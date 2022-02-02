Фермеры нашли дронам оригинальное применение
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Дроны обрабатывают территорию вокруг передвижной базовой станции. Они облетают деревья и собирают плоды специальными «руками»-манипуляторами. Программа сообщает им, какие плоды уже созрели, чтобы дроны собирали и упаковывали только фрукты, которые готовы к продаже. Фермер через приложение может в режиме реального времени следить за сбором урожая: узнавать, сколько уже собрано и сколько осталось времени до завершения уборки. Дроны работают круглосуточно, они не устают, а фермерам не надо их кормить, оплачивать медицинскую страховку, жилье, транспорт или визу.
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