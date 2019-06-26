FAW начинает продажи Besturn Х40
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Уже в «базе» автомобиль имеет ABS, иммобилайзер, подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Из опций комфорта представлены кондиционер, подогрев передних сидений, мультимедийная система с сенсорным 8-дюймовым дисплеем, датчики света и давления в шинах, задние датчики парковки, зеркало заднего вида с антибликовым покрытием, кондиционер, крепление детского сиденья ISOFIX, пассажирское сиденье с регулировкой в четырех направлениях, передние и задние электрические стеклоподъемники.
В продвинутом исполнении Besturn X40 дополнительно имеет многофункциональный руль, электророзетку (12В) в салоне, бесключевой запуск двигателя, камеру заднего вида, круиз-контроль, аудиосистему с 6 динамиками, люк с электроприводом.
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