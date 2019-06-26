26 июня 2019, 16:21

FAW начинает продажи Besturn Х40

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В России стартуют продажи компактного городского вседорожника FAW Besturn X40. Стоимость автомобиля в базовой комплектации с учетом действующих программ составит от 809 тыс. рублей, в топовом оснащении - от 909 тыс. рублей.

FAW Besturn X40
Выпускается с 2017 г.
Для российского рынка новинка оснащается передним приводом и бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 108 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач или с 6-ступенчатой автоматической КПП.

Уже в «базе» автомобиль имеет ABS, иммобилайзер, подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Из опций комфорта представлены кондиционер, подогрев передних сидений, мультимедийная система с сенсорным 8-дюймовым дисплеем, датчики света и давления в шинах, задние датчики парковки, зеркало заднего вида с антибликовым покрытием, кондиционер, крепление детского сиденья ISOFIX, пассажирское сиденье с регулировкой в четырех направлениях, передние и задние электрические стеклоподъемники.

В продвинутом исполнении Besturn X40 дополнительно имеет многофункциональный руль, электророзетку (12В) в салоне, бесключевой запуск двигателя, камеру заднего вида, круиз-контроль, аудиосистему с 6 динамиками, люк с электроприводом.


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FAW начинает продажи Besturn Х40
{{model_6805}}Для российского рынка новинка оснащается передним приводом и бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 108 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач или с 6-ступенчатой автоматической КПП.Уже в «базе» автомобиль имеет ABS, иммобилайзер, подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Из опций комфорта представлены кондиционер, подогрев передних сидений, мультимедийная система с сенсорным 8-дюймовым дисплеем, датчики света и давления в шинах, задние датчики парковки, зеркало заднего вида с антибликовым покрытием, кондиционер, крепление детского сиденья ISOFIX, пассажирское сиденье с регулировкой в четырех направлениях, передние и задние электрические стеклоподъемники. В продвинутом исполнении Besturn X40 дополнительно имеет многофункциональный руль, электророзетку (12В) в салоне, бесключевой запуск двигателя, камеру заднего вида, круиз-контроль, аудиосистему с 6 динамиками, люк с электроприводом.
2019-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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