Фермер научил собаку водить машину: она лихо рулит одной лапой (видео)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Теперь человек и собака работают в паре. Например, когда Кэмерону надо раскидать сено, он ставить автомобиль на первую передачу, оставляет Лекси за рулем, а сам залезает в кузов. «Это хорошая командная работа», – говорит фермер. На опубликованном ниже видео можно понаблюдать, как Лекси сидит за рулем пикапа и трактора. Многие скажут, что собака всего лишь убирается лапами в руль, но Кэмерон убежден, что он научил Лекси водить.
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