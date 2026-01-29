Как слияние крупнейших операторов кикшеринга угрожает пользователям

ФАС выявила угрозу монополии на рынке проката самокатов из-за сделок Whoosh и МТС Юрент

ФАС изучила сделки Whoosh и МТС Юрент. Ведомство опасается последствий для конкуренции. Возможны перемены для клиентов сервисов. Окончательное решение еще не принято.

Российский рынок аренды самокатов и велосипедов оказался в центре внимания Федеральной антимонопольной службы. Как сообщает Abn.agency, ведомство завершило анализ заявок от крупнейших игроков отрасли - Whoosh и «Юрентбайк.Ру», действующего под брендом МТС Юрент. Речь идет о потенциальных сделках, которые способны радикально изменить расстановку сил на рынке краткосрочной аренды городского транспорта.

В ходе проверки ФАС пришла к выводу, что объединение активов этих компаний может привести к существенному снижению уровня конкуренции. Ведомство отмечает, что после завершения сделок на рынке останется меньше независимых операторов, а влияние группы лиц, связанных с ПАО «ВУШ Холдинг», значительно возрастет. Это, по мнению службы, создает риск формирования доминирующей позиции, что может негативно сказаться на условиях для других участников рынка.

Особое беспокойство у регулятора вызывает возможное влияние на конечных пользователей. Если объединенная структура получит возможность самостоятельно устанавливать тарифы и правила, это может привести к ухудшению условий для клиентов. В частности, ФАС опасается, что сокращение числа конкурентов откроет путь к росту цен и снижению качества предоставляемых услуг.

Ведомство подчеркивает, что выявленные обстоятельства могут стать основанием для отказа в согласовании сделок. Однако окончательное решение пока не принято. Компании, подавшие ходатайства, вправе представить свои аргументы и пояснения до завершения рассмотрения вопроса.

Ситуация на рынке аренды самокатов и велосипедов остается напряженной. Участники отрасли и пользователи сервисов внимательно следят за развитием событий, ведь от итогового решения ФАС зависит, каким будет рынок проката в ближайшие годы.