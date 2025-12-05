Владельцы «китайцев» ликуют: на рынок вышли важные запчасти для системы охлаждения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

5 декабря 2025, 16:51

Febest выпустил новые вентиляторы радиатора для популярных китайских авто

Febest выпустил новые вентиляторы радиатора для популярных китайских авто

Владельцы «китайцев» ликуют: на рынок вышли важные запчасти для системы охлаждения

Febest выпустил новые вентиляторы радиатора для популярных китайских авто

Ассортимент запчастей для китайских авто растет. Febest представил новые компоненты. Они предназначены для систем охлаждения. Устройства получили расширенную гарантию. Узнайте подробности о новинках.

Ассортимент запчастей для китайских авто растет. Febest представил новые компоненты. Они предназначены для систем охлаждения. Устройства получили расширенную гарантию. Узнайте подробности о новинках.

Компания Febest, известный производитель компонентов для вторичного рынка, объявила о значительном расширении своей продуктовой линейки. В продажу поступила новая партия вентиляторов радиатора, разработанных специально для целого ряда популярных в России автомобилей из Китая. Это событие является прямым ответом на стремительно растущий парк машин китайских брендов и, соответственно, на увеличивающийся спрос на качественные и доступные запчасти для их обслуживания и ремонта.

Как сообщает издание «Движок», в свежем поступлении насчитывается двенадцать уникальных артикулов. Новые детали предназначены для широкого модельного ряда. Например, владельцы брутального внедорожника Tank 300 теперь могут приобрести вентилятор под номером 30650-007. Для популярных кроссоверов Geely Atlas и его обновленной версии Atlas Pro разработаны изделия 35650-001 и 35650-002. Не остались без внимания и поклонники марки Changan: для моделей Uni-T, Uni-K и Uni-V выпущены вентиляторы с артикулами 70650-001, 70650-002 и 70650-003 соответственно.

Большая часть новинок адресована автомобилям концерна Great Wall. В частности, предложены решения для бестселлеров Haval Jolion (30650-001), Haval F7 (30650-002), Haval M6 (30650-003) и Haval Dargo (30650-004). Кроме того, компания не забыла и о проверенных временем моделях, выпустив сразу две позиции (30650-005 и 30650-006) для рамного внедорожника Great Wall Hover H5, который до сих пор пользуется популярностью у российских автомобилистов.

Вентилятор радиатора является ключевым элементом системы охлаждения двигателя. Его исправная работа критически важна для поддержания оптимальной рабочей температуры мотора, особенно в условиях городского трафика с частыми пробками или при эксплуатации автомобиля в жаркую погоду. Выход из строя этой детали может привести к перегреву двигателя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту. Поэтому своевременная замена неисправного вентилятора на качественный аналог - залог долгой и беспроблемной службы силового агрегата.

Представители Febest подчеркивают уверенность в качестве своей продукции. На все новые вентиляторы радиатора распространяется фирменная гарантия, которая составляет два года эксплуатации или 125 тысяч километров пробега, в зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше. Такие условия являются серьезным аргументом в пользу выбора компонентов данного бренда при плановом техническом обслуживании или ремонте автомобиля.

Упомянутые марки: TANK, Geely, Changan, Haval, Great Wall
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тэнк, Джили, Чинган, Хавейл, Грейт Вол

Похожие материалы Тэнк, Джили, Чинган, Хавейл, Грейт Вол

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Changan CS75 Plus получил полный привод специально для России
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Новосибирск Хабаровск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться