FCA сертифицировала дизельные автомобили 2017 модельного года
На автомобилях линейки 2017 года произведена перенастройка программного обеспечения по контролю над выбросами. Это позволило добиться требуемого результата без модификации агрегатов. Изменение настроек не повлияет на заявленный уровень расхода топлива или динамические характеристики автомобилей.
Американское подразделение FCA намерено получить разрешение на использование модифицированной версии программного обеспечения для обновления систем управления выбросами в дизельных автомобилях Jeep Grand Cherokee и Ram 1500 2014-2016 модельных годов, которые получили замечания о нарушениях в январе 2017 года. FCA US полагает, что модифицированное программное обеспечение позволит снять озабоченность агентств относительно системы контроля выбросов на этих автомобилях.
Комплектации и технические характеристики
|Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|238
|Объем двигателя
|2985
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|13.9
|Загородный цикл
|8.1
|Смешанный цикл
|10.2
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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