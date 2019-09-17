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17 сентября 2019, 10:24

FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей

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Российские дилеры FAW распродают кроссоверы Besturn X80, выпущенные в 2018 году. Покупателям предлагают скидку до 300 000 рублей. В итоге, кроссовер в базовой комплектации с «механикой» обойдется в 849 000 рублей.
FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей

Фото взято из открытых источников

FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей

 

FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей

 

FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей

 

FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей

 

FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей

 

FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей
FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей
FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей
FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей
FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей
FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей
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Максимальная выгода при покупке FAW Besturn X80 достигается при суммировании нескольких специальных предложений. Прежде всего, на все кроссоверы Besturn X80 2018 года выпуска действует базовая скидка 50 000 рублей. Далее, если оформить покупку в кредит по программе FAW Finance без привязки к конкретному банку, можно рассчитывать на скидку еще в 100 000 рублей. 

Дополнительная выгода ждет клиентов при покупке по трейд-ин. Если сдать в зачет официальному дилеру FAW подержанный автомобиль FAW, то дополнительная скидка на покупку Besturn X80 составит 150 000 рублей. При сдаче в трейд-ин машины любой другой марки скидка будет чуть ниже – 100 000 рублей. Таким образом, среднеразмерный кроссовер FAW Besturn X80 2018 года выпуска в комплектации Basic MT с учетом всех скидок и акций обойдется всего в 849 000 рублей.

В июле 2018 года на российском рынке появился рестайлинговый кроссовер FAW Besturn X80. Его габаритные размеры: длина – 4 620 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 695 мм, расстояние между осями – 2 675 мм. Дорожный просвет – 190 мм. Кроссоверы оснащаются 2,0-литровой бензиновой «четверкой», которая выдает 142 л.с. и 184 Нм максимального крутящего момента. Мотор сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом» того же диапазона. На выбор предлагается два уровня оснащения – Basic и Luxury. Без учета скидок кроссовер стоит от 1 149 000 до 1 369 000 рублей.

По данным агентства «Автостат» в августе российские дилеры FAW реализовали 175 автомобилей (+43%). Рост продаж в компании связывают с выходом на отечественный авторынок второй модели – нового компактного кроссовера Besturn Х40, на который в прошлом месяце пришлось 40% от всех проданных легковых автомобилей FAW. Ранее марка FAW была представлена в России только среднеразмерным кроссовером Besturn Х80. С января по август в нашей стране было продано 750 автомобилей FAW (-23%), но по итогам года в компании рассчитывают выйти в «плюс».

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Комментарии
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Отзывы по теме
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Дан старт российским продажам кроссовера FAW Besturn X80
Мне кажется машина будет пользоваться спросом. Сам люблю элементы спортивного дизайна. Движок мощный, четыре цилиндра, подвеска тоже надежная, независимая. По салону - нравится, удобно раскладывающийся большой багажник. Клиранс 190мм нормально для наших дорог, вполне годно. По цене приемлимая, на бензине ...
Николай
Форум FAW CA 3252
Цитата:| Кому: kid011
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FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей
{{material_126861}}Максимальная выгода при покупке FAW Besturn X80 достигается при суммировании нескольких специальных предложений. Прежде всего, на все кроссоверы Besturn X80 2018 года выпуска действует базовая скидка 50 000 рублей. Далее, если оформить покупку в кредит по программе FAW Finance без привязки к конкретному банку, можно рассчитывать на скидку еще в 100 000 рублей. Дополнительная выгода ждет клиентов при покупке по трейд-ин. Если сдать в зачет официальному дилеру FAW подержанный автомобиль FAW, то дополнительная скидка на покупку Besturn X80 составит 150 000 рублей. При сдаче в трейд-ин машины любой другой марки скидка будет чуть ниже – 100 000 рублей. Таким образом, среднеразмерный кроссовер FAW Besturn X80 2018 года выпуска в комплектации Basic MT с учетом всех скидок и акций обойдется всего в 849 000 рублей.В июле 2018 года на российском рынке появился рестайлинговый кроссовер FAW Besturn X80. Его габаритные размеры: длина – 4 620 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 695 мм, расстояние между осями – 2 675 мм. Дорожный просвет – 190 мм. Кроссоверы оснащаются 2,0-литровой бензиновой «четверкой», которая выдает 142 л.с. и 184 Нм максимального крутящего момента. Мотор сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом» того же диапазона. На выбор предлагается два уровня оснащения – Basic и Luxury. Без учета скидок кроссовер стоит от 1 149 000 до 1 369 000 рублей.По данным агентства «Автостат» в августе российские дилеры FAW реализовали 175 автомобилей (+43%). Рост продаж в компании связывают с выходом на отечественный авторынок второй модели – нового компактного кроссовера Besturn Х40, на который в прошлом месяце пришлось 40% от всех проданных легковых автомобилей FAW. Ранее марка FAW была представлена в России только среднеразмерным кроссовером Besturn Х80. С января по август в нашей стране было продано 750 автомобилей FAW (-23%), но по итогам года в компании рассчитывают выйти в «плюс».
2019-09-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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