28 января 2020, 15:51
FAW рассказала о планах на 2020 год
- 3978
- 0
Фото: FAW
Российский офис FAW рассчитывает в 2020 году увеличить продажи на 25% и вдвое расширить легковой модельный ряд. Пока покупатели могут выбирать между двумя кроссоверами: Besturn Х40 и Besturn Х80.
Ранее мы писали
Российские дилеры FAW распродают кроссоверы Besturn X80, выпущенные в 2018 году. Покупателям предлагают скидку ...Читать далее
Сейчас FAW предлагает в России две легковые модели – кроссоверы Besturn Х40 (849 – 949 тысяч рублей) и Besturn Х80 (849 – 1 069 рублей). Продажи разделились в соотношении 30% к 70%. Более востребованы оказались автомобили в богатой комплектации Luxury с круиз- и климат-контролем, люком на крыше, медиасистемой с 8-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, а также другими приятными и полезными опциями. В 2020 году компания ожидает, что оба кроссовера будут в равной степени востребованы в России.
Осенью обещают привезти еще две модели – кроссовер FAW Besturn X60 (на фото) и седан С-класса, которым, по всей видимости, станет Besturn B30. Именно эта модель уже присутствует на официальном российском сайте FAW. Стоить седан будет минимум 549 000 рублей с учетом скидок по специальным предложениям. В 2020 году компания намерена увеличить продажи в России на 25% и открыть 20 новых дилерских центров, чтобы довести их количество минимум до 67.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Тест-драйв FAW Besturn B50
14.05.2013, 23:12
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Тест-драйв FAW Besturn B50
14.05.2013, 23:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Мне кажется машина будет пользоваться спросом. Сам люблю элементы спортивного дизайна. Движок мощный, четыре цилиндра, подвеска тоже надежная, независимая. По салону - нравится, удобно раскладывающийся большой багажник. Клиранс 190мм нормально для наших дорог, вполне годно. По цене приемлимая, на бензине ...
Цитата:| Кому: kid011
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве