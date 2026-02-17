Пять лет эксплуатации и 100 тысяч км: как проявил себя FAW Bestune T77 и стоит ли рассматривать его к покупке

FAW Bestune T77 после 100 000 км: что скрывает китайский кроссовер на вторичке

Как ведет себя FAW Bestune T77 после пяти лет и 100 тысяч км пробега. Эксперт разобрал плюсы и минусы, которые часто остаются за кадром. Какие детали могут удивить владельцев и что важно знать перед покупкой - в материале.

Российский рынок подержанных автомобилей переживает заметные перемены, и все больше внимания привлекают китайские кроссоверы последних лет. Для многих автолюбителей вопрос надежности таких машин после нескольких лет эксплуатации становится ключевым: ведь именно сейчас на вторичном рынке появляются первые серьезные пробеги, а значит, можно судить о реальных достоинствах и недостатках.

FAW Bestune T77 - один из тех кроссоверов, который мог бы стать отечественным, если бы не изменившиеся обстоятельства. В свое время модель рассматривалась как основа для Lada X-Cross 5, но в итоге осталась под китайским брендом. Габариты автомобиля - 4525 мм в длину, клиренс 180 мм, багажник на 375 литров - делают его привлекательным для семей и тех, кто ищет универсальный транспорт для города и трассы. На российском рынке такие машины появились в 2021 году, и сегодня трех- и пятилетние экземпляры оцениваются от 1,4 млн рублей. Однако найти вариант с пробегом свыше 100 тысяч км пока непросто, а механическая коробка - и вовсе редкость.

Главная техническая особенность Bestune T77 - турбированный мотор CA4GB15TD объемом 1,5 литра и мощностью 160 л. с. Блок двигателя выполнен из чугуна, что традиционно считается плюсом для ресурса. Однако стоит учитывать: впрыск топлива здесь непосредственный, а гидрокомпенсаторы отсутствуют. В российских условиях такие моторы встречаются нечасто, как и сама марка FAW, поэтому статистика по типичным поломкам пока ограничена. Ожидаемый ресурс двигателя - порядка 250 тысяч км, но подтвержденных случаев столь длительной эксплуатации пока нет.

Фото: FAW

Коробка передач - роботизированная MF625 с двумя мокрыми сцеплениями, разработанная FAW, но с использованием компонентов BorgWarner. По конструкции она напоминает решения Volkswagen, а значит, и возможные проблемы могут быть схожими: вопросы к ресурсу сцеплений и мехатроники обычно возникают после 100 тысяч км. Пока таких пробегов у большинства машин нет, но опыт эксплуатации аналогичных коробок у других брендов позволяет предположить, что без вмешательства не обойдется, пишет журнал "За рулем".

Среди плюсов Bestune T77 выделяется качественная заводская антикоррозийная обработка днища - для китайских автомобилей это скорее исключение, чем правило. Внутри - достойная отделка салона, хотя не обошлось без эргономических просчетов: владельцы жалуются на неудобные сиденья и не всегда логичное расположение органов управления. Ранние версии модели поставлялись без русифицированной медиасистемы, что тоже стоит учитывать при выборе.

В целом, по надежности FAW традиционно не вызывает серьезных нареканий, и T77, судя по первым отзывам, не стал исключением. Однако из-за малого количества машин с большими пробегами делать однозначные выводы пока рано. Тем, кто рассматривает покупку этого кроссовера на вторичном рынке, стоит внимательно изучить состояние коробки передач и электроники, а также не забывать о нюансах обслуживания турбомотора с непосредственным впрыском.

Пока же Bestune T77 остается интересным вариантом для тех, кто ищет свежий кроссовер с хорошей комплектацией и привлекательной ценой. Но окончательные выводы о его выносливости и стоимости владения появятся только через несколько лет, когда на рынке станет больше машин с пробегом за 100 тысяч км.