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29 октября 2019, 09:00

FAW планирует вывести на российский рынок еще две модели

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Фото: FAW
Российский офис FAW отчитался о двукратном росте сентябрьских продаж и расскаал о планах привезти в Россию две новые модели: седан C-класса и абсолютно новый кроссовер. В продажу новинки поступят в 2020 году.
FAW планирует вывести на российский рынок еще две модели

Фото: FAW

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Продажи компактного кроссовера FAW Besturn X40 стартовали в России летом нынешнего года. Его появление, а также скидки на FAW Besturn X80 стали главными причинами внушительного, для китайской марки, роста продаж. В сентябре дилеры FAW реализовали в России 210 автомобилей или на 110% больше, чем годом ранее. А по итогам 2019-го здесь планируют продать порядка 1,5 тысяч машин.

Успех новой модели заставил китайского автопроизводителя задуматься о выводе на российский рынок новых моделей. По информации пресс-службы марки, отечественными покупателям планируют предложить еще две новинки: седан C-класса и абсолютно новый кроссовер. Судя по анонсу на официальном сайте FAW, к нам везут седан Besturn B30, который с учетом скидок по акциям будет стоит от 549 000 рублей. Расширение модельного ряда потребует увеличения дилерской сети. В FAW рассчитывают довести в 2020 году число официальных дилеров до 67 компаний. Сейчас у китайской марки в России 47 партнерских центров.
 
В настоящее время модельный ряд FAW представлен в России двумя кроссоверами. Компактный Besturn X40 оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 108 л.с.. Коробка: 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Покупатели могут выбирать из трех комплектаций: Basic, Luxury МТ и Luxury АТ. Цены начинаются от 849 тысяч рублей. На Besturn X40 в сентябре свыше 40% всех реализованных в России автомобилей FAW.
 
Более крупный Besturn Х80 оснащен 2,0-литровым бензиновым агрегатом (142 л.с., 184 Нм), который сочетается с МКПП6 или с «автоматом» того же диапазона. Привод исключительно передний. Комплектаций также три. Цены стартуют от 1 149 000 рублей на автомобили 2019 года. С учетом скидок и специальных предложений можно сэкономить до 300 000 рублей.

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Отзывы по теме
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Дан старт российским продажам кроссовера FAW Besturn X80
Мне кажется машина будет пользоваться спросом. Сам люблю элементы спортивного дизайна. Движок мощный, четыре цилиндра, подвеска тоже надежная, независимая. По салону - нравится, удобно раскладывающийся большой багажник. Клиранс 190мм нормально для наших дорог, вполне годно. По цене приемлимая, на бензине ...
Николай
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FAW планирует вывести на российский рынок еще две модели
{{material_127568}}Продажи компактного кроссовера FAW Besturn X40 стартовали в России летом нынешнего года. Его появление, а также скидки на FAW Besturn X80 стали главными причинами внушительного, для китайской марки, роста продаж. В сентябре дилеры FAW реализовали в России 210 автомобилей или на 110% больше, чем годом ранее. А по итогам 2019-го здесь планируют продать порядка 1,5 тысяч машин.Успех новой модели заставил китайского автопроизводителя задуматься о выводе на российский рынок новых моделей. По информации пресс-службы марки, отечественными покупателям планируют предложить еще две новинки: седан C-класса и абсолютно новый кроссовер. Судя по анонсу на официальном сайте FAW, к нам везут седан Besturn B30, который с учетом скидок по акциям будет стоит от 549 000 рублей. Расширение модельного ряда потребует увеличения дилерской сети. В FAW рассчитывают довести в 2020 году число официальных дилеров до 67 компаний. Сейчас у китайской марки в России 47 партнерских центров. В настоящее время модельный ряд FAW представлен в России двумя кроссоверами. Компактный Besturn X40 оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 108 л.с.. Коробка: 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный «автомат». Покупатели могут выбирать из трех комплектаций: Basic, Luxury МТ и Luxury АТ. Цены начинаются от 849 тысяч рублей. На Besturn X40 в сентябре свыше 40% всех реализованных в России автомобилей FAW. Более крупный Besturn Х80 оснащен 2,0-литровым бензиновым агрегатом (142 л.с., 184 Нм), который сочетается с МКПП6 или с «автоматом» того же диапазона. Привод исключительно передний. Комплектаций также три. Цены стартуют от 1 149 000 рублей на автомобили 2019 года. С учетом скидок и специальных предложений можно сэкономить до 300 000 рублей.
2019-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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