Ремонт рулевого стал проще: Febest выпустил детали для иномарок и «китайцев»

Febest расширил линейку запчастей для рулевого управления популярных авто

Известный бренд запчастей представил новинки. В каталоге появились важные детали. Они предназначены для популярных моделей. Владельцы иномарок будут довольны. Узнайте подробности о расширении ассортимента.

Компания Febest, известный производитель автомобильных компонентов, объявила о значительном пополнении своего каталога. В продажу поступили сразу 22 новые позиции, предназначенные для ремонта и обслуживания системы рулевого управления. Обновление затронуло широкий спектр популярных в России автомобилей, включая европейские, азиатские и американские модели.

Владельцы японских и корейских машин получили новые возможности для ремонта. Так, для внедорожника Nissan Patrol в кузове Y62 теперь доступны рулевые наконечники с артикулами 0221-Y62RH и 0221-Y62LH. Не остался без внимания и современный минивэн Hyundai Staria, для которого были выпущены наконечники 1221-US4RH и 1221-US4LH, а также рулевая тяга под номером 1222-US4.

Наиболее масштабное обновление коснулось модельного ряда BMW. Для баварских автомобилей предложен целый ряд компонентов. Владельцы BMW 3-серии (G20), а также кроссоверов X3 и X4 могут приобрести наконечники 1921-G01LH, 1921-G01RH, 1921-G20LH и 1921-G20RH. Для бизнес-седана 5-серии (G30) разработаны наконечники 1921-G30RH, 1921-G30LH и тяга 1922-G30. Похожий комплект из наконечников (1921-G05RH, 1921-G05LH) и тяги (1922-G05) стал доступен и для флагманского кроссовера BMW X5 (G05).

Расширение ассортимента затронуло и автомобили из США. Для минивэнов Chrysler Pacifica и Voyager теперь предлагается деталь 2022-RU, а для нового поколения Jeep Grand Cherokee V - компонент 2022-WL. Кроме того, для компактного кроссовера Ford EcoSport были представлены рулевые наконечники 2121-CBWRH и 2121-CBWLH.

Как сообщает издание «Движок», компания Febest также уделила внимание набирающим популярность китайским брендам. В каталоге появились рулевые наконечники для премиального кроссовера Lixiang L9 (артикулы 7621-L9RH и 7621-L9LH) и брутального внедорожника Tank 300 (артикул 3021-P01). Производитель подчеркивает, что на всю новую продукцию распространяется стандартная гарантия: два года эксплуатации или 60 тысяч километров пробега, в зависимости от того, какое из условий наступит раньше.