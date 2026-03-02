Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 20:37

FAW Bestune Xiaoma: зимний тест-драйв самого доступного электрокара в Беларуси

Как ведет себя компактный электромобиль FAW Bestune Xiaoma зимой и стоит ли он своих денег

FAW Bestune Xiaoma - городской электрокар с необычной внешностью и минималистичным оснащением, который продается в Беларуси по цене, сравнимой с пятью топовыми смартфонами. Зимний тест-драйв выявил неожиданные плюсы и минусы этого ситикара. Почему Xiaoma может стать интересным выбором для определенной аудитории - в нашем материале.

FAW Bestune Xiaoma предлагает белорусскому рынку ультракомпактный городской транспорт по цене, сопоставимой со стоимостью флагманских смартфонов. В условиях постоянного роста цен на новые автомобили появление такого ситикара вызывает закономерный интерес к его пригодности для зимней эксплуатации, реальному запасу хода и целевой аудитории.

Внешность Xiaoma построена на эмоциях: передняя часть автомобиля напоминает улыбающийся смайлик с выразительными фарами-«глазами», что привлекает молодежь, но может отпугнуть консервативных водителей. Комплектация для своего класса поражает, авто включает кондиционер, камеру заднего вида, электростеклоподъемники и даже подушку безопасности водителя, однако здесь нет регулировки руля или обогрева зеркал.

Несмотря на скромные габариты, внутри автомобиль не так тесен, как кажется снаружи: передние сиденья удобны, а на заднем ряду при росте до 170 сантиметров вполне можно разместиться. Интерьер выполнен простой и функциональный, с элементами управления, напоминающими игровые приставки, что добавляет машине шарма.

Под капотом установлен электромотор мощностью 41 лошадиная сила и батарея на 18,1 кВт·ч, обеспечивающие летом около 155 километров хода, а зимой при минус пяти градусах — примерно 85 километров. Благодаря заднему приводу и мгновенной реакции на педаль газа ситикар уверенно чувствует себя в городском потоке, а малый радиус разворота делает его идеальным для парковки.

Багажник вмещает лишь пару рюкзаков, но трансформация салона позволяет сложить или демонтировать задние сиденья, превращая машину в мини-грузовичок для бытовых нужд. Зарядка от бытовой розетки занимает 9–10 часов, что удобно для владельцев частных домов, но кабель для нее придется покупать отдельно.

Xiaoma вряд ли подойдет в качестве семейного автомобиля, однако как второе средство передвижения для города он весьма разумен. Машина адресована прагматичным водителям, живущим в частном секторе, которым важно доехать до магазина или дачи с минимальными расходами на обслуживание.

Упомянутые марки: FAW
