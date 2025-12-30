Тест-драйв нового JoyEE 03 — семейный электрокар или городской хэтчбек?

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером

FAW Bestune JoyEE 03 появился в Беларуси и сразу привлек внимание. Внешне он сочетает черты кроссовера и хэтчбека. Внутри — простор и современные технологии. Как он ведет себя на дороге? Все подробности — в нашем обзоре.

В Беларуси стартовали продажи нового электромобиля FAW Bestune JoyEE 03, который сразу вызвал интерес у поклонников семейных авто. Модель позиционируется как кроссовер, но внешне напоминает скорее крупный хэтчбек. Высокий клиренс, пластиковый обвес и внушительная высота намекают на внедорожные амбиции, хотя по сути перед нами городской автомобиль с акцентом на комфорт и практичность.

Внешность JoyEE 03 не бросается в глаза, но и не вызывает отторжения. Дизайн сдержанный, без ярких деталей, зато гармоничный и современный. Машина выглядит аккуратно, а после пары дней за рулем становится понятно: ставка сделана на универсальность, а не на эпатаж.

Салон встречает вертикальной посадкой и отличной обзорностью. Водительское кресло регулируется по всем направлениям, что позволяет удобно устроиться за рулем. Подушка не слишком длинная, но профиль спинки удачный, хотя регулировки поясничного упора не хватает. Боковая поддержка выражена сильно — в зимней куртке может быть тесновато, зато есть подогрев и вентиляция.

Приборная панель закреплена на рулевой колонке, и информация всегда остается на виду, независимо от положения руля. Мультимедийная система с большим 14,6-дюймовым экраном работает быстро, графика приятная, но встречаются забавные нюансы перевода. Многие привычные функции, вроде регулировки света или зеркал, спрятаны в меню, но к этому быстро привыкаешь.

Фото: FAW

Особое внимание заслуживает управление климатом: основные настройки можно менять кнопками на руле, что удобно и снижает необходимость отвлекаться на экран. Задний ряд просторный, трое взрослых поместятся без проблем, хотя оптимально ехать вдвоем. Места для ног достаточно, диван установлен высоко, так что ноги не висят. Из удобств — только USB Type-C, дефлектор вентиляции и панорамная крыша. Подлокотника и подстаканников нет.

Материалы отделки не премиальные, но приятные на ощупь. Жесткий пластик встречается только на дверях. В пасмурную погоду атмосферная подсветка добавляет уюта. Багажник вмещает 381 литр, а при сложенных сиденьях — до 1601 литра. Шторка не входит в комплект, но крепления для нее предусмотрены. Под фальшполом можно спрятать мелочи. Кнопка открытия багажника расположена низко, что не всегда удобно, зато есть задний дворник.

Под капотом — электромотор мощностью 166 л.с. и 200 Нм, приводящий в движение передние колеса. В зависимости от комплектации, батарея может быть на 61,47 или 48,35 кВт-ч, что обеспечивает запас хода 565 или 445 км по циклу CLTC. Подвеска спереди — McPherson, сзади — балка. В спортивном режиме машина разгоняется бодро, в остальных — плавно и спокойно, что подходит для семейных поездок.

Рекуперация настраивается, но полностью ездить одной педалью не получится. Тормозная педаль не слишком информативна, но к этому можно привыкнуть. Подвеска мягкая, на неровностях появляется раскачка, зато на ровной дороге комфорт на высоте. Руль легкий, но не слишком отзывчивый — для спокойной езды этого достаточно.

Обзорность отличная, зеркала большие, камеры кругового обзора дают четкую картинку. Мертвые зоны есть, но не критичные. В целом, автомобиль не раздражает мелочами: климат-контроль работает корректно, акустика звучит достойно для своего класса. Единственный минус — нефиксированные поворотники и тихий звуковой сигнал их работы.

В ходе теста расход электроэнергии составил 20 кВт-ч на 100 км при температуре около нуля. Зарядка с 30 до 80% занимает 28 минут. Цены на JoyEE 03 стартуют от 64 690 рублей за базовую версию, а топовая комплектация стоит 72 900 рублей. В старшей версии появляются дополнительные опции: атмосферная подсветка, беспроводная зарядка, улучшенная акустика, электропривод багажника, камеры кругового обзора и электронные ассистенты.

FAW Bestune JoyEE 03 — это спокойный, практичный электромобиль для семьи, который не стремится удивлять, но и не разочаровывает. Он подойдет тем, кто ценит комфорт, простор и современные технологии без лишнего пафоса, резюмировали журналисты ABW.by.