Ремонт рулевого стал проще: Febest выпустил детали для иномарок и «китайцев»

11 декабря 2025, 17:26
Febest расширил линейку запчастей для рулевого управления популярных авто
Febest расширил линейку запчастей для рулевого управления популярных авто
Известный бренд запчастей представил новинки. В каталоге появились важные детали. Они предназначены для популярных моделей. Владельцы иномарок будут довольны. Узнайте подробности о расширении ассортимента.
Компания Febest, известный производитель автомобильных компонентов, объявила о значительном пополнении своего каталога. В продажу поступили сразу 22 новые позиции, предназначенные для ремонта и обслуживания системы рулевого управления. Обновление затронуло широкий спектр популярных в России автомобилей, включая европейские, азиатские и американские модели.
Владельцы японских и корейских машин получили новые возможности для ремонта. Так, для внедорожника Nissan Patrol в кузове Y62 теперь доступны рулевые наконечники с артикулами 0221-Y62RH и 0221-Y62LH. Не остался без внимания и современный минивэн Hyundai Staria, для которого были выпущены наконечники 1221-US4RH и 1221-US4LH, а также рулевая тяга под номером 1222-US4.
Наиболее масштабное обновление коснулось модельного ряда BMW. Для баварских автомобилей предложен целый ряд компонентов. Владельцы BMW 3-серии (G20), а также кроссоверов X3 и X4 могут приобрести наконечники 1921-G01LH, 1921-G01RH, 1921-G20LH и 1921-G20RH. Для бизнес-седана 5-серии (G30) разработаны наконечники 1921-G30RH, 1921-G30LH и тяга 1922-G30. Похожий комплект из наконечников (1921-G05RH, 1921-G05LH) и тяги (1922-G05) стал доступен и для флагманского кроссовера BMW X5 (G05).
Расширение ассортимента затронуло и автомобили из США. Для минивэнов Chrysler Pacifica и Voyager теперь предлагается деталь 2022-RU, а для нового поколения Jeep Grand Cherokee V - компонент 2022-WL. Кроме того, для компактного кроссовера Ford EcoSport были представлены рулевые наконечники 2121-CBWRH и 2121-CBWLH.
Как сообщает издание «Движок», компания Febest также уделила внимание набирающим популярность китайским брендам. В каталоге появились рулевые наконечники для премиального кроссовера Lixiang L9 (артикулы 7621-L9RH и 7621-L9LH) и брутального внедорожника Tank 300 (артикул 3021-P01). Производитель подчеркивает, что на всю новую продукцию распространяется стандартная гарантия: два года эксплуатации или 60 тысяч километров пробега, в зависимости от того, какое из условий наступит раньше.
-
11.12.2025, 18:34
Eisen выводит на рынок премиальные тормозные колодки для грузовиков
На рынке появились новые тормозные компоненты. Бренд Eisen представил премиальную линейку. Она предназначена для коммерческого транспорта. Производитель обещает очень большой ресурс. Узнайте подробности о новинках.Читать далее
-
11.12.2025, 18:29
SixThreeZero представила электрифицированную рикшу с мотором 1000 Вт – альтернатива автомобилю
SixThreeZero удивила рынок, выпустив электрическую рикшу с мощным мотором. Новинка обещает изменить представление о городских поездках. Узнайте, как электрификация влияет на привычные средства передвижения. Неожиданные детали ждут вас в материале.Читать далее
-
11.12.2025, 16:47
Рынок автоинструмента 2025: что показали на выставке MITEX в Москве
В Москве прошла выставка MITEX 2025. Производители показали много новинок. Рынок инструмента сильно меняется. Автолюбители все чаще чинят машины сами. Что теперь нужно для ремонта авто?Читать далее
-
11.12.2025, 16:29
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Российский авторынок преподнес сюрпризы. Некоторые кроссоверы показали резкий рост. Их популярность стремительно набирает обороты. Успех моделей оказался неожиданным. Разбираемся в причинах такого спроса.Читать далее
-
11.12.2025, 16:21
Рынок грузовиков в России: итоги 2025 года и прогнозы экспертов
Рынок коммерческого транспорта переживает спад. Продажи грузовиков сильно упали. Эксперты оценивают текущую ситуацию. Они дают прогнозы на будущее. Что ждет отрасль в новом году? Последствия могут быть неожиданными.Читать далее
-
11.12.2025, 16:12
StartVOLT предложил новую светотехнику для китайских грузовиков
Бренд StartVOLT расширил свой ассортимент. Появилась новая светотехника для грузовиков. Она подходит для популярных китайских моделей. Владельцам стоит обратить на это внимание. Цены на компоненты уже объявлены.Читать далее
-
11.12.2025, 15:46
Voyah представил новый флагманский седан Passion L мощностью свыше 600 л. с.
Бренд Voyah показал новый флагман. Это седан Passion L. Он стал крупнее и мощнее. Его гибридная система впечатляет. Автомобиль пока доступен только в Китае. Что ждет российский рынок?Читать далее
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
11.12.2025, 15:27
Почему китайские электромобили захватили рынок и что будет дальше в мире BEV
Китайские электромобили сегодня на пике популярности. Их считают доступными и массовыми. Многие уверены, что они вытеснят западные бренды. Но ситуация может измениться быстрее, чем кажется. Что ждет рынок электрокаров в ближайшие годы – читайте в материале.Читать далее
-
11.12.2025, 15:24
Владивостокский порт и граница Приморья побили рекорд по ввозу иномарок
В Приморье зафиксирован небывалый рост импорта иномарок. Владивостокский порт и граница работают на пределе. Спрос на подержанные авто удивил даже экспертов. Что ждет рынок дальше?Читать далее
