Какие запчасти и ремонтные комплекты Febest теперь доступны для Honda Accord, Civic, CR-V и других моделей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 февраля 2026, 14:58

Febest представил новые детали для Honda: расширение ассортимента и свежие решения

Febest представил новые детали для Honda: расширение ассортимента и свежие решения

Какие запчасти и ремонтные комплекты Febest теперь доступны для Honda Accord, Civic, CR-V и других моделей

Febest представил новые детали для Honda: расширение ассортимента и свежие решения

Вышло исследование: Febest выпустил свежие запчасти для популярных моделей Honda, включая Accord, Civic и CR-V. Какие детали появились в продаже, что изменилось для владельцев и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Вышло исследование: Febest выпустил свежие запчасти для популярных моделей Honda, включая Accord, Civic и CR-V. Какие детали появились в продаже, что изменилось для владельцев и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Российские владельцы Honda получили долгожданную новость: Febest расширил линейку запчастей для послепродажного обслуживания сразу нескольких моделей японского бренда. Это событие особенно актуально на фоне ограниченного доступа к оригинальным комплектующим и растущего спроса на качественные альтернативы. Новые детали уже доступны для заказа, что позволяет автовладельцам не откладывать ремонт и обслуживание своих машин.

Как сообщает пресс-служба Febest, в феврале на рынок поступили новые тормозные суппорты и их комплектующие. Для Honda Accord VIII теперь доступны задние суппорты с артикулами 0377-CURLH и 0377-CURRH. Владельцы Civic разных поколений могут приобрести задние суппорты с артикулами 0377-FDRLH, 0377-FDRRH, 0377-FKRLH и 0377-FKRRH, а также болт крепления глушителя (арт. 0398-007). Для Integra 4D и CR-V также появились аналогичные механизмы, что значительно расширяет возможности ремонта этих моделей.

Особое внимание уделено так называемым «умным» ремонтным решениям: Febest выпустил скобы для задних и передних суппортов (арт. 0377C-CUR, 0377C-FDR, 0377C-RDFRH), которые позволяют быстро и эффективно восстановить работоспособность тормозной системы без необходимости полной замены узла. Для кроссоверов Honda Pilot теперь доступны новые задние рычаги (0324-YF6RL, 0324-YF6RR) и заглушка направляющей втулки заднего суппорта (арт. HT-YF4F).

Все новинки, по информации производителя, соответствуют стандартам автоконцерна Honda. Гарантия на детали составляет два года или 60 тысяч километров пробега - в зависимости от того, что наступит раньше. Это важный аргумент для тех, кто ищет надежные и долговечные решения для своего автомобиля.

Интересно, что Febest не ограничивается только японскими марками. В конце января компания уже расширила ассортимент запчастей для китайских автомобилей, что подтверждает тренд на диверсификацию рынка. Кстати, похожий подход недавно продемонстрировала и компания MARSHALL, которая представила новые детали для грузовиков FAW, Dayun, Sitrak и Howo - подробнее об этом можно узнать в материале о расширении ассортимента для китайских грузовиков.

Как отмечают представители Febest, появление новых позиций в каталоге - это не только ответ на запросы рынка, но и способ поддержать владельцев Honda в условиях, когда оригинальные детали становятся все менее доступными. Для многих автомобилистов это реальный шанс продлить срок службы своих машин без лишних затрат и рисков.

По мнению экспертов, своевременное обновление ассортимента запчастей особенно важно сейчас, когда рынок переживает серьезные перемены. Владельцы Honda могут рассчитывать на качественные комплектующие с гарантией, а сервисные центры - на стабильные поставки востребованных позиций. Как пишет журнал «Движок», Febest продолжает следить за тенденциями и оперативно реагировать на изменения спроса, что выгодно отличает компанию на фоне конкурентов.

Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Липецк Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться