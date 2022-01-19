«Фердинанд»: отличный истребитель танков, появившийся случайно и пострадавший от собственной брони
Самоуверенность Фердинанда Порше
Изначально разработку нового тяжёлого танка, названного впоследствии «Тигр», вело сразу две компании: Porsche и Henschel. Прототип от «Порше», имея определённые преимущества перед конкурентом, был более сложным технически. После представления обеих машин Адольфу Гитлеру, они обе были отправлены на дальнейшую доработку. Фердинанд Порше был настолько уверен в своём успехе, что приступил к производству своих танков, не дожидаясь официального решения. Но командование отдало предпочтение машине «Хеншель». Тем не менее, шасси «Тигров» Порше в конечном итоге пригодились: в 1942-м году Гитлер распорядился создать на их основе тяжёлую противотанковую САУ.
Что получилось вместо «Тигра»
Корпус танка особым изменениям не подвергался, в отличие от общей компоновки машины. Рубка была установлена в задней части, а спереди находились лишь механик-водитель и радист. Посередине расположилась «техническая начинка»: двигатели, топливные баки и прочее.
Лобовую броню усилили 100-миллиметровым листом, который крепился на болтах. Суммарная толщина брони лба составила целых 200 мм. Борта и корма остались 80-миллиметровыми. В лоб самоходка не пробивалась ни одним из имеющихся у Коалиции танковых и противотанковых орудий. Масса «Фердинанда» впечатляла: целых 65 тонн.
Двигателя в машине было два, производства «Майбах». Самоходка оснащалась электрической трансмиссией (как и сам «Тигр» в варианте Порше). Электрических узлов в «Фердинанде» было вообще много. Максимальная скорость составляла примерно 35 км/ч. Проходимость и маневренность оставляли желать лучшего: сказывался большой вес. Впрочем, для САУ, в отличие от танка, это был вполне допустимый недостаток.
На «Фердинанды» ставилось 88-миллиметровое орудие Pak 43 – то же, что на «Ягдпантеры» и тяжёлые танки «Тигр-2». Оно пробивало все танки союзников на любой разумной дистанции боя, в том числе и ИС-2. Для использования на «Фердинандах» орудие было слегка модернизировано. Пулемётом САУ оснащена не была. Вероятно, Порше не пожелал делать вырез в лобовой броне, ослабляя её. Впоследствии отсутствие пулемёта оказалось существенным недостатком, устранённым в модернизированной версии самоходки.
Боевое применение показало очень высокую эффективность «Фердинандов» при борьбе с танками противника. Известен случай, когда 2 таких САУ в течение 10 часов вели бой с 50 американскими танками. При этом было уничтожено 30 танков. Однако, отсутствие пулемёта сделало «Фердинанды» уязвимыми перед пехотой, вооружённой противотанковыми средствами. В некоторой степени это ещё и усугублялось плохой проходимостью самоходки: в случае застревания «Фердинанд» становился лёгкой добычей.
Великолепная броня, из-за которой САУ… пострадали
Довольно странная история произошла во время Курской битвы. Понадеявшись на непробиваемые лбы «Фердинандов», немецкое командование решило использовать эти САУ в авангарде наступления для пробития советской обороны. В итоге самоходки попали под огонь артиллерии, в том числе, гаубиц Б-4 калибром 203 миллиметра. Многие «Фердинанды» были уничтожены непосредственно артиллерийским огнём, либо же подорвавшись на минах, выйдя из разминированных проходов при попытках уйти из-под артогня с помощью маневрирования. Подбитые самоходки эвакуировать не удалось: помешала большая масса. Следует отметить, что это, пожалуй, самый известный, но не единственный случай, когда «Фердинанды» выполняли такую несвойственную самоходным артустановкам роль. Сверхбронированный лоб в определённой мере сыграл с ними злую шутку.
Как «Фердинанд» стал «Элефантом»
В конце 1943-го – начале 1944-го «Фердинанды» прошли модернизацию. Помимо прочего, на САУ, наконец, поставили пулемёты и более широкие гусеницы, снижающие давление на грунт и улучшающие проходимость. Чуть позже, в феврале, модернизированные машины получили новое имя: Elefant («Слон»). Впрочем, в Советском Союзе их в большинстве случаев называли старым именем. А вот в Европе самоходки, напротив, стали известным именно как «Элефанты»: там союзные войска впервые встретили уже модернизированные самоходы.
И что в итоге?
Несмотря на определённые недостатки вроде не очень хорошей проходимости и малой подвижности, «Фердинанды» и «Элефанты» были очень эффективными противотанковыми САУ, имеющими отличное орудие и фантастическую лобовую броню. Но существует мнение, что своим появлением эти машины обязаны в первую очередь связям Порше, которому просто некуда было деть шасси для его версии танка «Тигр».
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 12 600 000 РBMW X6 2020 в Москве
- 1 280 000 РBMW 7 серия 2011 в Москве
- 630 000 РSsangYong Actyon Sports 2010 в Москве
- 319 000 РMercedes S-класс 1999 в Москве
- 1 860 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 1 950 000 РHonda CR-V 2010 в Москве
- 350 000 РToyota Corona 1998 в Москве
- 870 000 РSsangYong Rexton 2008 в Москве
- 2 240 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий