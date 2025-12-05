Владельцы «китайцев» ликуют: на рынок вышли важные запчасти для системы охлаждения

5 декабря 2025, 16:51
Febest выпустил новые вентиляторы радиатора для популярных китайских авто
Ассортимент запчастей для китайских авто растет. Febest представил новые компоненты. Они предназначены для систем охлаждения. Устройства получили расширенную гарантию. Узнайте подробности о новинках.
Компания Febest, известный производитель компонентов для вторичного рынка, объявила о значительном расширении своей продуктовой линейки. В продажу поступила новая партия вентиляторов радиатора, разработанных специально для целого ряда популярных в России автомобилей из Китая. Это событие является прямым ответом на стремительно растущий парк машин китайских брендов и, соответственно, на увеличивающийся спрос на качественные и доступные запчасти для их обслуживания и ремонта.
Как сообщает издание «Движок», в свежем поступлении насчитывается двенадцать уникальных артикулов. Новые детали предназначены для широкого модельного ряда. Например, владельцы брутального внедорожника Tank 300 теперь могут приобрести вентилятор под номером 30650-007. Для популярных кроссоверов Geely Atlas и его обновленной версии Atlas Pro разработаны изделия 35650-001 и 35650-002. Не остались без внимания и поклонники марки Changan: для моделей Uni-T, Uni-K и Uni-V выпущены вентиляторы с артикулами 70650-001, 70650-002 и 70650-003 соответственно.
Большая часть новинок адресована автомобилям концерна Great Wall. В частности, предложены решения для бестселлеров Haval Jolion (30650-001), Haval F7 (30650-002), Haval M6 (30650-003) и Haval Dargo (30650-004). Кроме того, компания не забыла и о проверенных временем моделях, выпустив сразу две позиции (30650-005 и 30650-006) для рамного внедорожника Great Wall Hover H5, который до сих пор пользуется популярностью у российских автомобилистов.
Вентилятор радиатора является ключевым элементом системы охлаждения двигателя. Его исправная работа критически важна для поддержания оптимальной рабочей температуры мотора, особенно в условиях городского трафика с частыми пробками или при эксплуатации автомобиля в жаркую погоду. Выход из строя этой детали может привести к перегреву двигателя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту. Поэтому своевременная замена неисправного вентилятора на качественный аналог - залог долгой и беспроблемной службы силового агрегата.
Представители Febest подчеркивают уверенность в качестве своей продукции. На все новые вентиляторы радиатора распространяется фирменная гарантия, которая составляет два года эксплуатации или 125 тысяч километров пробега, в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше. Такие условия являются серьезным аргументом в пользу выбора компонентов данного бренда при плановом техническом обслуживании или ремонте автомобиля.
