Какие запчасти и ремонтные комплекты Febest теперь доступны для Honda Accord, Civic, CR-V и других моделей

12 февраля 2026, 14:58
Febest представил новые детали для Honda: расширение ассортимента и свежие решения
Febest представил новые детали для Honda: расширение ассортимента и свежие решения
Вышло исследование: Febest выпустил свежие запчасти для популярных моделей Honda, включая Accord, Civic и CR-V. Какие детали появились в продаже, что изменилось для владельцев и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.
Российские владельцы Honda получили долгожданную новость: Febest расширил линейку запчастей для послепродажного обслуживания сразу нескольких моделей японского бренда. Это событие особенно актуально на фоне ограниченного доступа к оригинальным комплектующим и растущего спроса на качественные альтернативы. Новые детали уже доступны для заказа, что позволяет автовладельцам не откладывать ремонт и обслуживание своих машин.
Как сообщает пресс-служба Febest, в феврале на рынок поступили новые тормозные суппорты и их комплектующие. Для Honda Accord VIII теперь доступны задние суппорты с артикулами 0377-CURLH и 0377-CURRH. Владельцы Civic разных поколений могут приобрести задние суппорты с артикулами 0377-FDRLH, 0377-FDRRH, 0377-FKRLH и 0377-FKRRH, а также болт крепления глушителя (арт. 0398-007). Для Integra 4D и CR-V также появились аналогичные механизмы, что значительно расширяет возможности ремонта этих моделей.
Особое внимание уделено так называемым «умным» ремонтным решениям: Febest выпустил скобы для задних и передних суппортов (арт. 0377C-CUR, 0377C-FDR, 0377C-RDFRH), которые позволяют быстро и эффективно восстановить работоспособность тормозной системы без необходимости полной замены узла. Для кроссоверов Honda Pilot теперь доступны новые задние рычаги (0324-YF6RL, 0324-YF6RR) и заглушка направляющей втулки заднего суппорта (арт. HT-YF4F).
Все новинки, по информации производителя, соответствуют стандартам автоконцерна Honda. Гарантия на детали составляет два года или 60 тысяч километров пробега - в зависимости от того, что наступит раньше. Это важный аргумент для тех, кто ищет надежные и долговечные решения для своего автомобиля.
Интересно, что Febest не ограничивается только японскими марками. В конце января компания уже расширила ассортимент запчастей для китайских автомобилей, что подтверждает тренд на диверсификацию рынка. Кстати, похожий подход недавно продемонстрировала и компания MARSHALL, которая представила новые детали для грузовиков FAW, Dayun, Sitrak и Howo - подробнее об этом можно узнать в материале о расширении ассортимента для китайских грузовиков.
Как отмечают представители Febest, появление новых позиций в каталоге - это не только ответ на запросы рынка, но и способ поддержать владельцев Honda в условиях, когда оригинальные детали становятся все менее доступными. Для многих автомобилистов это реальный шанс продлить срок службы своих машин без лишних затрат и рисков.
По мнению экспертов, своевременное обновление ассортимента запчастей особенно важно сейчас, когда рынок переживает серьезные перемены. Владельцы Honda могут рассчитывать на качественные комплектующие с гарантией, а сервисные центры - на стабильные поставки востребованных позиций. Как пишет журнал «Движок», Febest продолжает следить за тенденциями и оперативно реагировать на изменения спроса, что выгодно отличает компанию на фоне конкурентов.
-
12.02.2026, 14:29
Отзыв Mercedes Metris с правым рулем: проблема с блоком управления подушек безопасности
В США объявлен отзыв праворульных фургонов Mercedes Metris из-за риска коррозии контактов блока управления подушками безопасности. Вопрос касается моделей 2020, 2022 и 2023 годов выпуска. В чем суть проблемы и как она может повлиять на безопасность - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 14:21
Редкий Audi R8 с атмосферным V8 и пробегом 66 000 км выставлен на продажу во Флориде
Audi R8 с атмосферным V8 и пробегом 66 000 км появился на рынке США после прекращения выпуска модели в 2024 году. Эксперты отмечают, что интерес к таким экземплярам только растет, а будущее легендарной серии вызывает вопросы.Читать далее
-
12.02.2026, 14:18
Руссо-Балт готовит к выпуску новые автомобили: внедорожник и микроавтобус уже на подходе
Возрожденная марка «Руссо-Балт» готовит сразу две новинки - внедорожник и микроавтобус. Подробности о старте продаж и особенностях моделей держатся в секрете, но уже известны первые детали. Почему это событие может повлиять на рынок и что известно о планах компании - в нашем материале. Читать далее
-
12.02.2026, 14:12
Моторы BelGee: что скрывают современные турбодвигатели и как продлить их ресурс
Двигатели BelGee становятся все популярнее, но насколько они надежны в российских условиях? В материале - разбор конструктивных особенностей, реального ресурса и советов по эксплуатации для долгой службы.Читать далее
-
12.02.2026, 13:57
Hyundai готовит обновленный Santa Fe 2027: первые детали рестайлинга для рынка США
Hyundai продолжает укреплять позиции в Северной Америке, готовя заметное обновление Santa Fe 2027 модельного года. Новая версия обещает не только свежий дизайн, но и технологические доработки, которые могут изменить восприятие модели на рынке.Читать далее
-
12.02.2026, 13:57
В 2026 году ужесточат наказания за неоформленный тюнинг: что изменится для водителей
В 2026 году в России ужесточают контроль за тюнингом авто. Рассказываем, какие доработки теперь под запретом, каковы реальные риски для владельцев и почему штраф - не самое страшное наказание для владельца.Читать далее
-
12.02.2026, 13:26
Киргизские номера на российских дорогах: как временная прописка оборачивается штрафами
Все больше россиян выбирают автомобили с киргизскими номерами, чтобы сэкономить на покупке. Однако мало кто знает, что такая экономия может обернуться крупными штрафами, конфискацией и даже лишением прав. Какие риски скрывает популярная схема - объясняют эксперты.Читать далее
-
12.02.2026, 10:52
MARSHALL расширил ассортимент: новые тормозные барабаны для Урал и ПАЗ уже в продаже
MARSHALL представил свежие тормозные барабаны для популярных моделей Урал и ПАЗ. Какие особенности у новых деталей, что изменилось в линейке и почему это событие может повлиять на рынок запчастей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 10:34
Nissan Juke нового поколения удивит смелым дизайном и неожиданными решениями
Вышли новые изображения Nissan Juke: кроссовер снова удивит необычным внешним видом и технологическими переменами. Почему производитель не отказывается от спорного стиля, и что ждет покупателей в ближайшие годы - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.02.2026, 10:17
Voyah готовит для России минивэн Dream+ и гибридный кроссовер Taishan в 2026 году
Китайский бренд Voyah анонсировал для России сразу две технологичные новинки - минивэн Dream+ и гибридный кроссовер Taishan. Ожидаются рекордные показатели автономности, инновационные опции и быстрые зарядки. Почему эти модели могут изменить представление о премиальных авто в РФ - разбираемся в деталях.Читать далее
