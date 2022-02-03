Фермер поднял на вилы автомобиль нарушителей: теперь его судят
Молодые люди были к тому в времени уже в изрядном подпитии, начали хамить и отказывались перепарковаться. Тогда Роберт Хупер заявил, что он переставит машину сам. Вернулся на ферму, сел за руль погрузчика, подцепить «Корсу» на вилы и вытолкал обратно на дорогу. Парни пришли в бешенство, поэтому фермеру пришлось укрыться в доме и вызвать полицию.
На вопрос судьи, почему же он не вызвал полицию сразу, Хупер заявил, что за последние несколько лет на его ферму нападали уже 8 раз, и полиция действовала нерасторопно. Наряд пришлось бы ждать не меньше часа, а разгоряченные пивом молодые люди вели себя слишком агрессивно. Он опасался за свою жизнь и жизнь супруги.
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