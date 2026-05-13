Что скрывает новый FAW Bestune T77 за 1,9 млн рублей

FAW Bestune T77 возвращается на российский рынок: старт продаж и комплектации

FAW Bestune T77 вновь доступен для покупки в России, и это событие уже вызвало интерес среди автолюбителей. Цена начинается от 1,9 млн рублей, а базовая комплектация удивляет оснащением. Однако, есть один немаловажный нюанс.

Возвращение FAW Bestune T77 на российский рынок стало неожиданной новостью для многих водителей, следящих за тенденциями в сегменте доступных кроссоверов. В условиях, когда выбор новых автомобилей ограничен, появление этой модели может существенно повлиять на предпочтения покупателей и оживить конкуренцию среди китайских брендов.

FAW Bestune T77 - это компактный кроссовер длиной около 4,53 метра с колесной базой 2,7 метра. Автомобиль оснащается турбированным двигателем объемом 1,5 литра, выдающим 160 лошадиных сил, и роботизированной коробкой передач. Привод - только передний, что типично для городских моделей этого класса. Уже в базовой версии покупатели получают круиз-контроль, кожаные спортивные сиденья, панорамную крышу с защитой от защемления и многофункциональный руль. Такой набор опций редко встречается в стартовых комплектациях конкурентов, что делает предложение особенно привлекательным.

Кроссовер появился в продаже у официального дилера в Балашихе. Цена на FAW Bestune T77 стартует от 1,9 млн рублей. Это позволяет модели занять нишу между бюджетными и более дорогими кроссоверами, предлагая оптимальное соотношение цены и оснащения. Единственный нюанс - на продажу выставили автомобиль 2023 года выпуска. Где он был последние 3 года, не известно.

Ранее в Калуге началось производство кроссовера Tenet T4L по полному циклу, что также свидетельствует о расширении ассортимента доступных моделей на российском рынке.