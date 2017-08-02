2 августа 2017, 09:27

FCA сертифицировала дизельные автомобили 2017 модельного года

Концерн Fiat Chrysler Automobiles объявил о получении сертификата соответствия от Агентства по охране окружающей среды (EPA). Таким образом, компании разрешили производство и реализацию автомобилей Ram 1500 и Jeep Grand Cherokee 2017 модельного года, оснащенных дизельными двигателями объемом 3 литра.
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На автомобилях линейки 2017 года произведена перенастройка программного обеспечения по контролю над выбросами. Это позволило добиться требуемого результата без модификации агрегатов. Изменение настроек не повлияет на заявленный уровень расхода топлива или динамические характеристики автомобилей.

Американское подразделение FCA намерено получить разрешение на использование модифицированной версии программного обеспечения для обновления систем управления выбросами в дизельных автомобилях Jeep Grand Cherokee и Ram 1500 2014-2016 модельных годов, которые получили замечания о нарушениях в январе 2017 года. FCA US полагает, что модифицированное программное обеспечение позволит снять озабоченность агентств относительно системы контроля выбросов на этих автомобилях.

Комплектации и технические характеристики

Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин238
Объем двигателя2985
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл13.9
Загородный цикл8.1
Смешанный цикл10.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Jeep Grand Cherokee
потерял ключи гранд черооки 93 г.в. там стоит экволайзер вопрос можно ли завести машину оббойдя или отключив экволайзер кто может помогите пожайлуста в решении этого вопроса заранее благодарен
сергей
Chrysler отзывает 28 000 кроссоверов!
Новость хоть и старая, но "Среднеразмерный внедорожник Jeep Grand Cherokee впервые появился в 1999 году" а как же "Гранды" в лихие 90-е??? с 92-го года??!!!
Шурик
Chrysler представляет в России семь новых моделей
Кто знает когда выйдет новая модельCamry?
Дима
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FCA сертифицировала дизельные автомобили 2017 модельного года
На автомобилях линейки 2017 года произведена перенастройка программного обеспечения по контролю над выбросами. Это позволило добиться требуемого результата без модификации агрегатов. Изменение настроек не повлияет на заявленный уровень расхода топлива или динамические характеристики автомобилей. Американское подразделение FCA намерено получить разрешение на использование модифицированной версии программного обеспечения для обновления систем управления выбросами в дизельных автомобилях Jeep Grand Cherokee и Ram 1500 2014-2016 модельных годов, которые получили замечания о нарушениях в январе 2017 года. FCA US полагает, что модифицированное программное обеспечение позволит снять озабоченность агентств относительно системы контроля выбросов на этих автомобилях.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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