FCA объявила отзыв 470 тысяч автомобилей
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) начал отзывную кампанию, под действие которой попадают почти 470 тысяч седанов и кроссоверов. Автомобили сошли с конвейера в 2012-2013 годах.
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Российское подразделение Fiat-Chrysler объявило о начале отзывной кампании 3 019 автомобилей марок Dodge, ...Читать далее
Специалисты выявили неисправность в системе подголовников, защищающих водителя и пассажиров от травмы шеи в результате ДТП. Выяснилось, что механизм, предотвращающий хлыстовую травму во время аварии, работает не во всех случаях. Причиной стала неполадка в работе специального электронного датчика.
В следующем месяце собственники неисправных автомобилей получат уведомления о необходимости посетить сервис официальных дилеров. Всего будет отремонтировано 469 988 единиц транспорта. Компания сообщает, что пока не получала данных о пострадавших из-за неисправного механизма.
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Отзывы по теме
| Кому: Руслан Кстати, я не очень согласен с теми, кто считает что б/ у машины надо брать из Германии. Далеко не всегда там выигрываешь по соотношению цена и качество. Несколько раз сталкивались как раз с обратным явлением, что лучше брать у нас - где можно не только реально проверить состояние машины ...
Тачка офигенная если не смотреть на скорость ! 5 лет не каких проблем вообще не каких ! на приборе 130 000 колодки передние ходят по 30 000 масло через 20 000 больше нечего !
подскажите пожалуйста сколько будет стоить движок на Fiat Croma 154 1.6 хочу поставить на ваз 2106
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