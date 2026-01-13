Сотни новинок, бонусы и ставка на китайские авто – что еще приготовил Febest?

13 января 2026, 08:21
Febest расширил ассортимент автозапчастей и запустил новые направления в 2025 году
Febest расширил ассортимент автозапчастей и запустил новые направления в 2025 году
Febest удивил рынком в 2025 году. Компания представила новые детали и направления. Ассортимент вырос до 19 тысяч позиций. Появились бонусы для клиентов. Внедрены инновационные решения для ремонта авто. Подробности - в материале.
В 2025 году компания Febest заметно усилила свои позиции на рынке автозапчастей, предложив клиентам не только расширенный ассортимент, но и новые направления для обслуживания автомобилей. Каждый месяц бренд выводил на рынок свежие детали для ремонта подвески, рулевого управления, двигателя, трансмиссии и других ключевых систем. Такой темп обновления ассортимента стал настоящим вызовом для конкурентов и приятным сюрпризом для автолюбителей.
По информации пресс-службы бренда, к концу года в каталоге Febest насчитывалось около 19 тысяч наименований, сгруппированных по 12 основным категориям. Это не просто цифры - за каждым новым артикулом стоит реальная потребность рынка и запросы владельцев самых разных автомобилей.
Особое внимание в 2025 году компания уделила развитию новых товарных направлений. Весной Febest начал продажи термостатов, тем самым открыв для себя и клиентов сегмент «Система охлаждения». Уже летом в эту линейку добавились вентиляторы радиатора и моторчики печки. Такой шаг позволил бренду не только расширить ассортимент, но и предложить комплексные решения для обслуживания систем охлаждения, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.
Не остались без внимания и другие группы товаров. Например, ассортимент газовых упоров капота и багажника вырос почти в семь раз - с 30 до 199 позиций. Причем значительная часть новых SKU - это упоры с продвинутым динамическим демпфированием, что говорит о стремлении Febest внедрять современные технологии даже в, казалось бы, простые детали.
В 2025 году компания также расширила линейку прокладок для выхлопных систем. В сегменте электрооборудования появились 115 новых датчиков положения кузова в сборе и 34 тяги к ним, которые теперь доступны как отдельные запчасти. Такой подход позволяет автовладельцам выбирать только необходимые компоненты, не переплачивая за лишние детали.
Отдельно стоит отметить внимание к китайским автомобилям. Количество позиций для ремонта машин из Поднебесной превысило тысячу, что отражает растущий интерес к этим маркам на российском рынке. Febest явно делает ставку на этот сегмент, предлагая владельцам китайских авто все больше специализированных решений.
Летом 2025 года бренд запустил бонусную программу Febest Club. Теперь постоянные клиенты могут рассчитывать на дополнительные привилегии и скидки, что делает сотрудничество с компанией еще более выгодным. Такой шаг выглядит логичным на фоне усиливающейся конкуренции и роста числа предложений на рынке автозапчастей.
Как сообщает пресс-служба Febest, компания не собирается останавливаться на достигнутом. В планах - дальнейшее расширение ассортимента, внедрение новых технологий и развитие сервисных программ для клиентов. Судя по темпам обновления и количеству новинок, 2026 год обещает быть не менее насыщенным.
Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Грейт Вол, Чинган, Джетур, Эксид, Джейку, Омода
-
13.01.2026, 19:37
Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах
В северных странах машины не требуют долгого прогрева зимой. Водители сразу отправляются в путь. Узнайте, как им это удается. Откройте для себя необычные решения для холодного климата.Читать далее
-
13.01.2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.Читать далее
-
13.01.2026, 18:49
Как определить границы действия знаков запрета парковки и остановки в городе
Парковочные запреты встречаются на улицах все чаще. Нарушение может привести к штрафу или эвакуации. Важно понимать, где заканчивается действие знаков. Разбираемся в деталях и исключениях.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка
Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Восемь современных автомобилей, которые уже стали культовыми среди водителей
Некоторые автомобили мгновенно становятся иконами. Они не всегда дороги, но всегда особенные. В этой подборке - восемь моделей, которые уже вошли в историю. Узнайте, что делает их уникальными и почему их ценят энтузиасты.Читать далее
-
13.01.2026, 18:27
Campsite: дом на колесах для отдыха круглый год с уровнем комфорта выше обычного
Мини-дома уверенно завоевывают рынок. Campsite - не просто временное жилье, а полноценный дом на колесах. В нем есть все для комфортного отдыха в любое время года. Узнайте, чем он отличается от других подобных решений.Читать далее
-
13.01.2026, 17:51
УАЗ напомнил о редкой автодаче на базе «Головастика» из 90-х
УАЗ вновь обратился к забытым экспериментам прошлого. Вспомнили необычный кемпер на базе «Головастика». Проект был интересным, но не пошел в серию. Почему так случилось - остается загадкой. Вспоминаем детали и атмосферу того времени.Читать далее
-
13.01.2026, 17:33
Что важно знать владельцам Chery Tiggo 8 Pro для комфортной эксплуатации
Chery Tiggo 8 Pro скрывает множество особенностей. Некоторые функции неочевидны даже для опытных водителей. В статье раскрываются детали, которые редко встречаются в инструкциях. Узнайте, как избежать неожиданных ситуаций. Не пропустите важные нюансы обслуживания.Читать далее
-
13.01.2026, 17:22
Китайские новинки на тестах: Jaecoo J7 против J8 — что выбрать
Jaecoo стремительно набирает популярность в России. Новые модели J7 и J8 уже на слуху. Внешний вид, оснащение и особенности интерьера вызывают интерес. Но есть и подводные камни, о которых важно знать. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
13.01.2026, 16:54
Виртуальный рестайлинг Mercedes-Benz E-Class 2027: как изменится W214
Mercedes-Benz E-Class 2027 получил виртуальное обновление от художника Димаса Рамадхана. Новый облик решает спорные моменты дизайна W214. Изменились фары, решетка радиатора и задние фонари. В статье - детали и неожиданные решения. Оцените, насколько свежо выглядит седан.Читать далее
Похожие материалы Чери, Джили, Хавейл, Грейт Вол, Чинган, Джетур, Эксид, Джейку, Омода
-
13.01.2026, 19:37
Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах
В северных странах машины не требуют долгого прогрева зимой. Водители сразу отправляются в путь. Узнайте, как им это удается. Откройте для себя необычные решения для холодного климата.Читать далее
-
13.01.2026, 19:36
Mercedes EQS получит обновленную внешность перед окончательным уходом с рынка
Mercedes EQS готовится к обновлению перед завершением выпуска. Модель не оправдала ожиданий по продажам. Производитель решил не разрабатывать второе поколение. EQS уступит место новому S-Class с электрическими технологиями. Подробности о грядущем рестайлинге держатся в секрете.Читать далее
-
13.01.2026, 18:49
Как определить границы действия знаков запрета парковки и остановки в городе
Парковочные запреты встречаются на улицах все чаще. Нарушение может привести к штрафу или эвакуации. Важно понимать, где заканчивается действие знаков. Разбираемся в деталях и исключениях.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Evolute снял с продажи i-Pro: электроседан исчез с российского рынка
Марка убрала седан i-Pro с сайта. Покупатели не найдут его в салонах. Причины исчезновения не раскрыты. Подробности о судьбе модели читайте в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 18:34
Восемь современных автомобилей, которые уже стали культовыми среди водителей
Некоторые автомобили мгновенно становятся иконами. Они не всегда дороги, но всегда особенные. В этой подборке - восемь моделей, которые уже вошли в историю. Узнайте, что делает их уникальными и почему их ценят энтузиасты.Читать далее
-
13.01.2026, 18:27
Campsite: дом на колесах для отдыха круглый год с уровнем комфорта выше обычного
Мини-дома уверенно завоевывают рынок. Campsite - не просто временное жилье, а полноценный дом на колесах. В нем есть все для комфортного отдыха в любое время года. Узнайте, чем он отличается от других подобных решений.Читать далее
-
13.01.2026, 17:51
УАЗ напомнил о редкой автодаче на базе «Головастика» из 90-х
УАЗ вновь обратился к забытым экспериментам прошлого. Вспомнили необычный кемпер на базе «Головастика». Проект был интересным, но не пошел в серию. Почему так случилось - остается загадкой. Вспоминаем детали и атмосферу того времени.Читать далее
-
13.01.2026, 17:33
Что важно знать владельцам Chery Tiggo 8 Pro для комфортной эксплуатации
Chery Tiggo 8 Pro скрывает множество особенностей. Некоторые функции неочевидны даже для опытных водителей. В статье раскрываются детали, которые редко встречаются в инструкциях. Узнайте, как избежать неожиданных ситуаций. Не пропустите важные нюансы обслуживания.Читать далее
-
13.01.2026, 17:22
Китайские новинки на тестах: Jaecoo J7 против J8 — что выбрать
Jaecoo стремительно набирает популярность в России. Новые модели J7 и J8 уже на слуху. Внешний вид, оснащение и особенности интерьера вызывают интерес. Но есть и подводные камни, о которых важно знать. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
13.01.2026, 16:54
Виртуальный рестайлинг Mercedes-Benz E-Class 2027: как изменится W214
Mercedes-Benz E-Class 2027 получил виртуальное обновление от художника Димаса Рамадхана. Новый облик решает спорные моменты дизайна W214. Изменились фары, решетка радиатора и задние фонари. В статье - детали и неожиданные решения. Оцените, насколько свежо выглядит седан.Читать далее