ФБР выставила на аукцион мобильный штаб на базе 27-тонного грузовика Freightliner: за него предлагают копейки
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Под капотом грузовика работает рядный шестицилиндровый двигатель Detroit Diesel Series 60. Автомобиль находится на ходу, но есть проблемы с трансмиссией. Требуется заменить сцепление и батарейку в брелоке сигнализации. Однако, стоимость предстоящего ремонта невелика, и грузовик может представлять интерес для какого-нибудь телеканала или просто богатого и эксцентричного любителя путешествий. Можно с уверенностью сказать, что такой громадный дом на колесах неизменно будет притягивать взгляды.
На момент написания этого материала максимальная ставка составляла чуть больше 28 тысяч долларов, что не дотягивало до установленной ФБР минимальной продажной цены. И действительно, подержанные тягачи линейки Argosy стоят на десятки тысяч долларов больше. Нетрудно представить, что ФБР в свое время заплатило космическую сумму за переоборудование грузовика.
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