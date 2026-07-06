Игрушечный электрокар или хит городских улиц? Тест-драйв FAW Bestune Xiaoma с экспертами по экстремальному вождению

FAW Bestune Xiaoma: испытания компактного электрокара на площадке ДОСААФ

FAW Bestune Xiaoma - новый городской электрокар, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель прошла испытания с участием профессионалов, и результаты оказались неожиданными. Что скрывает этот компактный автомобиль, какие плюсы и минусы выявили эксперты, и почему его стоит рассмотреть именно сейчас - рассказываем подробно.

FAW Bestune Xiaoma - новый городской электрокар, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Модель прошла испытания с участием профессионалов, и результаты оказались неожиданными. Что скрывает этот компактный автомобиль, какие плюсы и минусы выявили эксперты, и почему его стоит рассмотреть именно сейчас - рассказываем подробно.

Для российских автомобилистов появление FAW Bestune Xiaoma на рынке - не просто очередная новинка, а реальный шанс пересмотреть подход к городским поездкам. В условиях, когда компактность, экономичность и простота обслуживания становятся ключевыми требованиями, Xiaoma может стать ответом на многие вопросы. Особенно актуально это для тех, кто ищет доступный электромобиль с официальной гарантией и сервисом.

FAW Bestune Xiaoma сразу выделяется на фоне привычных городских машин. Его длина чуть больше трех метров, а внешний вид не оставляет равнодушным: кто-то называет его забавным, другие - слишком необычным. Но за яркой оболочкой скрывается вполне серьезная техника. В Беларуси Xiaoma уже продается официально, и интерес к нему растет, несмотря на стереотипы о «игрушечных» электрокарах.

Чтобы развеять сомнения, журналисты издания abw.by протестировали автомобиль на площадке ДОСААФ с участием специалистов по экстремальному и контраварийному вождению. В программе - классические упражнения: змейка, переставка, резкое торможение и маневры на скорости. За рулем - опытные эксперты, среди которых руководитель Центра контраварийной подготовки и чемпион Беларуси по ралли Сергей Овчинников, а также директор СДЮСТШ по автомотоспорту ДОСААФ Сергей Лапицкий и автоинструктор Юрий Краснов.

Первое впечатление экспертов оказалось неожиданно позитивным. Несмотря на скромные размеры, Xiaoma уверенно держится на дороге, а его управляемость не уступает более дорогим моделям. По словам Сергея Лапицкого, автомобиль оказался гораздо динамичнее и предсказуемее, чем ожидалось. Он отметил, что даже на скорости до 70 км/ч машина ведет себя стабильно, а мягкая подвеска и небольшой крен не мешают получать удовольствие от вождения. Более того, Xiaoma может стать отличным вариантом для обучения начинающих водителей - благодаря простоте управления и понятной реакции на действия за рулем.

Юрий Краснов обратил внимание на низкий центр тяжести за счет расположения батареи. По его мнению, перевернуть Xiaoma в обычных условиях практически невозможно - для этого нужны экстремальные ситуации, вроде удара о бордюр или ДТП. В повседневной эксплуатации электрокар демонстрирует устойчивость и дружелюбный характер. Эксперт сравнил ощущения от вождения с мотоциклом, только с крышей и всеми удобствами городского автомобиля.

Испытания на площадке показали, что Xiaoma достойно справляется с «лосиным тестом» - резким объездом препятствия. Система стабилизации быстро реагирует на снос, а при правильной работе рулем автомобиль сохраняет траекторию даже на скорости 50-58 км/ч. Крен присутствует, но опасности опрокидывания не возникает. Эксперты подчеркнули, что страхи по поводу неустойчивости не подтверждаются на практике.

Тормозная система и ABS работают четко: даже при одновременном торможении и маневре машина остается под контролем. Особенность Xiaoma - небольшие колеса с высокопрофильной резиной - не создала проблем на ровном асфальте, хотя на неровных дорогах могут появиться нюансы, требующие отдельной проверки. В маневрах автомобиль проявил себя предсказуемо, а компактные размеры и малый радиус разворота делают его особенно удобным для плотного городского трафика.

Фото: FAW

Внутри Xiaoma рассчитан на четырех человек, что расширяет его возможности для семейных и повседневных поездок. Максимальный запас хода по NEDC - до 222 км, а цена в Беларуси стартует с 22 990 белорусских рублей (порядка 618 тысяч российских в пересчете по текущему курсу), что делает его одним из самых доступных электромобилей с официальной гарантией: 3 года или 100 000 км на автомобиль, до 5 лет или 120 000 км на батарею и электродвигатель.

Интересно, что многие водители до сих пор не знают, как правильно реагировать на новые форматы транспорта. Например, вопросы о совместимости топлива и моторов остаются актуальными - как показал недавний материал о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95, который можно найти по этой ссылке. Это подчеркивает, насколько важно разбираться в особенностях современных автомобилей, чтобы избежать лишних проблем.

FAW Bestune Xiaoma - не просто очередной электрокар, а пример того, как компактные решения могут быть практичными и безопасными. Для городских условий это реальный инструмент экономии времени и средств. Важно помнить, что электромобили требуют особого подхода к эксплуатации, но при грамотном использовании способны существенно облегчить жизнь в мегаполисе. Xiaoma уже доступен для тест-драйва, и интерес к нему только растет - возможно, именно такие модели определят будущее городского транспорта в ближайшие годы.