17 сентября 2019, 10:24
FAW Besturn X80 можно купить со скидкой в 300 000 рублей
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Российские дилеры FAW распродают кроссоверы Besturn X80, выпущенные в 2018 году. Покупателям предлагают скидку до 300 000 рублей. В итоге, кроссовер в базовой комплектации с «механикой» обойдется в 849 000 рублей.
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Дополнительная выгода ждет клиентов при покупке по трейд-ин. Если сдать в зачет официальному дилеру FAW подержанный автомобиль FAW, то дополнительная скидка на покупку Besturn X80 составит 150 000 рублей. При сдаче в трейд-ин машины любой другой марки скидка будет чуть ниже – 100 000 рублей. Таким образом, среднеразмерный кроссовер FAW Besturn X80 2018 года выпуска в комплектации Basic MT с учетом всех скидок и акций обойдется всего в 849 000 рублей.
В июле 2018 года на российском рынке появился рестайлинговый кроссовер FAW Besturn X80. Его габаритные размеры: длина – 4 620 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 695 мм, расстояние между осями – 2 675 мм. Дорожный просвет – 190 мм. Кроссоверы оснащаются 2,0-литровой бензиновой «четверкой», которая выдает 142 л.с. и 184 Нм максимального крутящего момента. Мотор сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или с «автоматом» того же диапазона. На выбор предлагается два уровня оснащения – Basic и Luxury. Без учета скидок кроссовер стоит от 1 149 000 до 1 369 000 рублей.
По данным агентства «Автостат» в августе российские дилеры FAW реализовали 175 автомобилей (+43%). Рост продаж в компании связывают с выходом на отечественный авторынок второй модели – нового компактного кроссовера Besturn Х40, на который в прошлом месяце пришлось 40% от всех проданных легковых автомобилей FAW. Ранее марка FAW была представлена в России только среднеразмерным кроссовером Besturn Х80. С января по август в нашей стране было продано 750 автомобилей FAW (-23%), но по итогам года в компании рассчитывают выйти в «плюс».
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Мне кажется машина будет пользоваться спросом. Сам люблю элементы спортивного дизайна. Движок мощный, четыре цилиндра, подвеска тоже надежная, независимая. По салону - нравится, удобно раскладывающийся большой багажник. Клиранс 190мм нормально для наших дорог, вполне годно. По цене приемлимая, на бензине ...
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