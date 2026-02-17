Пять лет эксплуатации и 100 тысяч км: как проявил себя FAW Bestune T77 и стоит ли рассматривать его к покупке

17 февраля 2026, 08:51
FAW Bestune T77 после 100 000 км: что скрывает китайский кроссовер на вторичке
FAW Bestune T77 после 100 000 км: что скрывает китайский кроссовер на вторичке
Как ведет себя FAW Bestune T77 после пяти лет и 100 тысяч км пробега. Эксперт разобрал плюсы и минусы, которые часто остаются за кадром. Какие детали могут удивить владельцев и что важно знать перед покупкой - в материале.
Российский рынок подержанных автомобилей переживает заметные перемены, и все больше внимания привлекают китайские кроссоверы последних лет. Для многих автолюбителей вопрос надежности таких машин после нескольких лет эксплуатации становится ключевым: ведь именно сейчас на вторичном рынке появляются первые серьезные пробеги, а значит, можно судить о реальных достоинствах и недостатках.
FAW Bestune T77 - один из тех кроссоверов, который мог бы стать отечественным, если бы не изменившиеся обстоятельства. В свое время модель рассматривалась как основа для Lada X-Cross 5, но в итоге осталась под китайским брендом. Габариты автомобиля - 4525 мм в длину, клиренс 180 мм, багажник на 375 литров - делают его привлекательным для семей и тех, кто ищет универсальный транспорт для города и трассы. На российском рынке такие машины появились в 2021 году, и сегодня трех- и пятилетние экземпляры оцениваются от 1,4 млн рублей. Однако найти вариант с пробегом свыше 100 тысяч км пока непросто, а механическая коробка - и вовсе редкость.
Главная техническая особенность Bestune T77 - турбированный мотор CA4GB15TD объемом 1,5 литра и мощностью 160 л. с. Блок двигателя выполнен из чугуна, что традиционно считается плюсом для ресурса. Однако стоит учитывать: впрыск топлива здесь непосредственный, а гидрокомпенсаторы отсутствуют. В российских условиях такие моторы встречаются нечасто, как и сама марка FAW, поэтому статистика по типичным поломкам пока ограничена. Ожидаемый ресурс двигателя - порядка 250 тысяч км, но подтвержденных случаев столь длительной эксплуатации пока нет.
Коробка передач - роботизированная MF625 с двумя мокрыми сцеплениями, разработанная FAW, но с использованием компонентов BorgWarner. По конструкции она напоминает решения Volkswagen, а значит, и возможные проблемы могут быть схожими: вопросы к ресурсу сцеплений и мехатроники обычно возникают после 100 тысяч км. Пока таких пробегов у большинства машин нет, но опыт эксплуатации аналогичных коробок у других брендов позволяет предположить, что без вмешательства не обойдется, пишет журнал "За рулем".
Среди плюсов Bestune T77 выделяется качественная заводская антикоррозийная обработка днища - для китайских автомобилей это скорее исключение, чем правило. Внутри - достойная отделка салона, хотя не обошлось без эргономических просчетов: владельцы жалуются на неудобные сиденья и не всегда логичное расположение органов управления. Ранние версии модели поставлялись без русифицированной медиасистемы, что тоже стоит учитывать при выборе.
В целом, по надежности FAW традиционно не вызывает серьезных нареканий, и T77, судя по первым отзывам, не стал исключением. Однако из-за малого количества машин с большими пробегами делать однозначные выводы пока рано. Тем, кто рассматривает покупку этого кроссовера на вторичном рынке, стоит внимательно изучить состояние коробки передач и электроники, а также не забывать о нюансах обслуживания турбомотора с непосредственным впрыском.
Пока же Bestune T77 остается интересным вариантом для тех, кто ищет свежий кроссовер с хорошей комплектацией и привлекательной ценой. Но окончательные выводы о его выносливости и стоимости владения появятся только через несколько лет, когда на рынке станет больше машин с пробегом за 100 тысяч км.
Похожие материалы ФАВ
-
16.02.2026, 15:09
Bestune запускает производство в России: какие модели появятся и что изменится для рынка
Китайский бренд Bestune объявил о запуске производства сразу трех моделей в России. Какие перемены ждут рынок, почему дилерская сеть сокращается, и что это значит для покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
21.01.2026, 00:37
Пять популярных китайских кроссоверов внезапно исчезли с российского рынка в 2026 году
В начале 2026 года автолюбителей ждал сюрприз. Сразу несколько известных китайских кроссоверов исчезли из продажи. Причины кроются в изменениях стратегий брендов. Какие модели ушли и что будет дальше - в нашем материале.Читать далее
-
20.01.2026, 13:36
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
FAW Bestune анонсировала выпуск локализованных моделей для России. Место сборки пока держится в секрете. Ожидается возвращение обновленного T77. Китайские бренды меняют стратегию на рынке.Читать далее
-
20.01.2026, 08:39
FAW Bestune T77 исчезает с российского рынка после неудачной попытки стать Ладой
FAW Bestune T77 больше не найти на официальном сайте. Модель исчезла внезапно. Ее судьба связана с неудачным проектом Лада Х-Кросс 5. Остались лишь редкие экземпляры у дилеров. Что случилось с этим кроссовером?Читать далее
-
20.11.2025, 15:49
Топ-5 китайских авто с максимальной остаточной стоимостью на российском рынке
Эксперты раскрыли неожиданные результаты по сохранности стоимости китайских машин. Лидеры рейтинга удивили даже скептиков. Какие модели оказались в топе и почему? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
12.11.2025, 14:45
В Москве заметили редчайший кроссовер Lada X-Cross 5 который так и не пошел в серию
На столичных дорогах заметили необычный автомобиль. Это кроссовер Lada X-Cross 5. Его официально не продавали. АвтоВАЗ выпустил лишь малую партию. Узнайте судьбу этого интересного проекта.Читать далее
-
04.09.2025, 13:47
FAW Bestune объявила о крупных скидках на свои автомобили в России осенью 2025
Китайский автопроизводитель готовит осенние сюрпризы. Покупателей ждут новые ценовые предложения. Выгода на популярные модели стала больше. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
10.03.2025, 07:08
Cамые дешевые китайские кроссоверы в России в марте 2025 года. Список из 10 моделей
Китайские кроссоверы уверенно удерживают лидирующие позиции на российском автомобильном рынке. Они предлагают как премиальные модели, так и бюджетные варианты стоимостью менее 2 млн рублей.Читать далее
-
05.03.2024, 17:45
Скидки на автомобили Omoda и FAW достигли рекордных значений: 500 тысяч и выше
В начале 2024 года на российском авторынке происходит нечто необычное. Впервые за долгие годы многие автопроизводители отказались от традиционного январского повышения цен. Напротив, потенциальных покупателей заманивают огромными скидками.Читать далее
-
07.08.2023, 09:06
Какие элементы оцинкованы у китайских автомобилей, продающихся в России: «Москвич 3», Sollers Atlant, Kaiyi E5 и Evolute i-PRO и другие
Бытует мнение, что китайские автомобили сделаны из фольги и начинают ржаветь сразу же после схода с конвейера. Эксперты вооружились толщиномером и проверили, какие детали оцинкованы у современных китайских машин, представленных на российском рынке. Оцинковку обнаружили не у всех.Читать далее
