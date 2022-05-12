Фермер научил собаку водить машину: она лихо рулит одной лапой (видео)

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Фермер Кэмерон Зшех научил своего лучшего друга терьера Лекси водить автомобиль. Сначала Лекси пас овец самостоятельно, но травмировал лапу и был вынужден на время оставить это занятие. Все время он был неразлучен с Кэмероном и постоянно ездил с ним в машине. Однажды человеку пришла в голову мысль посадить пса за руль. «Нет причин, по которым он не может этого сделать, просто потому, что он собака», – заявил Кэмерон в интервью журналистам ABC News Australia.

Теперь человек и собака работают в паре. Например, когда Кэмерону надо раскидать сено, он ставить автомобиль на первую передачу, оставляет Лекси за рулем, а сам залезает в кузов. «Это хорошая командная работа», – говорит фермер. На опубликованном ниже видео можно понаблюдать, как Лекси сидит за рулем пикапа и трактора. Многие скажут, что собака всего лишь убирается лапами в руль, но Кэмерон убежден, что он научил Лекси водить.

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