перемены для клиентов сервисов. Окончательное решение еще не принято.
Российский рынок аренды самокатов и велосипедов оказался в центре внимания Федеральной антимонопольной службы. Как сообщает Abn.agency, ведомство завершило анализ заявок от крупнейших игроков отрасли - Whoosh и «Юрентбайк.Ру», действующего под брендом МТС Юрент. Речь идет о потенциальных сделках, которые способны радикально изменить расстановку сил на рынке краткосрочной аренды городского транспорта.
В ходе проверки ФАС пришла к выводу, что объединение активов этих компаний может привести к существенному снижению уровня конкуренции. Ведомство отмечает, что после завершения сделок на рынке останется меньше независимых операторов, а влияние группы лиц, связанных с ПАО «ВУШ Холдинг», значительно возрастет. Это, по мнению службы, создает риск формирования доминирующей позиции, что может негативно сказаться на условиях для других участников рынка.
Особое беспокойство у регулятора вызывает возможное влияние на конечных пользователей. Если объединенная структура получит возможность самостоятельно устанавливать тарифы и правила, это может привести к ухудшению условий для клиентов. В частности, ФАС опасается, что сокращение числа конкурентов откроет путь к росту цен и снижению качества предоставляемых услуг.
Ведомство подчеркивает, что выявленные обстоятельства могут стать основанием для отказа в согласовании сделок. Однако окончательное решение пока не принято. Компании, подавшие ходатайства, вправе представить свои аргументы и пояснения до завершения рассмотрения вопроса.
Ситуация на рынке аренды самокатов и велосипедов остается напряженной. Участники отрасли и пользователи сервисов внимательно следят за развитием событий, ведь от итогового решения ФАС зависит, каким будет рынок проката в ближайшие годы.
Похожие материалы
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:48
БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром
В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:44
Водитель такси в Подмосковье заработал 2 500 рублей, просто стоя на месте
В Подмосковье таксист показал, как погодные условия влияют на доход. Снегопад и пробки меняют правила игры. Узнайте, почему короткая поездка может стоить тысячи рублей.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:21
Легендарный Lincoln Continental Mark V 1978 года с минимальным пробегом ищет нового владельца
Уникальный Lincoln Continental Mark V 1978 года с чистым титулом из Нью-Йорка и заявленным пробегом всего 18 200 миль вновь появился на рынке. Почему такие автомобили становятся объектом охоты коллекционеров и что стоит знать перед покупкой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 19:17
Импортировать авто из Китая или купить у дилера: где реальная выгода для россиян
Рынок китайских автомобилей в России переживает бум, но дилемма между самостоятельным ввозом и покупкой у дилера становится все острее. Разбираемся, где скрыты подводные камни, и почему разница в цене и оснащении может быть критичной.Читать далее
-
29.01.2026, 18:47
Lamborghini Abiura: виртуальный взгляд на будущее GT-класса от итальянского дизайнера
Lamborghini Abiura - неофициальная концепция GT-купе, созданная итальянским дизайнером Лукой Серафини. Модель вдохновлена легендарной Miura и демонстрирует альтернативный подход к стилю Lamborghini, противопоставляя плавные формы современной агрессии. Разбираемся, почему такие проекты вызывают интерес и что они говорят о будущем марки.Читать далее
-
29.01.2026, 18:27
Mercedes-AMG E 53 с гибридом и 24-дюймовыми дисками Forgiato: неожиданный тюнинг
Гибридный Mercedes-AMG E 53 4Matic удивил автолюбителей необычным сочетанием немецкой динамики и американского стиля. Установка 24-дюймовых дисков Forgiato полностью изменила характер бизнес-седана, вызвав споры среди экспертов.Читать далее
-
29.01.2026, 18:22
Tesla удивила рынки: несмотря на спад продаж, финансовые итоги 2025 года оказались выше ожиданий
Tesla опубликовала финансовые результаты за 2025 год, которые оказались неоднозначными: выручка и прибыль снижаются второй год подряд, но компания все же превзошла прогнозы аналитиков. В чем причина такой устойчивости и что это значит для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:48
БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром
В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:44
Водитель такси в Подмосковье заработал 2 500 рублей, просто стоя на месте
В Подмосковье таксист показал, как погодные условия влияют на доход. Снегопад и пробки меняют правила игры. Узнайте, почему короткая поездка может стоить тысячи рублей.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:21
Легендарный Lincoln Continental Mark V 1978 года с минимальным пробегом ищет нового владельца
Уникальный Lincoln Continental Mark V 1978 года с чистым титулом из Нью-Йорка и заявленным пробегом всего 18 200 миль вновь появился на рынке. Почему такие автомобили становятся объектом охоты коллекционеров и что стоит знать перед покупкой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 19:17
Импортировать авто из Китая или купить у дилера: где реальная выгода для россиян
Рынок китайских автомобилей в России переживает бум, но дилемма между самостоятельным ввозом и покупкой у дилера становится все острее. Разбираемся, где скрыты подводные камни, и почему разница в цене и оснащении может быть критичной.Читать далее
-
29.01.2026, 18:47
Lamborghini Abiura: виртуальный взгляд на будущее GT-класса от итальянского дизайнера
Lamborghini Abiura - неофициальная концепция GT-купе, созданная итальянским дизайнером Лукой Серафини. Модель вдохновлена легендарной Miura и демонстрирует альтернативный подход к стилю Lamborghini, противопоставляя плавные формы современной агрессии. Разбираемся, почему такие проекты вызывают интерес и что они говорят о будущем марки.Читать далее
-
29.01.2026, 18:27
Mercedes-AMG E 53 с гибридом и 24-дюймовыми дисками Forgiato: неожиданный тюнинг
Гибридный Mercedes-AMG E 53 4Matic удивил автолюбителей необычным сочетанием немецкой динамики и американского стиля. Установка 24-дюймовых дисков Forgiato полностью изменила характер бизнес-седана, вызвав споры среди экспертов.Читать далее
-
29.01.2026, 18:22
Tesla удивила рынки: несмотря на спад продаж, финансовые итоги 2025 года оказались выше ожиданий
Tesla опубликовала финансовые результаты за 2025 год, которые оказались неоднозначными: выручка и прибыль снижаются второй год подряд, но компания все же превзошла прогнозы аналитиков. В чем причина такой устойчивости и что это значит для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее