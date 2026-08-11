Идеальный кроссовер за свои деньги: FAW Bestune T77 против Tenet T4L — чья концепция ближе к идеалу

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 11:30

FAW Bestune T77 и Tenet T4L: сравнение кроссоверов для города и семьи

FAW Bestune T77 и Tenet T4L: сравнение кроссоверов для города и семьи

Идеальный кроссовер за свои деньги: FAW Bestune T77 против Tenet T4L — чья концепция ближе к идеалу

FAW Bestune T77 и Tenet T4L: сравнение кроссоверов для города и семьи

Китайские кроссоверы FAW Bestune T77 и Tenet T4L заметно отличаются по характеру и возможностям. В условиях российского рынка выбор между ними становится особенно актуальным: один ориентирован на динамику, другой - на комфорт и вместимость.

Китайские кроссоверы FAW Bestune T77 и Tenet T4L заметно отличаются по характеру и возможностям. В условиях российского рынка выбор между ними становится особенно актуальным: один ориентирован на динамику, другой - на комфорт и вместимость.

Сравнение FAW Bestune T77 и Tenet T4L актуально для тех, кто выбирает между городской динамикой и семейной практичностью. Оба автомобиля - представители китайского автопрома, но их концепция и технические решения заметны, что влияет на ежедневную нагрузку.

FAW Bestune T77 обладает спортивным характером. Турбированный 1,5-литровый двигатель мощностью 160 л.с. В сочетании с 7-ступенчатым роботом BorgWarner обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,7 секунды. Водители отмечают точную управляемость и выгодное поведение в поворотах. Уже в комплектации доступны светодиодная оптика, цифровая приборная панель, панорамная крыша, бесключевой доступ, круиз-контроль и камера заднего вида. В топовых версиях адаптированный круиз-контроль и расширенные системы помощи водителю. Интерьер выполнен с акцентом на классические элементы: часть функций управляется физическими кнопками, что удобно на дороге.

Однако у FAW Bestune T77 есть и недостатки. Руль не регулируется по вылету, подушка сиденья короткая, а на заднем ряду отсутствует подлокотник. Подвеска достаточно жесткая, что особенно заметно на неровных дорогах. Объем багажника — 375 литров, хотя при сложенных сиденьях он увеличивается до 1525 литров. В стандартных пробках расход топлива может составлять 12-13 л/100 км. Отсутствие полного привода и клиренса 180 мм ограничивают возможность бездорожья.

Тенет T4L ориентирован на семейные поездки и практичность. Удлиненная колесная база и багажник объемом 475 литров (до 1500 литров при сложенных сиденьях) делают его удобным для дальних путешествий. В комплектацию предусмотрен зимний пакет: обогрев руля, лобового стекла, всех сидений, форсунок стеклоомывателя и зеркал. Задняя многорычажная подвеска обеспечивает более мягкий ход по сравнению с FAW Bestune T77. Автомобиль прошел испытания на российских полигонах, кузов полностью оцинкован и обработан антигравийным составом.

Среди минусов Tenet T4L — двигатель мощностью 147 л.с., который может показаться недостаточно динамичным для активной езды. Встречаются жалобы на посторонние шумы в коробке передач. Шумоизоляция колесных арок оставляет желать лучшего, особенно на мокром асфальте. Несмотря на клиренс 203 мм, отсутствие полного привода ограничивает возможности на сложных участках.

Выбор между моделями моделей зависит от приоритетов. FAW Bestune T77 подойдет тем, кто ценит динамику и стиль, готов мириться с некоторыми компромиссами в эргономике и комфорте. Принцип T4L — выбор для тех, кто ценит пространство, вместимость и адаптацию к определенным условиям, особенно зимой. Перед покупкой рекомендуется пройти тест-драйв соответствующей модели, чтобы оценить посадку, управляемость и комфорт на разных типах дорог. Также важно учитывать цены, условия кредитования и наличие сервисных центров в странах.

FAW Bestune T77 и Tenet T4L отражают современные тенденции китайского автопрома: акцент на оснащение, адаптацию к современным условиям и разнообразие комплектаций. В 2026 году оба кроссовера останутся актуальными для покупателей, ищущих баланс между ценой, функциональностью и индивидуальными требованиями к автомобилю. Для тех, кто делает выбор между моделями, важно учитывать не только технические характеристики, но и реальные условия эксплуатации, особенности дорожной ситуации и климатические факторы.

Упомянутые модели: FAW Bestune B70, TENET T4
Упомянутые марки: FAW, TENET, Borgward
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ФАВ, Тенет, Боргвард

Похожие материалы ФАВ, Тенет, Боргвард

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Воронеж Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться