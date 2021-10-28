28 октября 2021, 16:32
ФАС заинтересовались идеей АвтоВАЗа продавать машины с обязательными допами
Федеральная антимонопольная служба пообещала проверить законность навязывания дополнительного оборудования покупателям новых автомобилей. Ведомство удивила идея АвтоВАЗа продавать машины с обязательными опциями.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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C середины ноября 2021 года АвтоВАЗ обязал дилеров продавать автомобили с предустановленным пакетом дополнительного ...Читать далее
Недовольство такой идеей высказали как рядовые покупатели, так и дилеры, которые лишились возможности заработать на допах. В прессе поднялся шум, который докатился до Федеральной антимонопольной службы. Чиновники ведомства заинтересовались планами АвтоВАЗа продавать автомобили с навязанным допоборудованием и пообещали провести проверку соответствия действий компании требованиям антимонопольного законодательства. В случае обнаружения признаков нарушения Закона о защите конкуренции ФАС пригрозила принять меры.
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28.10.2021, 17:19
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28.10.2021, 15:33
Посмотрите на самый большой внедорожник, он вмещает 35 человек
28.10.2021, 13:11
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