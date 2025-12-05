Владельцы «китайцев» ликуют: на рынок вышли важные запчасти для системы охлаждения

Febest выпустил новые вентиляторы радиатора для популярных китайских авто

Ассортимент запчастей для китайских авто растет. Febest представил новые компоненты. Они предназначены для систем охлаждения. Устройства получили расширенную гарантию. Узнайте подробности о новинках.

Компания Febest, известный производитель компонентов для вторичного рынка, объявила о значительном расширении своей продуктовой линейки. В продажу поступила новая партия вентиляторов радиатора, разработанных специально для целого ряда популярных в России автомобилей из Китая. Это событие является прямым ответом на стремительно растущий парк машин китайских брендов и, соответственно, на увеличивающийся спрос на качественные и доступные запчасти для их обслуживания и ремонта.

Как сообщает издание «Движок», в свежем поступлении насчитывается двенадцать уникальных артикулов. Новые детали предназначены для широкого модельного ряда. Например, владельцы брутального внедорожника Tank 300 теперь могут приобрести вентилятор под номером 30650-007. Для популярных кроссоверов Geely Atlas и его обновленной версии Atlas Pro разработаны изделия 35650-001 и 35650-002. Не остались без внимания и поклонники марки Changan: для моделей Uni-T, Uni-K и Uni-V выпущены вентиляторы с артикулами 70650-001, 70650-002 и 70650-003 соответственно.

Большая часть новинок адресована автомобилям концерна Great Wall. В частности, предложены решения для бестселлеров Haval Jolion (30650-001), Haval F7 (30650-002), Haval M6 (30650-003) и Haval Dargo (30650-004). Кроме того, компания не забыла и о проверенных временем моделях, выпустив сразу две позиции (30650-005 и 30650-006) для рамного внедорожника Great Wall Hover H5, который до сих пор пользуется популярностью у российских автомобилистов.

Вентилятор радиатора является ключевым элементом системы охлаждения двигателя. Его исправная работа критически важна для поддержания оптимальной рабочей температуры мотора, особенно в условиях городского трафика с частыми пробками или при эксплуатации автомобиля в жаркую погоду. Выход из строя этой детали может привести к перегреву двигателя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту. Поэтому своевременная замена неисправного вентилятора на качественный аналог - залог долгой и беспроблемной службы силового агрегата.

Представители Febest подчеркивают уверенность в качестве своей продукции. На все новые вентиляторы радиатора распространяется фирменная гарантия, которая составляет два года эксплуатации или 125 тысяч километров пробега, в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше. Такие условия являются серьезным аргументом в пользу выбора компонентов данного бренда при плановом техническом обслуживании или ремонте автомобиля.