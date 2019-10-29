29 октября 2019, 09:00
FAW планирует вывести на российский рынок еще две модели
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Фото: FAW
Российский офис FAW отчитался о двукратном росте сентябрьских продаж и расскаал о планах привезти в Россию две новые модели: седан C-класса и абсолютно новый кроссовер. В продажу новинки поступят в 2020 году.
Фото: FAW
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Успех новой модели заставил китайского автопроизводителя задуматься о выводе на российский рынок новых моделей. По информации пресс-службы марки, отечественными покупателям планируют предложить еще две новинки: седан C-класса и абсолютно новый кроссовер. Судя по анонсу на официальном сайте FAW, к нам везут седан Besturn B30, который с учетом скидок по акциям будет стоит от 549 000 рублей. Расширение модельного ряда потребует увеличения дилерской сети. В FAW рассчитывают довести в 2020 году число официальных дилеров до 67 компаний. Сейчас у китайской марки в России 47 партнерских центров.
В настоящее время модельный ряд FAW представлен в России двумя кроссоверами. Компактный Besturn X40 оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 108 л.с.. Коробка: 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Покупатели могут выбирать из трех комплектаций: Basic, Luxury МТ и Luxury АТ. Цены начинаются от 849 тысяч рублей. На Besturn X40 в сентябре свыше 40% всех реализованных в России автомобилей FAW.
Более крупный Besturn Х80 оснащен 2,0-литровым бензиновым агрегатом (142 л.с., 184 Нм), который сочетается с МКПП6 или с «автоматом» того же диапазона. Привод исключительно передний. Комплектаций также три. Цены стартуют от 1 149 000 рублей на автомобили 2019 года. С учетом скидок и специальных предложений можно сэкономить до 300 000 рублей.
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Цитата:| Кому: kid011
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