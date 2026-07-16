Почему эксперт считает FAW Besturn X80 надежным выбором на вторичном рынке

16 июля 2026, 19:49
FAW Besturn X80: что скрывает китайский кроссовер на базе Mazda 6
FAW Besturn X80: что скрывает китайский кроссовер на базе Mazda 6
Мало кто знает, что на российском рынке можно найти кроссовер с японскими корнями по цене до 1,5 млн рублей. Эксперт объяснил, какие плюсы и минусы есть у FAW Besturn X80, и почему этот вариант часто игнорируют при выборе авто с пробегом. Что грозит владельцам и на что обратить внимание при покупке - в материале. Сейчас особенно важно понимать, какие модели реально оправдывают ожидания по надежности.
FAW Besturn X80 - кроссовер, который часто остается в тени более известных конкурентов, хотя по ряду параметров способен удивить даже опытных автолюбителей. Как сообщает zr.ru, этот автомобиль был представлен на российском рынке до 2020 года и построен на платформе первого поколения Mazda 6. Такое техническое решение позволило создать модель с понятной конструкцией и агрегатами, которые хорошо знакомы многим владельцам японских машин.
Габариты FAW Besturn X80 сопоставимы с Toyota RAV4: длина кузова составляет 4620 мм, дорожный просвет - 190 мм, а багажник вмещает 398 литров. Привод у всех версий исключительно передний, что может стать как плюсом, так и минусом в зависимости от условий эксплуатации. Под капотом установлен единственный двигатель - атмосферный 2.0 литра мощностью 142 л. с., разработанный на базе мотора Mazda и адаптированный под современные экологические требования. Этот мотор работает на бензине АИ-92, оснащен цепным приводом ГРМ и распределенным впрыском топлива.
Среди особенностей эксплуатации эксперт За рулем Сергей Зиновьев отмечает, что после пробега в 100 тысяч километров возможны засоры системы EGR и увеличение расхода масла, однако серьезных хронических проблем у этого двигателя не выявлено. В паре с мотором предлагаются две коробки передач: шестиступенчатая механика и гидроавтомат Aisin TF-60SN, который хорошо знаком по моделям Volkswagen и Skoda. Оба варианта считаются надежными, если соблюдать регламент обслуживания.
Подвеска у FAW Besturn X80 отличается прочностью, а кузов демонстрирует достойную устойчивость к коррозии. Однако владельцы часто жалуются на электрику: перегорающие предохранители и окисляющиеся контакты могут доставить неудобства. В салоне встречаются скрипы, а крепления и накладки иногда требуют замены. Кожзаменитель на сиденьях не всегда радует комфортом, особенно в жару. Кроме того, отмечаются отдельные вопросы к эргономике водительского места.
На вторичном рынке FAW Besturn X80 с пробегом до 100 тысяч километров можно приобрести по цене от 1,2 до 1,4 млн рублей. Такой вариант может заинтересовать тех, кто ищет недорогой, но относительно свежий кроссовер с японскими техническими решениями. Несмотря на отдельные недостатки, серьезных «болячек» у модели не выявлено, что подтверждает мнение экспертов о ее надежности.
Если Вы не знали, FAW (First Automobile Works) - один из крупнейших автопроизводителей Китая, основанный в 1953 году. Компания выпускает широкий спектр легковых и коммерческих автомобилей, а также активно сотрудничает с мировыми брендами, включая Mazda, Volkswagen и Toyota. Модель Besturn X80 стала одной из первых попыток FAW выйти на международные рынки с собственным кроссовером, использующим проверенные японские технологии. В России бренд известен прежде всего благодаря доступным ценам и простоте обслуживания своих автомобилей.
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