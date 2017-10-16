16 октября 2017, 20:43

FCA объявила отзыв 470 тысяч автомобилей

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) начал отзывную кампанию, под действие которой попадают почти 470 тысяч седанов и кроссоверов. Автомобили сошли с конвейера в 2012-2013 годах.
^

Ранее мы писали
Российское подразделение Fiat-Chrysler объявило о начале отзывной кампании 3 019 автомобилей марок Dodge, ...
Читать далее
Большая часть машин реализована на рынке США. Обязательному ремонту подлежат модели Jeep Liberty, выпущенные в 2012 году, Dodge Avenger и Chrysler 200, собранные в 2012-2013 годах.

Специалисты выявили неисправность в системе подголовников, защищающих водителя и пассажиров от травмы шеи в результате ДТП. Выяснилось, что механизм, предотвращающий хлыстовую травму во время аварии, работает не во всех случаях. Причиной стала неполадка в работе специального электронного датчика.

В следующем месяце собственники неисправных автомобилей получат уведомления о необходимости посетить сервис официальных дилеров. Всего будет отремонтировано 469 988 единиц транспорта. Компания сообщает, что пока не получала данных о пострадавших из-за неисправного механизма.

Новости Фиат, Крайслер, Додж

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум FIAT Ducato
| Кому: Руслан Кстати, я не очень согласен с теми, кто считает что б/ у машины надо брать из Германии. Далеко не всегда там выигрываешь по соотношению цена и качество. Несколько раз сталкивались как раз с обратным явлением, что лучше брать у нас - где можно не только реально проверить состояние машины ...
Евгений Якимов
Форум FIAT Doblo
Тачка офигенная если не смотреть на скорость ! 5 лет не каких проблем вообще не каких ! на приборе 130 000 колодки передние ходят по 30 000 масло через 20 000 больше нечего !
Borns
Форум FIAT Croma
подскажите пожалуйста сколько будет стоить движок на Fiat Croma 154 1.6 хочу поставить на ваз 2106
сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Dodge Автомудрость Dodge АвтоПитер Dodge Дизайн и тюнинг Dodge Новинки и концепт кары Dodge Новости и акции автосалонов Dodge Автосалоны и дилеры марки Dodge Аренда и прокат авто марки Dodge Автоклубы и форумы автозавчастей марки Dodge Автосервисы и магазины автозапчастей марки Dodge
Главные материалы
Видеожалоба. Как водители смогут «топить» друг друга
Тест-драйв Citroen Jumpy: коммерческая эйфория
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 40 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
FCA объявила отзыв 470 тысяч автомобилей
{{material_121239}}Большая часть машин реализована на рынке США. Обязательному ремонту подлежат модели Jeep Liberty, выпущенные в 2012 году, Dodge Avenger и Chrysler 200, собранные в 2012-2013 годах.Специалисты выявили неисправность в системе подголовников, защищающих водителя и пассажиров от травмы шеи в результате ДТП. Выяснилось, что механизм, предотвращающий хлыстовую травму во время аварии, работает не во всех случаях. Причиной стала неполадка в работе специального электронного датчика. В следующем месяце собственники неисправных автомобилей получат уведомления о необходимости посетить сервис официальных дилеров. Всего будет отремонтировано 469 988 единиц транспорта. Компания сообщает, что пока не получала данных о пострадавших из-за неисправного механизма.
2017-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Иркутск Краснодар Тульская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG