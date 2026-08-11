Идеальный кроссовер за свои деньги: FAW Bestune T77 против Tenet T4L — чья концепция ближе к идеалу

11 августа 2026, 11:30
FAW Bestune T77 и Tenet T4L: сравнение кроссоверов для города и семьи
FAW Bestune T77 и Tenet T4L: сравнение кроссоверов для города и семьи
Китайские кроссоверы FAW Bestune T77 и Tenet T4L заметно отличаются по характеру и возможностям. В условиях российского рынка выбор между ними становится особенно актуальным: один ориентирован на динамику, другой - на комфорт и вместимость.
Сравнение FAW Bestune T77 и Tenet T4L актуально для тех, кто выбирает между городской динамикой и семейной практичностью. Оба автомобиля - представители китайского автопрома, но их концепция и технические решения заметны, что влияет на ежедневную нагрузку.
FAW Bestune T77 обладает спортивным характером. Турбированный 1,5-литровый двигатель мощностью 160 л.с. В сочетании с 7-ступенчатым роботом BorgWarner обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,7 секунды. Водители отмечают точную управляемость и выгодное поведение в поворотах. Уже в комплектации доступны светодиодная оптика, цифровая приборная панель, панорамная крыша, бесключевой доступ, круиз-контроль и камера заднего вида. В топовых версиях адаптированный круиз-контроль и расширенные системы помощи водителю. Интерьер выполнен с акцентом на классические элементы: часть функций управляется физическими кнопками, что удобно на дороге.
Однако у FAW Bestune T77 есть и недостатки. Руль не регулируется по вылету, подушка сиденья короткая, а на заднем ряду отсутствует подлокотник. Подвеска достаточно жесткая, что особенно заметно на неровных дорогах. Объем багажника — 375 литров, хотя при сложенных сиденьях он увеличивается до 1525 литров. В стандартных пробках расход топлива может составлять 12-13 л/100 км. Отсутствие полного привода и клиренса 180 мм ограничивают возможность бездорожья.
Тенет T4L ориентирован на семейные поездки и практичность. Удлиненная колесная база и багажник объемом 475 литров (до 1500 литров при сложенных сиденьях) делают его удобным для дальних путешествий. В комплектацию предусмотрен зимний пакет: обогрев руля, лобового стекла, всех сидений, форсунок стеклоомывателя и зеркал. Задняя многорычажная подвеска обеспечивает более мягкий ход по сравнению с FAW Bestune T77. Автомобиль прошел испытания на российских полигонах, кузов полностью оцинкован и обработан антигравийным составом.
Среди минусов Tenet T4L — двигатель мощностью 147 л.с., который может показаться недостаточно динамичным для активной езды. Встречаются жалобы на посторонние шумы в коробке передач. Шумоизоляция колесных арок оставляет желать лучшего, особенно на мокром асфальте. Несмотря на клиренс 203 мм, отсутствие полного привода ограничивает возможности на сложных участках.
Выбор между моделями моделей зависит от приоритетов. FAW Bestune T77 подойдет тем, кто ценит динамику и стиль, готов мириться с некоторыми компромиссами в эргономике и комфорте. Принцип T4L — выбор для тех, кто ценит пространство, вместимость и адаптацию к определенным условиям, особенно зимой. Перед покупкой рекомендуется пройти тест-драйв соответствующей модели, чтобы оценить посадку, управляемость и комфорт на разных типах дорог. Также важно учитывать цены, условия кредитования и наличие сервисных центров в странах.
FAW Bestune T77 и Tenet T4L отражают современные тенденции китайского автопрома: акцент на оснащение, адаптацию к современным условиям и разнообразие комплектаций. В 2026 году оба кроссовера останутся актуальными для покупателей, ищущих баланс между ценой, функциональностью и индивидуальными требованиями к автомобилю. Для тех, кто делает выбор между моделями, важно учитывать не только технические характеристики, но и реальные условия эксплуатации, особенности дорожной ситуации и климатические факторы.
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