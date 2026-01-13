Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 08:21

Febest расширил ассортимент автозапчастей и запустил новые направления в 2025 году

Сотни новинок, бонусы и ставка на китайские авто – что еще приготовил Febest?

Febest удивил рынком в 2025 году. Компания представила новые детали и направления. Ассортимент вырос до 19 тысяч позиций. Появились бонусы для клиентов. Внедрены инновационные решения для ремонта авто. Подробности - в материале.

В 2025 году компания Febest заметно усилила свои позиции на рынке автозапчастей, предложив клиентам не только расширенный ассортимент, но и новые направления для обслуживания автомобилей. Каждый месяц бренд выводил на рынок свежие детали для ремонта подвески, рулевого управления, двигателя, трансмиссии и других ключевых систем. Такой темп обновления ассортимента стал настоящим вызовом для конкурентов и приятным сюрпризом для автолюбителей.

По информации пресс-службы бренда, к концу года в каталоге Febest насчитывалось около 19 тысяч наименований, сгруппированных по 12 основным категориям. Это не просто цифры - за каждым новым артикулом стоит реальная потребность рынка и запросы владельцев самых разных автомобилей.

Особое внимание в 2025 году компания уделила развитию новых товарных направлений. Весной Febest начал продажи термостатов, тем самым открыв для себя и клиентов сегмент «Система охлаждения». Уже летом в эту линейку добавились вентиляторы радиатора и моторчики печки. Такой шаг позволил бренду не только расширить ассортимент, но и предложить комплексные решения для обслуживания систем охлаждения, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.

Не остались без внимания и другие группы товаров. Например, ассортимент газовых упоров капота и багажника вырос почти в семь раз - с 30 до 199 позиций. Причем значительная часть новых SKU - это упоры с продвинутым динамическим демпфированием, что говорит о стремлении Febest внедрять современные технологии даже в, казалось бы, простые детали.

В 2025 году компания также расширила линейку прокладок для выхлопных систем. В сегменте электрооборудования появились 115 новых датчиков положения кузова в сборе и 34 тяги к ним, которые теперь доступны как отдельные запчасти. Такой подход позволяет автовладельцам выбирать только необходимые компоненты, не переплачивая за лишние детали.

Отдельно стоит отметить внимание к китайским автомобилям. Количество позиций для ремонта машин из Поднебесной превысило тысячу, что отражает растущий интерес к этим маркам на российском рынке. Febest явно делает ставку на этот сегмент, предлагая владельцам китайских авто все больше специализированных решений.

Летом 2025 года бренд запустил бонусную программу Febest Club. Теперь постоянные клиенты могут рассчитывать на дополнительные привилегии и скидки, что делает сотрудничество с компанией еще более выгодным. Такой шаг выглядит логичным на фоне усиливающейся конкуренции и роста числа предложений на рынке автозапчастей.

Как сообщает пресс-служба Febest, компания не собирается останавливаться на достигнутом. В планах - дальнейшее расширение ассортимента, внедрение новых технологий и развитие сервисных программ для клиентов. Судя по темпам обновления и количеству новинок, 2026 год обещает быть не менее насыщенным.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, Great Wall, Changan, Jetour, EXEED, Jaecoo, OMODA
