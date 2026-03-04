Fasten стал выгоднее Яндекс Такси и уже работает в 300 городах России — что появилось на рынке услуг

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

4 марта 2026, 06:53

Fasten снижает цены: новый сервис такси от Яндекса оказался дешевле конкурентов

В Москве появился новый сервис такси Fasten, который сразу удивил ценами: поездки здесь обходятся на 10% дешевле, чем в привычном Яндекс Такси. Почему тарифы оказались ниже, как формируется стоимость и что это значит для пассажиров - разбираемся, почему сейчас важно знать о новых возможностях.

Появление нового игрока на рынке такси Москвы и других городов России стало неожиданностью для многих автомобилистов и пассажиров. Сервис, запущенный под брендом «Яндекса», сразу привлек внимание сниженными тарифами — поездки здесь обходятся дешевле, чем в привычном «Яндекс Такси». Для тех, кто регулярно пользуется такси, это может означать существенную экономию, особенно на фоне роста цен на транспортные услуги в последние годы.

Как сообщает Autonews, разница в стоимости поездок между Fasten и «Яндекс Такси» достигает 10%. В пересчете на реальную сумму по Москве это примерно 100–200 рублей за одну поездку. Представители Fasten пояснили, что базовые тарифы у них действительно ниже, однако итоговая цена может меняться в зависимости от количества свободных машин. В сервисе применяется автоматический коэффициент, который корректирует стоимость в зависимости от спроса — иногда цена может сравняться с конкурентами, но в большинстве случаев поездка оказывается выгоднее.

Ценообразование в Fasten строится по простой схеме: учитывается стоимость минут и километров по базовому тарифу, плата за подачу автомобиля, надбавки при повышенном спросе, а также дополнительные опции. В столице минимальная стоимость поездки стартует от 170 рублей — в нее включены 3 минуты и 1 километр пути. Далее каждая минута и километр оплачиваются по 11,7 рубля. Такой подход позволяет пассажирам заранее понимать, сколько они заплатят, и выбирать наиболее выгодные условия.

Запуск Fasten состоялся 3 марта 2026 года, и уже в первый день сервис начал работу более чем в 300 городах России. По информации Autonews, Fasten отличается не только тарифами, но и внешним видом приложения — оно не интегрировано ни в «Яндекс Go», ни в другие сервисы компании. Это сделано для того, чтобы пользователи сразу понимали: перед ними новый продукт с собственными стандартами и преимуществами.

Появление Fasten может изменить расстановку сил на рынке такси, поскольку конкуренция между сервисами всегда приводит к улучшению условий для пассажиров. Важно отметить: снижение цен не обязательно означает ухудшение качества. Напротив, новые игроки часто привлекают клиентов выгодными предложениями и стараются обеспечивать высокий уровень обслуживания. В условиях, когда многие россияне ищут способы сэкономить на транспорте, такие новости становятся особенно актуальными.

Стоит учитывать, что стоимость поездки может меняться в зависимости от времени суток, дня недели и дорожной ситуации. Однако даже с учетом надбавок Fasten остается одним из самых доступных вариантов для поездок по городу. Эксперты отмечают, что появление новых сервисов стимулирует других участников рынка пересматривать свои тарифы и условия работы.

Для тех, кто следит за изменениями в транспортной сфере, важно быть в курсе не только новых тарифов, но и других нововведений. Например, недавно стало известно, что ГАИ ужесточает контроль и увеличивает штрафы для водителей весной 2026 года .

В целом, запуск Fasten — это не просто очередной сервис, а важный шаг к развитию конкурентоспособности и повышению качества услуг на рынке такси. Для пассажиров это шанс сэкономить на поездках, а для водителей - новые возможности для заработка.

