Ferarri выпустила суперкар для детей
Фото: testarossaj.com
Фото: testarossaj.com
Фото: testarossaj.com
Фото: testarossaj.com
Детский суперкар оснастили электрической силовой установкой мощностью 16 л.с., которая может разгонять электромобиль до 60 км/ч. В режиме новичка мощность ограничена до 1,36 л.с., а скорость – до 20 км/ч. Автомобиль длиной порядка трех метров собран вручную, окрашен оригинальной эмалью, снабжен дисковыми тормозами Brembo, шинами Pirelli и даже настоящим значком Ferrari. Автомобиль поставляется с настоящим кожаным салоном, полностью работающими фарами, стоп-сигналами и клаксоном, а также удивительно точной приборной панелью. Всего планируется построить 299 экземпляров. Цены официально не называются, но детский Ferrari 250 Testa Rossa безусловно будет дешевле оригинального суперкара, за который сейчас просят не менее 30 млн долларов.
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